Реалити ГК
Анкеты полуфиналисток проекта «Городская красавица»
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Одним из наиболее часто задаваемых вопросов: «Где можно посмотреть все фото с полуфинала в «Цезаре»?
Все фото с полуфинала в «Цезаре» уже давно на сайте,
в разделе «Реалити ГК».
Чтобы их увидеть, достаточно открыть альбом.
Кстати, в дальнейшем, по мере реализации проекта у всех наших участниц,
да и вообще — у всех читателей GK,
будет возможность просмотра полных версий всех фотосетов проекта.
Добро пожаловать в альбомы GK.
Теперь о том, что происходит на проекте. Команда GK провела установочную встречу с полуфиналистками. Начались съёмки календаря, в котором каждая участница выступает в роли месяца года. В ближайшие дни девушки примут участие в шоу-проекте „МодноМаркет“. У девчонок до Нового года очень много работы!
А вам, дорогие читатели, остаётся наблюдать. Предлагаем вашему вниманию обновлённый и уточнённый список участниц проекта.
Надежда написала о себе в анкете:
Екатерина немногословна. Вот, что она сама сообщила о себе:
Нина:
Алёна пишет:
Юлия делится:
Арина характеризует себя следующим образом:
О себе Анастасия пишет так:
Аня сообщает:
Вот, что Юлия рассказала о себе в анкете:
Так Анастасия представила себя в анкете:
Марина о себе:
Фируза о себе:
До Нового года все полуфиналистки, по сути, в равных условиях. Никого не исключают из проекта. А ведь уже в январе начнётся плей-офф. Пока соревновательный дух обеспечивают баллы, которые все полуфиналистки либо получат, либо не получат. О том, что это за баллы, за что и по каким критериям они будут начислены, будет сказано отдельно.
А пока у девушек есть время, чтобы понять и увидеть на практике, что быть красивой, фотогеничной и социально-активной — это работа, не менее сложная и ответственная, чем любое серьёзное занятие.
Фото: Яна Касьянова, Артём Буренков, Александр Соколов
Все фото с полуфинала в «Цезаре» уже давно на сайте,
в разделе «Реалити ГК».
Чтобы их увидеть, достаточно открыть альбом.
Кстати, в дальнейшем, по мере реализации проекта у всех наших участниц,
да и вообще — у всех читателей GK,
будет возможность просмотра полных версий всех фотосетов проекта.
Добро пожаловать в альбомы GK.
Теперь о том, что происходит на проекте. Команда GK провела установочную встречу с полуфиналистками. Начались съёмки календаря, в котором каждая участница выступает в роли месяца года. В ближайшие дни девушки примут участие в шоу-проекте „МодноМаркет“. У девчонок до Нового года очень много работы!
А вам, дорогие читатели, остаётся наблюдать. Предлагаем вашему вниманию обновлённый и уточнённый список участниц проекта.
1. Надежда Калачёва, 20 лет.
Надежда написала о себе в анкете:
Моя мечта – быть счастливой – движет моим миром каждый день: живу и мечтаю, что может быть завтра будет день, когда моя мечта станет явью.
2. Екатерина Сокурова, 21 год.
Екатерина немногословна. Вот, что она сама сообщила о себе:
По профессии я парикмахер. Хочу попробовать себя в конкурсе и победить!
3. Нина Кропчина, 27 лет.
Нина:
Смело могу сказать про себя, что я самая счастливая женщина! И это ежедневное счастье, дарит мне моя очаровательная дочь!
4. Алёна Орлова, 24 года.
Алёна пишет:
Я общительный и жизнерадостный человек… Регулярно посещаю тренажёрный зал, бассейн, каток, люблю лыжи и вообще любой активный отдых! Люблю животных, а ещё — петь в караоке!
5. Юлия Соловьёва, 27 лет.
Юлия делится:
Всем хаю хай! Я — Юля! У меня все нормально. Живу в Коврове, не пришлось выбирать, где родиться. Со мной живет пес Ральф, люблю его!
6. Арина Родионова, 24 года.
Арина характеризует себя следующим образом:
Участвую в общественной и спортивной жизни нашего славного города Коврова. Волевая и самостоятельная, отношусь к жизни с юмором.
7. Анастасия Ткач, 20 лет.
О себе Анастасия пишет так:
Обожаю фотографироваться, люблю готовить, веду свой блог и читаю Ницше вместо Vogue. Я энергична, общительна и азартна… слегка, и при всем при этом — красива и умна.
8. Аня Ореховая, 23 года.
Аня сообщает:
Пробую себя в творческих проектах… Занимаюсь фаершоу… Танцую с огнём и монтирую пиротехнику! От проекта жду сюрпризов и неожиданностей.
9. Юлия Пронина, 24 года.
Вот, что Юлия рассказала о себе в анкете:
Я энергичный человек и очень люблю фотографироваться. Я всегда онлайн и делюсь приятными моментами жизни в соцсетях.
10. Анастасия Райская, 25 лет.
Так Анастасия представила себя в анкете:
По образованию телерадиожурналист, по призванию фитнес-тренер. Люблю пробовать себя в чем-то новом. Позитивная, интересная и… скромная спортсменка.
11. Марина Андрейченко, 19 лет.
Марина о себе:
Азартная, люблю экстрим, скорость… Довольно милая и добрая… Люблю пробовать что-то новое для себя! Естественно, я здесь, чтобы победить
12. Фируза Мамедова, 24 года
Фируза о себе:
Мастер спорта по дзюдо и по самбо, работаю тренером в самом крутом фитнес-клубе Коврова. Два высших образования!
До Нового года все полуфиналистки, по сути, в равных условиях. Никого не исключают из проекта. А ведь уже в январе начнётся плей-офф. Пока соревновательный дух обеспечивают баллы, которые все полуфиналистки либо получат, либо не получат. О том, что это за баллы, за что и по каким критериям они будут начислены, будет сказано отдельно.
А пока у девушек есть время, чтобы понять и увидеть на практике, что быть красивой, фотогеничной и социально-активной — это работа, не менее сложная и ответственная, чем любое серьёзное занятие.
До новых встреч! Оставайтесь с нами, следите за новостями проекта!
Фото: Яна Касьянова, Артём Буренков, Александр Соколов
1 комментарий
Вот ссылка если коротко
www.gorodkovrov.ru/gallery/photo/new/
А девчёнки все красивые, но Аня Ореховая и Арина Родионова самые мимими))