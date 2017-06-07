Проблемы
Я тебя не боюсь. Страшный квест в центре города
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Отечественная медицина настораживает. Бесплатная медицина пугает. Ковровская бесплатная медицина настораживает и пугает вдвойне.
Совсем недавно наш корреспондент изучал подвал больничного комплекса, а на днях мне пришлось отправиться гулять по более страшным коридорам. Призраков и мышат тут нет, зато…
Последний визит во вторую больницу в прошлом году закончился тем, что безрезультатно просидев в очереди на ренген два часа, грустная и возмущенная, я похромала в сторону Первого клинического медцентра.
День первый. Странная среда. Как говорится, театр начинается с вешалки, а больница — с регистратуры. Так как с 18 лет я ни разу не была на приёме у терапевта по месту прописки, больничные реалии от меня далеки.
Ищу номер регистратуры ЦРБ (позвольте именно так называть поликлинику взрослых №2) в Интернете. Первый попавшийся номер оказался недоступным странным: раздавались гудки и
мышиное пищание. Должно быть, это был факс. Попытка два.
Звоню по следующему номеру. Спустя получаса беспрерывного «занято» берут трубку. Узнаю, что «мой» терапевт сегодня не принимает, но если действительно поплохело, можно обратиться к любому, что трудится в этот день.
Беру документы: паспорт и полис, и слегка
поджав хвост волнуясь, крадусь в поликлинику. Мне страшно. В регистратуру — небольшая очередь. Собственно, боюсь я не врачей, а очередей. Всё проходит мирно. Удивляюсь, получаю талон и поднимаюсь на второй этаж.
Также на удивление, очереди почти нет: всего два человека. Стараюсь не кашлять на окружающих, они в свою очередь занимаются тем же самым. Время ожидания приёма врача — 20 минут.
Оформляют больничный и отправляют сдавать анализы. Что же будет завтра утром?
День второй. Кровавый четверг. Сдача крови — с 8 до 9 утра. Попробуй не успей! Приезжаю около 8.10. Сначала бегу в регистратуру, чтобы получить талончик к ЛОРу. Любопытно, что в расписании на доске у данного специалиста должен быть приём во второй половине дня, а талон я получаю на утро! Здорово! Бегу сдавать кровь. Пункт приёма находится в не в поликлинике, а в больнице: со стороны бывшей третьей школы.
Народу в коридоре тьма, но очередь оказалась весьма подвижна. В 8.50 отправляюсь на поиски ЛОРа. Нахожу на третьем этаже поликлиники. До меня — один человек, и тот уже в кабинете. Красота! Может, я зря боялась?
Особенно приятно, что вопреки стереотипам по «бабушек», ворчливых и нагловатых, таких я пока не повстречала. Наоборот, в очереди на «кровь» успела подружиться с одной милой дамой пенсионного возраста. Её заинтересовала красная шерстяная нить на моём левом запястье:
— Такая же как у меня! А у вас она рвётся? Я уже два раза заново завязывала…
Рассказываю новой подруге, что если ниточка порвалась, надо заводить новую. Но да ладно, это тема немного другого профиля
о магических способностях редакции GK читать здесь, вернёмся в коридоры ЦРБ.
День третий. Пятница. Прояснилось. Сегодня меня принимает «мой» терапевт по прописке, пришлось заново брать талон. В регистратуре случайно вместо полиса тяну даме водительскую медсправку (они похожи по цвету и размеру и хранятся в одной папочке), на что получаю грозный «рык»: «А это что такое??» Хоба! Начинаю узнавать родной город, но, теме не менее, вежливо извиняюсь и, вуаля, дама даже (хотя возможно это показалось) мне улыбается.
Иду к терапевту. Никого! Ну, в смысле очереди! До этого я не касалась качества медуслуг, тем более что в этом вопросе я компетентна как первоклашка на защите диссертации, но отмечу, что терапевт №1 выписала одни лекарства, ЛОР — другие. Сегодняшний доктор первый, кто обратил внимание на увеличенную щитовидную железу. Это, простыми словами, означает, что первостепенный виновник всех моих недугов — сниженный иммунитет (а это действительно так). Послушал, «постучал» по спине — «не понравилось» легкое. С подозрением на воспаление, отправляют на флюрографию.
О! Это тот самый коридор, где я в прошлом году провела самые бесполезные два часа своей жизни. До меня свои лёгкие собираются диагностировать три пациента. Все — вежливые. Спустя около получаса, когда подходит моя очередь, к кабинету некая сотрудница в белом халате буквально под ручку приводит молодую девушку — явно свою знакомую или родственницу. Сверкая белым халатом, забегает в кабинет и как по волшебству её «протеже» вызывают безо всякого ожидания. Пенсионеры, находящиеся в очереди за мной, негодуют от возмущения: «Всё своих, своих да наших...»
Обидно, так скажем. Сидишь-сидишь со своей отметкой на талончике, означающей «срочно» (подозрение на пневмонию), и… бац. В общем, дождалась. Подозрение не оправдалось, осадок остался.
День шестой. Понедельник. В выходные лечилась по указанию доктора, сегодня отправляюсь на повторный приём. Помня свои предыдущие визиты, надеюсь, что очереди не будет. Но ошибаюсь. Время ожидания в коридоре — час с небольшим «хвостиком». До меня — три человека. Что же заставило столько ждать?
Именно сегодня активизировалась данная категория пациентов. К тем, кто уже отсидел очередь и вернулся с больничным листом, вопросов нет. А вот к категории «Я только спросить» — их тьма. Первый (задаю не я, а соседка по очереди): откуда столько наглости и где же её взять?
Вообще, «наша» очередь довольно-таки милая. Сидим-вздыхаем, глядя на проворных «оккупантов» заветного кабинета. В соседней же — почти бой: пациенты записавшиеся по старинке сражаются с продвинутыми юзерами онлайн-регистратуры.
День седьмой. Приятное тепло разливается от горла по всему телу. Это введённый внутривенно глюконат кальция сражается за иммунную систему. С понедельника посещаю процедурный кабинет и это — самое тихое место во второй поликлинике. Квест продолжается. Сегодня опять на приём к терапевту. Главное, запастись терпением
и валерьянкой.
Совсем недавно наш корреспондент изучал подвал больничного комплекса, а на днях мне пришлось отправиться гулять по более страшным коридорам. Призраков и мышат тут нет, зато…
Последний визит во вторую больницу в прошлом году закончился тем, что безрезультатно просидев в очереди на ренген два часа, грустная и возмущенная, я похромала в сторону Первого клинического медцентра.
День первый. Странная среда. Как говорится, театр начинается с вешалки, а больница — с регистратуры. Так как с 18 лет я ни разу не была на приёме у терапевта по месту прописки, больничные реалии от меня далеки.
Ищу номер регистратуры ЦРБ (позвольте именно так называть поликлинику взрослых №2) в Интернете. Первый попавшийся номер оказался недоступным странным: раздавались гудки и
Звоню по следующему номеру. Спустя получаса беспрерывного «занято» берут трубку. Узнаю, что «мой» терапевт сегодня не принимает, но если действительно поплохело, можно обратиться к любому, что трудится в этот день.
Беру документы: паспорт и полис, и слегка
Также на удивление, очереди почти нет: всего два человека. Стараюсь не кашлять на окружающих, они в свою очередь занимаются тем же самым. Время ожидания приёма врача — 20 минут.
Оформляют больничный и отправляют сдавать анализы. Что же будет завтра утром?
День второй. Кровавый четверг. Сдача крови — с 8 до 9 утра. Попробуй не успей! Приезжаю около 8.10. Сначала бегу в регистратуру, чтобы получить талончик к ЛОРу. Любопытно, что в расписании на доске у данного специалиста должен быть приём во второй половине дня, а талон я получаю на утро! Здорово! Бегу сдавать кровь. Пункт приёма находится в не в поликлинике, а в больнице: со стороны бывшей третьей школы.
Народу в коридоре тьма, но очередь оказалась весьма подвижна. В 8.50 отправляюсь на поиски ЛОРа. Нахожу на третьем этаже поликлиники. До меня — один человек, и тот уже в кабинете. Красота! Может, я зря боялась?
Особенно приятно, что вопреки стереотипам по «бабушек», ворчливых и нагловатых, таких я пока не повстречала. Наоборот, в очереди на «кровь» успела подружиться с одной милой дамой пенсионного возраста. Её заинтересовала красная шерстяная нить на моём левом запястье:
— Такая же как у меня! А у вас она рвётся? Я уже два раза заново завязывала…
Рассказываю новой подруге, что если ниточка порвалась, надо заводить новую. Но да ладно, это тема немного другого профиля
День третий. Пятница. Прояснилось. Сегодня меня принимает «мой» терапевт по прописке, пришлось заново брать талон. В регистратуре случайно вместо полиса тяну даме водительскую медсправку (они похожи по цвету и размеру и хранятся в одной папочке), на что получаю грозный «рык»: «А это что такое??» Хоба! Начинаю узнавать родной город, но, теме не менее, вежливо извиняюсь и, вуаля, дама даже (хотя возможно это показалось) мне улыбается.
Иду к терапевту. Никого! Ну, в смысле очереди! До этого я не касалась качества медуслуг, тем более что в этом вопросе я компетентна как первоклашка на защите диссертации, но отмечу, что терапевт №1 выписала одни лекарства, ЛОР — другие. Сегодняшний доктор первый, кто обратил внимание на увеличенную щитовидную железу. Это, простыми словами, означает, что первостепенный виновник всех моих недугов — сниженный иммунитет (а это действительно так). Послушал, «постучал» по спине — «не понравилось» легкое. С подозрением на воспаление, отправляют на флюрографию.
О! Это тот самый коридор, где я в прошлом году провела самые бесполезные два часа своей жизни. До меня свои лёгкие собираются диагностировать три пациента. Все — вежливые. Спустя около получаса, когда подходит моя очередь, к кабинету некая сотрудница в белом халате буквально под ручку приводит молодую девушку — явно свою знакомую или родственницу. Сверкая белым халатом, забегает в кабинет и как по волшебству её «протеже» вызывают безо всякого ожидания. Пенсионеры, находящиеся в очереди за мной, негодуют от возмущения: «Всё своих, своих да наших...»
Обидно, так скажем. Сидишь-сидишь со своей отметкой на талончике, означающей «срочно» (подозрение на пневмонию), и… бац. В общем, дождалась. Подозрение не оправдалось, осадок остался.
День шестой. Понедельник. В выходные лечилась по указанию доктора, сегодня отправляюсь на повторный приём. Помня свои предыдущие визиты, надеюсь, что очереди не будет. Но ошибаюсь. Время ожидания в коридоре — час с небольшим «хвостиком». До меня — три человека. Что же заставило столько ждать?
Именно сегодня активизировалась данная категория пациентов. К тем, кто уже отсидел очередь и вернулся с больничным листом, вопросов нет. А вот к категории «Я только спросить» — их тьма. Первый (задаю не я, а соседка по очереди): откуда столько наглости и где же её взять?
Вообще, «наша» очередь довольно-таки милая. Сидим-вздыхаем, глядя на проворных «оккупантов» заветного кабинета. В соседней же — почти бой: пациенты записавшиеся по старинке сражаются с продвинутыми юзерами онлайн-регистратуры.
День седьмой. Приятное тепло разливается от горла по всему телу. Это введённый внутривенно глюконат кальция сражается за иммунную систему. С понедельника посещаю процедурный кабинет и это — самое тихое место во второй поликлинике. Квест продолжается. Сегодня опять на приём к терапевту. Главное, запастись терпением
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