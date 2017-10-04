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Армию пополнят лучшие из лучших
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Если раньше призывники не особенно выказывали своего стремления служить отечеству, то сейчас времена изменились: служить хотят многие. В некоторые подразделения не так уж просто попасть, а желающих служить по контракту взамен срочной службе стало еще больше.
Благодаря нововведению мая 2017 года такая возможность теперь появилась и у выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. Важное условие – качественная допризывная подготовка. Вот только количество квот сокращается, поэтому попадут в число курсантов-призывников только самые лучшие и подготовленные.
«В 1990-е учения считались состоявшимися, если техника своим ходом смогла выйти за пределы части. А сейчас учения – отлаженный механизм. Какое взаимодействие, какая техника фантастическая! Гордость берет», — сказал военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин.
Комфорт солдата – залог успеха на службе. В современной армии создаются все условия для удобства бойцов. За последнее время в казармах появилось без малого 50000 новых душевых кабин, было установлено около 18000 стиральных машин, а также оборудованы специальные чайные комнаты. Большое внимание уделяется внешнему виду солдат, а также качественному питанию, которым профессиональные повара обеспечивают военнослужащих на протяжении всего срока службы, начиная с «вагонов-ресторанов». В системе питания используются новые стандарты и подходы, например, «шведский стол», для свободного составления собственного рациона. За несколько лет армия получила восемь комплектов новой формы. Солдаты получают 17 предметов военного имущества улучшенного качества: несессеры, сумки для ношения формы одежды, шапки-ушанки, утепленные сапоги и т.д. Система военной медицины также усовершенствовалась: уровень заболеваемости среди военных снизился на 12%.
На протяжении всей призывной кампании в 19 военной прокуратуре армии во Владимире (войсковая часть 56680) будет открыт консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу, в котором можно будет получить разъяснения законодательства, регулирующего порядок прохождения военной службы, а также рассказать о нарушениях во время военного призыва.
Во Владимирской области на протяжении всей призывной кампании в 19 военной прокуратуре армии, в войсковой части 56680 будет открыт консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу, в котором можно будет получить разъяснения законодательства, регулирующего порядок прохождения военной службы, а также рассказать о нарушениях во время военного призыва.
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