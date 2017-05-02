Проблемы
«Занято!» Вокзальная тусовка
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Наш недавний репортаж из «Ковров-Молла» вызвал большой общественный резонанс: мы проверяли уровень сервиса. Увы, оказалось, что РТЦ оккупировали (опасные?) подростки. Если убрать эмоции, то в горячем споре в комментариях кто-то озвучил бесспорный факт: в Коврове действительно нет мест, где подрастающему поколению можно встретиться друзьями, провести время и, важно, не потратить на это денег.
Особенно этот вопрос актуален, когда холодно — в эти тёплые выходные безлошадные тинейджеры гуляли на улице. Но речь не об этом. У юных ковровчан, что уже получили водительское удостоверение и заработали на первую ласточку есть своё, буквально мёдом намазанное, место встречи.
Вокзал. А точнее — Привокзальная площадь. Рекреационный потенциал местечка заключён в обустроенной парковке, красивых лавочках и фонарях, а также в дешёвом растворимом кофе, пирожках и, разумеется, в шаурме. Сервис — круглосуточный.
Сегодня тут транспортный коллапс. Автомобилям встать негде. Жизнь кипит! От «светской» беседы о жизни и новом железном коне, здесь можно увидеть настоящее шоу: то сцены ревности, то придёт местный асоциальный элемент, то алкодуэли.
Нет, закон пока большинство здесь не нарушают — за рулём ни-ни! А вот пассажирам можно всё. Хотя рассказывают забавный случай (хотя кому как), что произошёл в прошлом году. Глубокой ночью, на глазах у публики «стритрейсер» под градусом маневрировал задним ходом с открытыми дверями и багажником, попытался изобразить дрифт и прочие элементы одному ему понятного «автошоу». Но очень оперативно в «зрительный зал» подтянулся и экипаж ДПС и радушно «принял» пьяного автомобилиста.
Не будем больше делать акцентов на происшествиях
«как же скучно я живу». Вернёмся к вопросам отдыха: в принципе, все неплохо: никто никому не мешает, шум, вроде бы, не нарушает ночной сон уставших ковровчан, а гости города, приехавшие к нам на ночном экспрессе, с порога решат, «город не спит». С другой стороны, есть два неприятных момента. Во-первых, после реконструкции площадь облагорожена, но парковка «потеряла» в размере и не вмещает всех желающих. Второй момент также связан со словом «занято», только немного в другом ключе. Туалета здесь нет. Сознательные «тусовщики» бегают в здание вокзала (вход платный), несознательные — в закоулок за пиццерий. И это — не очень хорошо.
Разумеется, гуляют здесь не только обладатели «жигулей» и «девяток». Подарили дорогую иномарку? Непременно надо показать
похвастаться. От Mercedes, Lexus и BMW. А уж если появился саб помощнее — точно надо ехать! Одно из преимуществ ночных автотусовок у вокзала — отсутствие рядом жилых домов. Риск получить чем-нибудь в «кричащее» авто минимален. Кстати, если вы не переносите табачный дым — сюда вам лучше не соваться. Дымят повсюду.
Заезжают сюда на кофе и таксисты. Число круглосуточных заведений с кофе в Коврове можно пересчитать на пальцах одной руки. Заглядывают стражи порядка: и подкрепиться, и подежурить.
Раз ларьки так и манят, может что-то особенное и вкусное есть в их ассортименте? Мучное на ночь вредно, но попробуем. Подхожу к ларьку, не успела открыть кошелёк, асоциальный элемент — тут как тут. Взгляд словно у кота из «Шрека», трогает за рукав и, разумеется, просит мелочь. Говорят, его зовут то ли Валера, то ли Сережа, и на самом деле он не совсем маргинал. Якобы на одном из рынков грузчиком трудится, а приходит сюда чтобы «выйти в свет» и пообщаться с людьми.
На этом всё. Про другие интересные места и местечки ночного Коврова можно прочитать здесь.
Особенно этот вопрос актуален, когда холодно — в эти тёплые выходные безлошадные тинейджеры гуляли на улице. Но речь не об этом. У юных ковровчан, что уже получили водительское удостоверение и заработали на первую ласточку есть своё, буквально мёдом намазанное, место встречи.
Вокзал. А точнее — Привокзальная площадь. Рекреационный потенциал местечка заключён в обустроенной парковке, красивых лавочках и фонарях, а также в дешёвом растворимом кофе, пирожках и, разумеется, в шаурме. Сервис — круглосуточный.
Сегодня тут транспортный коллапс. Автомобилям встать негде. Жизнь кипит! От «светской» беседы о жизни и новом железном коне, здесь можно увидеть настоящее шоу: то сцены ревности, то придёт местный асоциальный элемент, то алкодуэли.
Нет, закон пока большинство здесь не нарушают — за рулём ни-ни! А вот пассажирам можно всё. Хотя рассказывают забавный случай (хотя кому как), что произошёл в прошлом году. Глубокой ночью, на глазах у публики «стритрейсер» под градусом маневрировал задним ходом с открытыми дверями и багажником, попытался изобразить дрифт и прочие элементы одному ему понятного «автошоу». Но очень оперативно в «зрительный зал» подтянулся и экипаж ДПС и радушно «принял» пьяного автомобилиста.
Не будем больше делать акцентов на происшествиях
Разумеется, гуляют здесь не только обладатели «жигулей» и «девяток». Подарили дорогую иномарку? Непременно надо показать
Заезжают сюда на кофе и таксисты. Число круглосуточных заведений с кофе в Коврове можно пересчитать на пальцах одной руки. Заглядывают стражи порядка: и подкрепиться, и подежурить.
Раз ларьки так и манят, может что-то особенное и вкусное есть в их ассортименте? Мучное на ночь вредно, но попробуем. Подхожу к ларьку, не успела открыть кошелёк, асоциальный элемент — тут как тут. Взгляд словно у кота из «Шрека», трогает за рукав и, разумеется, просит мелочь. Говорят, его зовут то ли Валера, то ли Сережа, и на самом деле он не совсем маргинал. Якобы на одном из рынков грузчиком трудится, а приходит сюда чтобы «выйти в свет» и пообщаться с людьми.
На этом всё. Про другие интересные места и местечки ночного Коврова можно прочитать здесь.
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