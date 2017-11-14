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Театр был его семьёй
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Виктор Иванович Ершов был не просто талантливым режиссёром — одним из лучших режиссёров нашего города и области, он был талантливым организатором и психологом — он всегда умел собирать вокруг себя талантливых людей — единомышленников.
28 октября мы отмечали скорбную дату — 20 лет со дня его ухода. Он очень любил жизнь — планов было громадьё. Шутил, что вот, доживу до старости и всё равно буду в инвалидной колясочке ездить на репетиции — за вами глаз да глаз нужен. Мы часто его вспоминаем, рассказываем о нём молодым актёрам.
Какие-то рассказы уже превратились в театральные байки, а какие-то свято храним в самых заповедных уголках наших сердец… Он был очень добрым, гостеприимным человеком. В гости мы к нему ходили в любое время дня и ночи. И ни разу не были выгнаны, а, наоборот накормлены и, если надо, оставлены ночевать (если было далеко идти или дождь и снег). Очень он любил нас, своих актёров, своих «детей» — так он нас называл. Так и говорил, показывая на нас — это моя семья.А мы, уже давно повзрослевшие его дети, всегда помним о нём, любим его и верим, что ТАМ у него всё хорошо.
Фото из архива театра
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