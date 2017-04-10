Страшно за детей! В городе орудует маньяк?

Весеннее обострение в самом разгаре?

Народная молва описывает внешность «маньяка»: светловолосый, высокий, худощавый. Кто-то не верит слухам, а кто-то дофантазировался до изнасилования двух девочек. Это неправда!— Недавно в полицию обратилась девочка-школьница. Мужчина просил показать грудь за пять тысяч рублей. Фоторобот пока не составлен. Информация проверяется.Повод для волнения всё-таки есть. Поэтому на родительских собраниях и призывают быть бдительными.