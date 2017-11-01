Проблемы

За нами следят. Эпидемия захватила Ковров

Anna_Kalinina
0 992
Эпидемия под условным названием «Я паркуюсь как...» захватила ковровские «Подслушано» и прочие паблики, посвященные городу. На протяжении нескольких недель часть ковровчан вынуждена любоваться фотографиями неправильно (кстати, не во всех случаях) припаркованных машин.

podslushanokovrov1

Мы не будем рассуждать, зачем некоторые ковровчане выкладывают эти фото на всеобщее обозрение и цитировать все посты (их действительно очень много), скажем только, что несмотря на кажущуюся бесполезность подобных публикаций, смысл в них имеется.

А именно: если вы действительно запечатлели авто, стоящее против всех правил на газоне, им может заинтересоваться самый настоящий инспектор.

Правда, не инспектор дорожно-постовой службы, а инспектор «административно-технический». Оказывается, соцсети внимательно мониторит инспекция административно-технического надзора Владимирской области. Про ГИБДД подобной информации пока не поступало.

Фото из открытых источников

В общем, Технадзор, что расположился на улице Восточная, будет несказанно рад фоткам машин, заехавших на газон через бордюр (даже в «Подслушано» выкладывать не надо). Насколько должен быть зеленым газон и насколько должен быть цел бордюрный камень — пока не ясно никому.

И помните, вряд ли автомобилист-нарушитель мечтает покорить высоту бордюра или встать в запретном месте «всем на зло». Настоящая проблема с парковочными местами есть во многих дворах, да и не все магазины и офисные центры обзавелись удобными стоянками.

В случае, если авто стоит несколько криво неровно по отношению к соседям, не всегда стоит обвинять в этом водителя. Возьмите за памятку вот такую иллюстрацию:



Разумеется, есть другой, более серьезный повод, когда просто необходимо бить тревогу.



И это вовсе не тот случай, когда какой-то торопыга со значком «чайник» на заднем стекле перекрыл сокращающую привычный путь до магазина «козью» тропку.

Если машина (или несколько машин) встали так, что к дому не подъедут ни скорая, ни пожарные, смело общайтесь во все инстанции!

Не нарушайте!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.