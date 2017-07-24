Уснул на #вписке? Опасные приключения подростков

Не будь в зоне риска! Вышивать крестиком всё же полезнее...

Комментарий: «Ковров. Две пятнадцатилетние девочки в гостях у двадцатидвухлетних парней, играют в какие-то странные игры и ведут трансляцию ВК».Что это? Пародия на вписку? Или обычные подростковые видосы? Что творят несовершеннолетние на своих тусовках и почему это заканчивается заявлениями в полицию? Есть ли ковровская группа «Вписка Ковров»? И когда стоит начинать бояться за своё чадо?Ссылки на ковровские вписки давать не будем. Просто скажем — они есть. В России наблюдается новый тренд — толпа подростков в ТЦ.А после, если повезёт и у друга свободная хата — отправляются туда, где всё можно и всё дозволено.Запретное не под запретом, а спиртные напитки, которые по закону только с 18+ — на «званных» гостей не действует. Всё можно и бесплатно.Правда, расплатиться всё же придётся. Все мы понимаем, как и чем…Так заманивают подростков «потусить на хате». Не говорим, что вся современная молодёжь проводит своё время таким образом. Или только сидят дома и вышивают крестиком. Нет. Есть те, которым просто не о чем поговорить на этой самой вписке, если мнение по поводу глубин вселенной и истории развития кинематографа никому не интересно, а рассказывать о бытовых вещах скучно и неинтересно. Это для примера.Ночные посиделки с непонятно каким исходом события — ни к чему. Изначально под словом «вписка» понимали нечто иное — место, где может переночевать автостопщик. Сейчас — это молодёжная вечеринка малознакомых людей. Как правило, такое времяпровождение связано с распитием алкоголя, сексом, громкой музыкой, курением сигарет. Фейс-контроля там нет да и паспорт не проверяют. Проходят такие вписки буквально в каждом городе. К сожалению.Групп «Вписки Коврова» на самом деле целое множество. Отличается лишь количеством подписчиков. От 1 до 2 396 человек. Во внимание примем ту, где с наибольшим количеством человек. Группа закрытая. Мёртвая.С 3 марта постов нет. Остальные группы с кучей постов о предстоящей вписке и соответствующих картинок, так же вымерли. Нет больше сейшена? Поняли, осознали, поумнели? Или же теперь подобные группы называют нечто иначе?Подробнее. Летние каникулы — самое горячее время вписок. В большинстве случаев вечер превращается в банальную пьянку, на которой и парни, и девушки упиваются до полуобморочного состояния и творят что хотят, особо не отдавая отчёта в своих действиях…В каждом городе есть своя интернет-группа: «Вписки — Москва», «Вписки — Екатеринбург», «Вписки — Владимир», «Вписки-Ковров». Чем заканчиваются подобные вечеринки, все мы обычно узнаём из сводок новостей в рубрике «ЧП». Диана Шурыгина прославилась на всю страну именно после вписки.Вернёмся к группам. Найти, где и во сколько проходят такие вечеринки, не составляет никакого труда. Достаточно лишь залезть в интернет. Модератор тщательно следит, кого добавлять в группу, а кого нет. Созданный левый аккаунт — не помог попасть в группу. Но всё же посмотреть, что происходит или происходило в ковровских группах «Вписки» — удалось.О происходящем мы уже говорили. Даже скрины предоставили. Группы «Вписки Ковров» по сравнению от группы, например, «Вписка Москва», сильно отстаёт. В московкой группе натыкаемся на парочку интересных постов.И такое бывает:Если в Москве на сомнительные вписки ездят студенты, то в городах поменьше — старшеклассники. Главное — не вырубиться первым. Ведь после каждой вечеринки принято выкладывать фото или видеоотчет. А там полный треш. Некоторые видео кроме как порнографией назвать нельзя: один спит, другие тут же предаются любовным утехам. Сделать селфи на фоне такой парочки для подростков — удача. А если ещё «запилить видос», то вообще крутяк.Обычно тусовки намечаются на последние звонки и выпускные вечера. Обязательно найдётся тот, кто скажет: «Ребзя, может скинемся на коттедж, а не будем тухнуть весь вечер после последнего звонка дома? Есть подставное лицо, готовое оформить аренду на себя. Кто в теме?». Группы пестрят такими записями, а молодежь уже готовится к важному событию в своей жизни. Правда, непонятно с каким последствием.Многие подростки только мечтают о всенародной славе. И регулярно выкладывают в сеть видосы с тусовок. Их роликами интересуется полиция, даже в некоторых городах учителя показывают на классных часах под рубрикой: «как не надо делать». А подростки радостно комментируют: «Пусть тогда тоже ставят лайки и подписываются на мой канал».