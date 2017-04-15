Проблемы
Восемь лет за любовь? Оно того стоит?
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Тема, о которой, обычно, подростки и не слишком образованные взрослые предпочитают не говорить, а шушукаться. Близкие отношения. Конечно, выпячивать на публику разнообразный интим ни к чему. Но современный незакомплексованный человек должен нормально и адекватно к этому относиться. Как минимум, чтобы не было проблем с собственными детьми.
Предметный и местами непростой разговор об этом состоялся 14 апреля… в городском УВД. Ликбез с журналистами проводила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Наталья Ольхович.
Говорили, главным образом, о детях и об их «половой неприкосновенности» — так была официально обозначена тема брифинга.
Кто-то скажет: «Тема для дураков». Ну, что там рассуждать в эпоху интернета, соцсетей и вседозволенности. О «продвинутости» детей в данном направлении куча мемов.
Но если без троллинга, по-взрослому, вся эта псевдоосведомлённость, как и десятилетия назад, сводится к нагромождению нелепостей и заблуждений, плодов подростковых фантазий вперемежку со страхами и любопытством.
Раньше девчонки и мальчишки шептались на детских площадках, сейчас переписываются в сетях. Сути это не меняет… Да, и взрослые чаще всего всеми силами пытаются делать вид, что девочка от мальчика только характером отличается. А когда встают перед фактами, впадают в ступор: «Как так?!».
Не сами ли взрослые своей недальновидной «омертой» заставили подростков поверить в то, что «невинность не в моде»? Равнодушие порождает скуку, скука – желание развлечься, а что может быть увлекательнее для малограмотного и слаборазвитого юного человека, чем… Впрочем, перейдём к упрямым фактам и цифрам.
Три первых месяца этого года. И уже четыре официально зафиксированных полицией фактов растления несовершеннолетних. Надо понимать, что это самая верхушка айсберга, крайность, до которой были доведены родители, чтобы обратиться «в органы» с подобными заявлениями.
И это на фоне общего роста так называемой подростковой преступности. То есть, стало больше несовершеннолетних ковровчан, которые не понимают границы между законом и беззаконием. По сути – не понимают, что такое «хорошо» и что такое «плохо»… Уточним, речь идёт о лицах, не достигших 16 лет.
Разберём те самые четыре «терминальных» случая. Речь идёт, фактически, о прецедентах открытого сожительства несовершеннолетних девочек с взрослыми мужчинами. По трем фактам возбуждены уголовные дела, четвертое дело расследуется.
Надо отметить, что под «взрослыми мужчинами» подразумеваются парни, которым 20 или чуть за 20. Казалось бы, пик сексуальности, время, когда нужно заводить полноценные семьи, когда мужчины по определению привлекательны для девушек и женщин, близкие отношения с которыми ничего кроме восторга и одобрения вызвать не могут. Но они ищут контакта с детьми.
Что это? Дикая неуверенность в себе? Извращённое представление о близких отношениях? Инфантильность? Или желание самоутвердиться?
Наталья Ольхович рассказывает:
Разумеется, мать поступила совершенно правильно, не закрывая на проблему глаза. Ведь речь шла о 12-летнем (!) ребёнке. Надо понимать, что дело не в ханжестве и показном благочестии. Конечно, можно про подростка Джульетту вспомнить, другие примеры из классики привести.
Но медицинским фактом является то, что преждевременная интимная близость – это не только сильнейший стресс для организма, но и фактор, который на длительный период может блокировать умственное развитие подростка. Всё просто: секс интереснее школьных предметов. В итоге получаем маленькую женщину с мозгами неразумного ребёнка. Просто мечта для неуверенного в себе великовозрастного самца.
Но мужчины нередко в качестве оправдания пытаются идти в контратаку. Мол, они сами знакомятся, предлагают себя в качестве подруг, а на фото в социальных сетях, благодаря программам-фильтрам и «недетскому» макияжу выглядят как вполне себе зрелые женщины.
Получается, что «сама виновата», «нечего себя вульгарно вести»?
Но не будем забывать, как бы откровенно (или просто наивно и нелепо) не вела себя девочка, в «сухом остатке» ответственность ляжет на совершеннолетнего мужчину — статья 134 УК РФ. И несовершеннолетний человек без каких либо оговорок, однозначно – жертва. Попытки оправдать себя словами про «сама соблазнила» и «сама захотела» не принимаются.
Ну, а что касается тех самых «продвинутых» девочек, то по отношению к ним в законодательстве никаких мер воздействия не предусмотрено, нравится это кому-то или не нравится. Возвратимся к нашей ковровской печальной статистике, те самые четыре факта. Самой старшей из них было 15, самой юной – 12 лет. А их «бойфрендам» было от 20 до 22 лет.
Кто-то спросит: «А куда смотрели родители? Как воспитывали?». Действительно, это вопрос. Двое из четверых пострадавших росли в полных и по формальным признакам благополучных семьях. Две другие «лолиты» воспитывались «без пап». То есть, «фифти-фифти». Возможно, всё-таки, дело не в составе семьи? Скорее, речь здесь идет о внимании и контроле со стороны родителей.
Под словом «контроль» надо понимать не только проверку школьных заданий на дом, но и контроль «сетевого поведения» детей. Сегодня эта часть подростковой жизни выходит на первый план.
И НЕ НАДО ТЕШИТЬ СЕБЯ ИЛЛЮЗИЯМИ, ЧТО ЕСЛИ РЕБЁНОК СИДИТ В СВОЕЙ КОМНАТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, ЗНАЧИТ, ЕМУ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ!
С «высоких трибун» в последнее время всё чаще призывают к запрету регистрации в соцсетях лиц моложе 14 лет. Выход? Кто знает, тут главное продумать и придумать, как это реализовать на практике, а не «для галочки».
Ещё один инструмент воздействия – легальное и психологически взвешенное половое воспитание детей и подростков, просвещение в сфере этических норм.
Дети зачастую просто не отдают себе отчёта в том, что они делают. Так, может, пришло время поинтересоваться у своей дочери или младшей сестры, есть ли у нее отношения с кем-то? Не для того, чтобы разразиться праведным гневом, а просто – поговорить по душам?
Прямолинейный запрет на интернет вряд ли станет хорошим и верным решением. Ведь ваши дети могут познакомиться со взрослыми молодыми людьми и в компании сверстников. Кроме того, нельзя исключать возможности «нелегальной близости» и со сверстниками. Это тоже не редкость. В любом случае, запреты и невежество ещё никогда и никого не приводили к хорошим результатам.
Фоторяд: Андрей Бубенин, Александр Илларионов
Предметный и местами непростой разговор об этом состоялся 14 апреля… в городском УВД. Ликбез с журналистами проводила руководитель отдела по делам несовершеннолетних Наталья Ольхович.
Говорили, главным образом, о детях и об их «половой неприкосновенности» — так была официально обозначена тема брифинга.
Кто-то скажет: «Тема для дураков». Ну, что там рассуждать в эпоху интернета, соцсетей и вседозволенности. О «продвинутости» детей в данном направлении куча мемов.
Но если без троллинга, по-взрослому, вся эта псевдоосведомлённость, как и десятилетия назад, сводится к нагромождению нелепостей и заблуждений, плодов подростковых фантазий вперемежку со страхами и любопытством.
Раньше девчонки и мальчишки шептались на детских площадках, сейчас переписываются в сетях. Сути это не меняет… Да, и взрослые чаще всего всеми силами пытаются делать вид, что девочка от мальчика только характером отличается. А когда встают перед фактами, впадают в ступор: «Как так?!».
Не сами ли взрослые своей недальновидной «омертой» заставили подростков поверить в то, что «невинность не в моде»? Равнодушие порождает скуку, скука – желание развлечься, а что может быть увлекательнее для малограмотного и слаборазвитого юного человека, чем… Впрочем, перейдём к упрямым фактам и цифрам.
Три первых месяца этого года. И уже четыре официально зафиксированных полицией фактов растления несовершеннолетних. Надо понимать, что это самая верхушка айсберга, крайность, до которой были доведены родители, чтобы обратиться «в органы» с подобными заявлениями.
И это на фоне общего роста так называемой подростковой преступности. То есть, стало больше несовершеннолетних ковровчан, которые не понимают границы между законом и беззаконием. По сути – не понимают, что такое «хорошо» и что такое «плохо»… Уточним, речь идёт о лицах, не достигших 16 лет.
Разберём те самые четыре «терминальных» случая. Речь идёт, фактически, о прецедентах открытого сожительства несовершеннолетних девочек с взрослыми мужчинами. По трем фактам возбуждены уголовные дела, четвертое дело расследуется.
Надо отметить, что под «взрослыми мужчинами» подразумеваются парни, которым 20 или чуть за 20. Казалось бы, пик сексуальности, время, когда нужно заводить полноценные семьи, когда мужчины по определению привлекательны для девушек и женщин, близкие отношения с которыми ничего кроме восторга и одобрения вызвать не могут. Но они ищут контакта с детьми.
Что это? Дикая неуверенность в себе? Извращённое представление о близких отношениях? Инфантильность? Или желание самоутвердиться?
Наталья Ольхович рассказывает:
Одна из родительниц узнала о том, что ее дочь состоит в половых отношениях со взрослым человеком, когда зашла в переписку девочки в социальной сети. Там, она присылала своему взрослому парню свои откровенные фото, они обсуждали подробности интимной жизни. Обеспокоенная родительница забила тревогу, обратилась в полицию...
Разумеется, мать поступила совершенно правильно, не закрывая на проблему глаза. Ведь речь шла о 12-летнем (!) ребёнке. Надо понимать, что дело не в ханжестве и показном благочестии. Конечно, можно про подростка Джульетту вспомнить, другие примеры из классики привести.
Но медицинским фактом является то, что преждевременная интимная близость – это не только сильнейший стресс для организма, но и фактор, который на длительный период может блокировать умственное развитие подростка. Всё просто: секс интереснее школьных предметов. В итоге получаем маленькую женщину с мозгами неразумного ребёнка. Просто мечта для неуверенного в себе великовозрастного самца.
Но мужчины нередко в качестве оправдания пытаются идти в контратаку. Мол, они сами знакомятся, предлагают себя в качестве подруг, а на фото в социальных сетях, благодаря программам-фильтрам и «недетскому» макияжу выглядят как вполне себе зрелые женщины.
Получается, что «сама виновата», «нечего себя вульгарно вести»?
Но не будем забывать, как бы откровенно (или просто наивно и нелепо) не вела себя девочка, в «сухом остатке» ответственность ляжет на совершеннолетнего мужчину — статья 134 УК РФ. И несовершеннолетний человек без каких либо оговорок, однозначно – жертва. Попытки оправдать себя словами про «сама соблазнила» и «сама захотела» не принимаются.
Ну, а что касается тех самых «продвинутых» девочек, то по отношению к ним в законодательстве никаких мер воздействия не предусмотрено, нравится это кому-то или не нравится. Возвратимся к нашей ковровской печальной статистике, те самые четыре факта. Самой старшей из них было 15, самой юной – 12 лет. А их «бойфрендам» было от 20 до 22 лет.
Да, возможно, девочки сейчас выглядят старше своего возраста — говорит Наталья Ольхович. Но это совершенно не значит, что молодые люди не должны проверять действительный возраст. Стоит отметить, что все обвиняемые знали о том, что девочки несовершеннолетние. Их это не остановило.
Кто-то спросит: «А куда смотрели родители? Как воспитывали?». Действительно, это вопрос. Двое из четверых пострадавших росли в полных и по формальным признакам благополучных семьях. Две другие «лолиты» воспитывались «без пап». То есть, «фифти-фифти». Возможно, всё-таки, дело не в составе семьи? Скорее, речь здесь идет о внимании и контроле со стороны родителей.
Под словом «контроль» надо понимать не только проверку школьных заданий на дом, но и контроль «сетевого поведения» детей. Сегодня эта часть подростковой жизни выходит на первый план.
И НЕ НАДО ТЕШИТЬ СЕБЯ ИЛЛЮЗИЯМИ, ЧТО ЕСЛИ РЕБЁНОК СИДИТ В СВОЕЙ КОМНАТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, ЗНАЧИТ, ЕМУ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ!
С «высоких трибун» в последнее время всё чаще призывают к запрету регистрации в соцсетях лиц моложе 14 лет. Выход? Кто знает, тут главное продумать и придумать, как это реализовать на практике, а не «для галочки».
Ещё один инструмент воздействия – легальное и психологически взвешенное половое воспитание детей и подростков, просвещение в сфере этических норм.
Сейчас уроки полового воспитания детей носят факультативный характер, — говорит Наталья Ольхович. — Многие родители были против того, чтобы в школах детям объясняли основные правила сексуального поведения, аргументируя это тем, что это даст обратный эффект. Но тогда родители сами должны говорить с детьми! А те кто по каким-то причинам не могут этого сделать, мы предлагаем консультацию у медицинского психолога у нас в отделе по делам несовершеннолетних в четверг с 11.00 и в пятницу с 14.00.
Дети зачастую просто не отдают себе отчёта в том, что они делают. Так, может, пришло время поинтересоваться у своей дочери или младшей сестры, есть ли у нее отношения с кем-то? Не для того, чтобы разразиться праведным гневом, а просто – поговорить по душам?
Прямолинейный запрет на интернет вряд ли станет хорошим и верным решением. Ведь ваши дети могут познакомиться со взрослыми молодыми людьми и в компании сверстников. Кроме того, нельзя исключать возможности «нелегальной близости» и со сверстниками. Это тоже не редкость. В любом случае, запреты и невежество ещё никогда и никого не приводили к хорошим результатам.
И самое главное: любите своих детей! Всегда!
Фоторяд: Андрей Бубенин, Александр Илларионов
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