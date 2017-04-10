Проблемы
Страшно за детей! В городе орудует маньяк?
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В Коврове появился маньяк? Родители обеспокоены, многих уже предупредили в школах: «Отводите и забирайте своего ребёнка из школы». В «Подслушано» тоже спрашивают. Мы выяснили, кто нарушил спокойствие горожан.
Народная молва описывает внешность «маньяка»: светловолосый, высокий, худощавый. Кто-то не верит слухам, а кто-то дофантазировался до изнасилования двух девочек. Это неправда!
Инспектор штаба ОМВД «Ковровский» Елена Жукова:
— Недавно в полицию обратилась девочка-школьница. Мужчина просил показать грудь за пять тысяч рублей. Фоторобот пока не составлен. Информация проверяется.
Повод для волнения всё-таки есть. Поэтому на родительских собраниях и призывают быть бдительными.
Народная молва описывает внешность «маньяка»: светловолосый, высокий, худощавый. Кто-то не верит слухам, а кто-то дофантазировался до изнасилования двух девочек. Это неправда!
Инспектор штаба ОМВД «Ковровский» Елена Жукова:
— Недавно в полицию обратилась девочка-школьница. Мужчина просил показать грудь за пять тысяч рублей. Фоторобот пока не составлен. Информация проверяется.
Повод для волнения всё-таки есть. Поэтому на родительских собраниях и призывают быть бдительными.
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