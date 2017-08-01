Проблемы
Высоко сижу, далеко гляжу. Мотодром: вид сверху
0 514
Руины трибун спортивного комплекса — это, по сути, первое, что видит всякий приезжающий в Ковров.
И кажется, что никого из сильных города сего, данное обстоятельство не смущает. Зашевелиться и решить проблему не смогли заставить регулярные соревнования по мотокроссу федерального и даже международного уровня. Да что там, даже визит президента Путина (его вертолёт, к слову, приземлился прямо напротив «скелета» трибуны ) не послужил фактором мотивации.
Вот, скажите, кто ещё должен спуститься с небес, чтобы наши власти зачесались?!
Однако в начале этого года всё же наметились подвижки. Это произошло вскоре после того, как стало известно о грядущем ЧЕ по мотоболу. Видимо, идею до последнего момента считали химерой. И вдруг — выстрелило. На несколько дней будущей осенью наш город станет центром притяжения представителей технических видов спорта со всей Европы!
А это значит, надо срочно искать деньги. Которых пока нет. Сочувствуем мэрии. Только успели выдохнуть после сдачи в эксплуатацию «Ледовой арены», только улеглись страсти в спортивных кругах по поводу ущемления «неледовых» видов спорта, и опять!.. В городе деньги искать бессмысленно,
В мэрии предложили использовать средства с продажи муниципального рынка. Проект реконструкции коснется не только трибун, планируется так же отделить трассу для картинга от мотобольной площадки.
По решению Совета народных депутатов, от 26 июля на реконструкцию уже выделено 20 млн рублей из бюджета Коврова.
В реестре закупок уже значится «Реконструкция незавершенного строительством объекта — трибуны, мотобольного поля и трассы для картинга».
Стартовая аукционная цена 42 320 256,74 руб. Аукцион должен завершиться 11 августа. Но это только первая очередь — подземные коммуникации. То есть, 42 миллиона буквально закопают в землю, внешне будет по-прежнему казаться, что ничего не происходит.
Признаемся честно, мы не запрашивали разрешения на эту фотосъёмку.
Полезли на трибуну на свой страх и риск. А риск действительно есть, заградительный замок висит неслучайно. Преодолев физические преграды, обнаружили, что, на самом деле, кое-что делается.
Например, за чистотой следят, мусора и прочих следов жизнедеятельности бродяг и хулиганов нет. Нижний полуразрушенный этаж заперт. Но лишь условно, и там, внутри, через окно можно увидеть, что там — мусор, в том числе, строительный.
Внизу баннер частично прикрывает
С трибун открывается отличный обзор на мототрассу «Южная». Да, если трибуну всё-таки доведут до ума, болельщики насладятся спортивным зрелищем по полной программе! А зрелища тут — это не только мотокросс и мотобол, но и картинг. Возможно ещё что-то можно будет придумать…
«Мотодром» — это отличная площадка для проведения общегородских праздников и шоу. Взять хотя бы недавнее «Шоу каскадеров»!
То есть, помимо прочего, есть и коммерческая перспектива… А если трибуны ещё и крытыми сделать!.. Хоть чемпионра мира по квиддичу проводи!
Рассказывать о том, что реконструкция даст много преимуществ можно долго…
Но, наверное, правильным вопросом является даже не «Где взять денег?». Допустим, что из области и федерального центра подтянут средства.
Допустим, что этот несчастный Октябрьский рынок продадут.
Но если исходить из того, что спортивный объект будет гос или мунсобственностью, то неизбежно потребуются деньги на содержание и обслуживание.
Ждем обновления «Мотодрома»! Болеем за спорт в Коврове!
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев