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Света издевается над котёнком. Шокирующее видео 18+
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Котёнка зовут Томас. Он изо всех сил терпел избиения хозяйки, но та непреклонна. Продолжала кусать малыша за хвост и продолжала швырять об стену. Видео сначала попало в группу «Планета Кунцево» — девушка живёт в Подмосковье в городе Кунцево.
Теперь живодёрку обсуждает вся страна. Видео разлетелось по Рунету с неимоверной скоростью. Светой заинтересовалась полиция.
Пользователи через ВК нашли девушку. Теперь на ее странице куча гневных комментариев. В ответ всем ненавистникам Света приготовила второе видео:
Таких видео-издевательств над Томасом у девушки на страничке более 900. Всё по сценарию: включить музыку погромче, закурить и поиздеваться над котёнком.
Благодаря неравнодушным горожанам и стражам порядка, котенок оказался в ветклинике. По заключению ветеринаров у Томаса очень большой мочевой пузырь, одна сторона травмирована, один большой синяк на внутренние органы. Подробное заключение будет на днях. Если всё в норме, то можно будет выписываться. Правда вот, неизвестно куда и к прежней ли хозяйке?
Неизвестно также и возбудят ли дело о жестоком обращением с животными. Или только штраф. И продолжится издевательство, только уже над другим котёнком?
А этот пост был опубликован сегодня утром в «Подслушано Ковров»:
И таких объявлений по городу можно найти сотни, если не тысячи.
В погоне за лайками та девушка Света из Москвы швыряет своего котёнка. Невольно вспоминается тот случай в Хабаровске. Две девушки забирали кошек и собак из приютов, якобы себе домой или для бабушки. И жестоко убивали четвероногих в заброшенном здании. Сам процесс снимали на видео. Жуть.
Живодёры живут и по соседству, во Владимире. Там подростки кошку били головой о кирпичную стену. Когда, та пыталась убежать, то ей приходилось несладко. Также всё было выложено в соцсети.
Живодёров за «хайп», кэт-киллеров, или как там ещё называют таких
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