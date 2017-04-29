Проблемы
Любит наш народ... Случай в Абу-Даби
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В научном мире разрабатывают инновационные цифровые технологии, просчитывают возможность пилотируемого полёта на Марс, думают над тем, как победить онкологию, продлить молодость и освоить максимальное количество иностранных языков. Человечество уже на пороге создания беспилотных автомобилей и умных домов. А россиянка Виктория Одинцова вернулась из поездки с бойфрендом в Абу-Даби. Там эта прекрасная девушка тоже совершила открытие...
Инстаграмщица Одинцова со своим рискованным трюком взорвала не только интернет. Даже ряд вполне солидных российских СМИ уделило инциденту внимание. И не в формате «ЧП-дежурная часть», а самые что ни на есть ток-шоу…
Ну, что тут сказать?
Примеров глупейших, бессмысленных и чреватых самыми печальными последствиями, фото уже миллионы. Это месторождение идиотизма даже пытаются рейтинговать. Тут (кто бы сомневался) в авангарде блогеры и журналисты североамериканских штатов. Недавно они составили ТОП-10 «Самые глупые селфи». Одна из позиций чарта — фотоистория жительницы Небраски по имени Кайли Хил.
Она выбежала на поле во время бейсбольной игры в городе Омаха. Западные блоги обошла и фотография, сделанная журналистами, и собственный селфшот Хил на фоне разъярённого охранника.
Обычным селфакам на смену приходят картинки в формате «live», ну и короткие видео, куда без них. Сногсшибательная киношка от Виктории Одинцовой — яркий пример того, что в дебильности и тупом желании отличиться любой ценой, мы от американцев ничем не отличаемся.
И что характерно — просмотры идут… Тот, кто заглянул в Instagram той же Одинцовой, возможно будет поражён тем, что у этой немудрёной девчули почти четыре миллиона подписчиков. И это уже не просто дурдом, это монетизируется. За возможность разместить рекламный пост Instagram блогера-миллионника, многие компании готовы платить сотни тысяч рублей…
Как тут Шнура не вспомнить? Все шансы на бессмертие у этого стиха:
Инстаграмщица Одинцова со своим рискованным трюком взорвала не только интернет. Даже ряд вполне солидных российских СМИ уделило инциденту внимание. И не в формате «ЧП-дежурная часть», а самые что ни на есть ток-шоу…
Ну, что тут сказать?
Примеров глупейших, бессмысленных и чреватых самыми печальными последствиями, фото уже миллионы. Это месторождение идиотизма даже пытаются рейтинговать. Тут (кто бы сомневался) в авангарде блогеры и журналисты североамериканских штатов. Недавно они составили ТОП-10 «Самые глупые селфи». Одна из позиций чарта — фотоистория жительницы Небраски по имени Кайли Хил.
Она выбежала на поле во время бейсбольной игры в городе Омаха. Западные блоги обошла и фотография, сделанная журналистами, и собственный селфшот Хил на фоне разъярённого охранника.
Обычным селфакам на смену приходят картинки в формате «live», ну и короткие видео, куда без них. Сногсшибательная киношка от Виктории Одинцовой — яркий пример того, что в дебильности и тупом желании отличиться любой ценой, мы от американцев ничем не отличаемся.
И что характерно — просмотры идут… Тот, кто заглянул в Instagram той же Одинцовой, возможно будет поражён тем, что у этой немудрёной девчули почти четыре миллиона подписчиков. И это уже не просто дурдом, это монетизируется. За возможность разместить рекламный пост Instagram блогера-миллионника, многие компании готовы платить сотни тысяч рублей…
Как тут Шнура не вспомнить? Все шансы на бессмертие у этого стиха:
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