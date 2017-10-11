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Внимание! Магнитная буря накроет Ковров?
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Начнётся буря в пятницу 13 октября и продлится на следующий день. То есть на 14 октября так же ничего не планируем. А вдруг?..
И, как сообщается на том же сайте центра погоды: «Магнитная буря может привести к сбоям в работе электронных устройств, в частности, средств связи, а также увеличивает риск возникновения техногенных аварий. Кроме того, такие явления могут доставлять дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью».
Так что не удивляйтесь возникшему недомоганию или неудовлетворительному психологическому и физическому состоянию. Знайте. Во всём виноваты эти бури!
Что делать при магнитной буре? Выживание
Послание о том, что на Землю вот-вот обрушится поток немыслимой энергии, как-то настораживает даже пугает.
Правда, говорят, что всё это самовнушение. Как только люди узнают, что грядёт буря, то прям сразу чувствуется как голова начинает болеть. Если действительно всё так чувствительно, врачи советуют не поддаваться панике и больше пить воды.
Пережить бы эти два дня...
P.S: Так что, смело просыпаемся, затариваемся водой и идём
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