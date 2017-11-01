Проблемы
За нами следят. Эпидемия захватила Ковров
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Мы не будем рассуждать, зачем некоторые ковровчане выкладывают эти фото на всеобщее обозрение и цитировать все посты (их действительно очень много), скажем только, что несмотря на кажущуюся бесполезность подобных публикаций, смысл в них имеется.
А именно: если вы действительно запечатлели авто, стоящее против всех правил на газоне, им может заинтересоваться самый настоящий инспектор.
Правда, не инспектор дорожно-постовой службы, а инспектор «административно-технический». Оказывается, соцсети внимательно мониторит инспекция административно-технического надзора Владимирской области. Про ГИБДД подобной информации пока не поступало.
В общем, Технадзор, что расположился на улице Восточная, будет несказанно рад фоткам машин, заехавших на газон через бордюр
И помните, вряд ли автомобилист-нарушитель мечтает покорить высоту бордюра или встать в запретном месте «всем на зло». Настоящая проблема с парковочными местами есть во многих дворах, да и не все магазины и офисные центры обзавелись удобными стоянками.
В случае, если авто стоит несколько
Разумеется, есть другой, более серьезный повод, когда просто необходимо бить тревогу.
И это вовсе не тот случай, когда какой-то торопыга со значком «чайник» на заднем стекле перекрыл сокращающую привычный путь до магазина «козью» тропку.
Если машина (или несколько машин) встали так, что к дому не подъедут ни скорая, ни пожарные, смело общайтесь во все инстанции!
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