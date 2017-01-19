Реалити ГК
Битва за Доброград. Лыжи, лайки, фотосет
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Второй этап реалити «Городская красавица» прошёл в Доброграде. Лыжные гонки, блиц-фотосет и откровенные интервью. А ещё… Была драка! Это же реалити, но обо всём по порядку.
Началось всё вечером во вторник 17 января. Участницы реалити собрались в редакции GK. Надо отдать должное пунктуальности девушек. Алёна Орлова и Фируза Мамедова добрались на место сбора даже раньше положенного срока, а назначено было на 17.45.
Девочки – такие девочки. Поэтому мы дали им эти 15 минут до момента, когда за нами приехал трансферный микроавтобус Доброграда. Кстати, сообщение между Ковровом и «городом для жизни» регулярное, если кто-то из вас также как и наши городские красавицы решит провести активно свой день или вечер – покататься на лыжах или коньках, а может, просто погулять по зимнему лесу, красиво подсвеченному огнями иллюминации, можно отправиться с автовокзала.
Ну, а мы, как уже сказано, стартовали от нашей «штаб-квартиры» на Тургенева. В дороге нас сопровождал второй фотограф проекта Александр Илларионов, который и сделал этот снимок под девизом «В дорогу!».
Если вы заметили, девчонок не одиннадцать, как заявлено в проекте, а только десять. Мы так и не дождались Анастасию Ткач. Пока Настя остаётся на связи, вот и накануне она писала в ВК, что очень хотела бы, но… Итоговые баллы очень скоро подскажут ей, что пора принимать принципиальное решение – быть или не быть на реалити.
Доброград встретил нас яркими огнями и… шумом лопастей в ночном небе. Что это? Вертолёт?
Это квадракоптер, который видеографы отправили навстречу нам.
А вот и они, мастера самых ярких кадров – Артём Буренков и Кирилл Плотников. И, конечно же, наш неподражаемый ведущий Сергей Нестеров.
Девушки выпрыгивали из микроавтобуса и сразу начинали расспросы – что за старт, куда бежать. «Сейчас всё узнаете», — привычно нагнетал интригу Сергей.
В принципе, общий план был известен заранее: лыжная гонка. Но какая!
— Судя по вашим подтянутым фигуркам, все в отличной спортивной форме? Десяток километров на лыжне не составит труда? – непринуждённо спросил продюсер Кирилл Мольков.
Сколько-сколько!? Вы это серьёзно? Мы на реалити моделей или на олимпийских играх? Примерно такие вопросы читались в глазах участниц. Однако время, проведённое на проекте, уже начало сказываться на стиле поведения красавиц. Дисциплина и сдержанность – вот главное достоинство и залог успеха. Девушки бесстрашно держали «кипсмайлинг» и ждали вводную.
— Вы даже не представляете, какие люди сегодня объяснят вам задачу! – обратился к участницам Сергей Нестеров.
Победительницу конкурса красоты «Миссис Россия-2016» Наталью Баранкову девчонки узнали сразу и приветствовали бурным ликованием.
Не меньшее впечатление произвёл на них Александр Кудрявый.
Александр Павлович – известный далеко за пределами нашего города, да и области, заслуженный тренер РФ, а в прошлом – спортсмен. В числе его подопечных – неоднократный победитель мировых и европейских первенств велоориентировщик Антон Фолифоров.
Однако велоспорт в России – это лето. А из зимних видов самым близким и любимых для Александра Павловича являются лыжи.
В Доброграде Александр Кудрявый сейчас курирует несколько спортивно-оздоровительных проектов.
Один из них – акция «Светлячки», массовое катание на лыжах с наголовными фонариками, кстати говоря, пройдёт в Доброграде уже 28 января, совсем скоро.
В масстарте может принять участие каждый желающий. Подробности в группе Доброграда в ВК. Ну, а у нас – свой масстарт. Лыжи для участниц, конечно же, предоставил Доброград.
За спортивным инвентарём на базу девушек пригласил сам директор спортивного направления Сергей Гордеев, который лично присутствовал на всём этапе реалити.
Кстати, оборудование девушки получили премиум-класса.
Лыжи «Atomic» сконструированы специально для конькового хода. «Atomic» — знаменитый на весь мир австрийский бренд. На протяжении многих лет «Atomic» по праву занимает лидерские позиции среди конкурирующих фирм-производителей лыжного снаряжения.
Не будем сочинять, что на этих лыжах финишировал Мартен Фуркад. А вот Марсель Хиршер – совершенно точно поклонник именно этого бренда. Впрочем, вряд ли девчонкам что-то говорят имена звёздных французов.
Им бы пару километров осилить и не упасть. Впрочем, удобство креплений и ботинок они оценили, хотя никто из участниц проекта с зимними видами спорта прежде «близко не дружил».
— Лыжи классные, на таких, наверное, ещё покататься приедем!
А почему нет? В Доброграде выйти на лыжню в самой нереально крутой и дорогой экипировке может каждый – работает пункт проката.
Настоящим глотком свежего воздуха и победным стимулом стала спортивная разминка, которую провела для участниц Наталья Баранкова.
Вот уж для кого катанье на лыжах во всех проявлениях – и на горных, и на беговых, занятие привычное.
Наталья – вообще, человек очень спортивный и закалённый.
Старт на лыжне была массовым, то есть – одновременно.
Контроль состояния участниц и фото-видеофиксацию осуществляли со снегохода. Как впоследствии выяснилось, этот технологичный элемент вечерней гонки вовсе не был лишним. Некоторых участниц страховать пришлось едва ли не на старте. Но — обо всём по порядку!
— Я в последний раз на лыжах в четвёртом классе стояла!
— А я вообще, лыжные палки впервые в руки взяла…
Некоторые хитро улыбались и молчали. Видно сразу – кое-кто из девчонок готов к забегу на все сто. Итак, на старт!
Определять рейтинг лыжниц было очень просто – круговая трасса, финиш там же где и старт.
Поскольку стартовали девушки одновременно, определение лидеров и аутсайдеров проходило в режиме реальной фиксации.
Организаторы приготовились ждать, прикидывая, сколько примерно времени займёт у девушек дистанция в два километра.
Опытный лыжник, не спеша, проедет минут за десять, а наши…
Разговоры внезапно прервало розовое видение и синяя шапочка.
Что это? Кто это? Неужели, так быстро?
Как вскоре выяснилось, спортивные инструкторы Доброграда настолько добры, что увидев и оценив уровень спортивной подготовки наших участниц, решили пощадить их, сократив дистанцию почти вдвое.
Мы, было, хотели возмутиться, но вскоре поняли, что это было единственно верное решение. Если уверенный финиш лидера – им оказалась Алёна Орлова, вызывал определённые сомнения (не слишком ли лёгким было задание?),
то уже две следующие спортсменки – Марина Андрейченко
и Фируза Мамедова, точнее их стиль езды, расставили всё на места.
Да, девочки, надо тренироваться чаще.
Марина уверенно шла к финишу, ничто не вызывало сомнений в её «серебре», однако на последних метрах Фируза рванула словно пантера. В какой-то момент показалось, что она просто столкнёт с лыжни нашу самую юную участницу. Марина, не иначе сдали нервы, дёрнулась с лыжни и повалилась, практически на финишную прямую.
И тут, как и подобает пантере, Фируза внезапно приземлилась «на четыре лапы» и так, «в партере» добралась до финиша, к своей бронзе.
Впрочем, уже через несколько секунд после того, как девушка поняла, что всё-таки в тройке лидеров, она с невероятным артистизмом принялась позировать. Мол, и ничего я не упала, просто так задумано!
Если тройка лидеров преодолела дистанцию практически одновременно, остальные лыжницы шли с заметным отрывом. Четвёртая в рейтинге Юля Соловьёва, за ней на пятой позиции – Юлия Пронина,
шестая – Настя Райская, седьмая – Катя Сокурова и…
Коньковый стиль трёх последних участниц скорее напоминал стиль конька-горбунка. Устали девчонки. Катя Маркова и Арина Родионова ещё как-то добрались из последних сил,
а Катя Голвело, так просто легла на лыжню примерно в середине дистанции.
Устала, лежит на снегу: «Я дальше идти не могу…» ©. Тут-то к ней из-за ёлки прибежали… нет-нет, не мохнатые волки, а наш видеограф и представитель Доброграда, которые подняли девушку, усадили пассажиром на снегоход и торжественно привезли на финиш.
Тут надо сделать отсупление. Пока наши лыжницы преодолевали зимнюю трассу, на старте – он же и финиш – кипела работа. Главный фотограф проекта Александр Соколов готовил сюрприз для красоток.
Сразу по завершении пробежки девушек пригласили на блиц-фотосет. Те самые легендарные лыжи Atomic, которые помогли им преодолеть дистанцию, теперь нуждались в фотопрезентации.
Нелегко оставаться блистательной светской львицей, когда за плечами бег на лыжах по зимнему лесу!
А кто говорил, что будет легко? Впрочем, окинув беглым взором красавиц, фотограф оптимистично кивнул – никаких проблем, девчонки в порядке.
Условием этого блица было не время, а количество кадров – пять. По числу олимпийских колец.
Пять нажатий кнопки фотоаппарата, пять различных ракурсов. Только пять возможностей. Один из пяти кадров, которые сделали участницы, уже представлен на facemash-голосовании.
Как и на прошлой неделе, мы дали девушкам возможность выбора. Они сами решили, какая из пяти попыток принесёт им максимальное количество голосов. Скажем прямо, этот фотосет оказался значительно удачнее предыдущего, на первом этапе в «Угле».
Вероятно, девушки сделали правильные выводы из своих промахов. К тому же, в течение последних дней некоторые из них проконсультировались со стилистом Тоней Зверем и топ-фотографом Русланом Корниловым (встречи в рамках прогаммы МК и консультирования были организованы командой проекта) о том, как добиться максимальных результатов в позировании перед камерой.
Эксперты и фотографы проекта, проанализировав выбор участниц, одобрили его, поэтому на этой неделе фотогалереи-противопоставления не будет. Просто смотрите и голосуйте.
Порядок позирования определили результаты лыжной гонки. Первая на финише – первая и на фотосете, то есть – Алёна Орлова. Будет ли она также успешна в мастерстве презентации себя и своих прекрасных лыж? Мы узнаем об этом очень скоро, результаты facemash будут подведены сразу после того, как IT-группа GK остановит голосование. А произойдёт это в полночь с субботы 21 января на воскресенье 22 января.
Второй на фотосет пригласили Марину Андрейченко.
Но… Что случилось? Марина побледнела и опустилась на снег. «Срочно! Врача! Участнице стало плохо!».
Победное серебро, как оказалось, стоило Марине немалого напряжения, и на точке позирования девушка едва не лишилась чувств. Пришлось экстренно оказывать ей помощь. Давление в норме? Пульс? Госпитализация? Но Марина проявила недюжинные бойцовские качества. Нашатырь, горячий сладкий чай, плитка шоколада, и она готова сделать пять своих лучших кадров.
Но фотопозирование продолжается без неё – шоу маст гоу он! Однако девушки, как только Марина вернулась на точку съёмки, без очереди пустили её на фотосет. Но где же лыжи? Марина оставила их там, на пункте проката.
— Держи мои! – ни секунды не сомневаясь, заявила Юля Маркова. – Давай я твои варежки подержу, тогда будет выигрышно смотреться твой маникюр.
Вот это взаимовыручка! Вот это командный дух! Браво, Юля!
Съёмки шли на одном дыхании. Девчонки работали практически как профессиональные модели. Ну, разве что, иногда не совсем понимали стандартную фразу: «Лови свет!». То ли ещё будет! Это только второй блиц на проекте. А их будет ещё как минимум три. И с каждой неделей – мы уже не сомневаемся – девчонки станут раскрываться как бутоны цветов!
Фотосет завершился, и мы, признаться, думали, что наших участниц придётся под белы рученьки относить на обогрев и чаепитие в «Гнездо Аиста». Но блиц словно придал им силы. Сколько энергии! Они готовы буквально лететь…
…Или бросаться в омут сугроб с головой. Главное – все вместе, взявшись за руки.
И посмотрите, что творят Фируза Мамедова и наш недавний «умирающий лебедь» Марина Андрейченко!? На лыжне Марине удалось потеснить Фирузу, но в восточных единоборствах однозначно побеждает Фируза. Вот он, образцово-показательный бросок через бедро!
Ну, хватит резвиться. Идём пить чай.
В уютном и тёплом гнёздышке, ресторане «Гнездо Аиста», пока наши участницы за чашкой чая обменивались впечатлениями,
группа экспертов принимала решение.
Фотографам Александру Илларионову и Александру Соколову самое время попозировать на фоне умных людей.
Вопрос с премированием лидеров лыжной гонки решили позиции на финише. Алёна Орлова получила в качестве приза от Доброграда сертификат на 2000 рублей на посещение ресторана «Гнездо Аиста» в самый романтический вечер – 14 февраля, День влюблённых.
Не надо завидовать, девочки. Второе и третье места, которые, соответственно, получили Марина Андрейченко и Фируза Мамедова, были премированы абонементами на бесплатный прокат лыж и коньков в Доброграде в течение месяца. Отлично!
Даже не сомневаемся, кто из девушек победил бы в спортивном конкурсе проекта, если бы этап проводить через 30 дней. Но… Впереди у девчонок очень разные испытания. Такие разные, вы даже не представляете, насколько!
Вернёмся к судьям, точнее экспертам. В экспертную группу на втором этапе реалити вошли представители «площадки», то есть Доброграда Максим Власов,
заслуженный тренер РФ Александр Кудрявый, «Миссис Россия-2016» Наталья Баранкова и ведущий реалити Сергей Нестеров.
Марина Андрейченко – 2,5 балла;
Екатерина Голвело – 2 балла;
Фируза Мамедова – 3 балла;
Юлия Маркова – 2 балла;
Алёна Орлова – 3 балла;
Юлия Пронина – 1,5 балла;
Анастасия Райская – 1,5 балла;
Арина Родионова – 2,75 балла;
Екатерина Сокурова – 1,75 балла;
Юлия Соловьёва – 2,25 балла.
На этот раз, по мнению экспертов, не только как спортсменки, но и как настоящие красотки, проявили себя максимально сразу две участницы – Алёна Орлова и Фируза Мамедова.
Отметим, что у этих девушек и на предыдущих этапах были неплохие результаты, а теперь у них все шансы прилично оторваться от соперниц! А о том, что по этому поводу думают их соперницы по проекту, узнаете сразу после публикации видео второго этапа.
Однако, как и на прошлой неделе, напоминаем – общий итог на этапе будет известен и понятен только после подведения итогов facemash-голосования reality.gk33.ru/facemash/, которые все мы узнаем в воскресенье. А в субботу станет понятно, кто и насколько успешно продвинул себя в социальных сетях.
Итоги интернет-активности мы на этот раз подведём в 00 часов с пятницы на субботу. Именно до этого момента будут учитываться репосты, коменты, фото и видео участниц по второму этапу реалити.
Фоторяд: Александр Илларионов, Александр Соколов
Началось всё вечером во вторник 17 января. Участницы реалити собрались в редакции GK. Надо отдать должное пунктуальности девушек. Алёна Орлова и Фируза Мамедова добрались на место сбора даже раньше положенного срока, а назначено было на 17.45.
Девочки – такие девочки. Поэтому мы дали им эти 15 минут до момента, когда за нами приехал трансферный микроавтобус Доброграда. Кстати, сообщение между Ковровом и «городом для жизни» регулярное, если кто-то из вас также как и наши городские красавицы решит провести активно свой день или вечер – покататься на лыжах или коньках, а может, просто погулять по зимнему лесу, красиво подсвеченному огнями иллюминации, можно отправиться с автовокзала.
Ну, а мы, как уже сказано, стартовали от нашей «штаб-квартиры» на Тургенева. В дороге нас сопровождал второй фотограф проекта Александр Илларионов, который и сделал этот снимок под девизом «В дорогу!».
Если вы заметили, девчонок не одиннадцать, как заявлено в проекте, а только десять. Мы так и не дождались Анастасию Ткач. Пока Настя остаётся на связи, вот и накануне она писала в ВК, что очень хотела бы, но… Итоговые баллы очень скоро подскажут ей, что пора принимать принципиальное решение – быть или не быть на реалити.
Доброград встретил нас яркими огнями и… шумом лопастей в ночном небе. Что это? Вертолёт?
Это квадракоптер, который видеографы отправили навстречу нам.
А вот и они, мастера самых ярких кадров – Артём Буренков и Кирилл Плотников. И, конечно же, наш неподражаемый ведущий Сергей Нестеров.
Мы заждались вас, девчонки! Скорее на старт!
Девушки выпрыгивали из микроавтобуса и сразу начинали расспросы – что за старт, куда бежать. «Сейчас всё узнаете», — привычно нагнетал интригу Сергей.
В принципе, общий план был известен заранее: лыжная гонка. Но какая!
— Судя по вашим подтянутым фигуркам, все в отличной спортивной форме? Десяток километров на лыжне не составит труда? – непринуждённо спросил продюсер Кирилл Мольков.
Сколько-сколько!? Вы это серьёзно? Мы на реалити моделей или на олимпийских играх? Примерно такие вопросы читались в глазах участниц. Однако время, проведённое на проекте, уже начало сказываться на стиле поведения красавиц. Дисциплина и сдержанность – вот главное достоинство и залог успеха. Девушки бесстрашно держали «кипсмайлинг» и ждали вводную.
— Вы даже не представляете, какие люди сегодня объяснят вам задачу! – обратился к участницам Сергей Нестеров.
Победительницу конкурса красоты «Миссис Россия-2016» Наталью Баранкову девчонки узнали сразу и приветствовали бурным ликованием.
Не меньшее впечатление произвёл на них Александр Кудрявый.
Александр Павлович – известный далеко за пределами нашего города, да и области, заслуженный тренер РФ, а в прошлом – спортсмен. В числе его подопечных – неоднократный победитель мировых и европейских первенств велоориентировщик Антон Фолифоров.
Однако велоспорт в России – это лето. А из зимних видов самым близким и любимых для Александра Павловича являются лыжи.
В Доброграде Александр Кудрявый сейчас курирует несколько спортивно-оздоровительных проектов.
Один из них – акция «Светлячки», массовое катание на лыжах с наголовными фонариками, кстати говоря, пройдёт в Доброграде уже 28 января, совсем скоро.
В масстарте может принять участие каждый желающий. Подробности в группе Доброграда в ВК. Ну, а у нас – свой масстарт. Лыжи для участниц, конечно же, предоставил Доброград.
За спортивным инвентарём на базу девушек пригласил сам директор спортивного направления Сергей Гордеев, который лично присутствовал на всём этапе реалити.
Кстати, оборудование девушки получили премиум-класса.
Лыжи «Atomic» сконструированы специально для конькового хода. «Atomic» — знаменитый на весь мир австрийский бренд. На протяжении многих лет «Atomic» по праву занимает лидерские позиции среди конкурирующих фирм-производителей лыжного снаряжения.
Не будем сочинять, что на этих лыжах финишировал Мартен Фуркад. А вот Марсель Хиршер – совершенно точно поклонник именно этого бренда. Впрочем, вряд ли девчонкам что-то говорят имена звёздных французов.
Им бы пару километров осилить и не упасть. Впрочем, удобство креплений и ботинок они оценили, хотя никто из участниц проекта с зимними видами спорта прежде «близко не дружил».
— Лыжи классные, на таких, наверное, ещё покататься приедем!
А почему нет? В Доброграде выйти на лыжню в самой нереально крутой и дорогой экипировке может каждый – работает пункт проката.
Настоящим глотком свежего воздуха и победным стимулом стала спортивная разминка, которую провела для участниц Наталья Баранкова.
Вот уж для кого катанье на лыжах во всех проявлениях – и на горных, и на беговых, занятие привычное.
Наталья – вообще, человек очень спортивный и закалённый.
Старт на лыжне была массовым, то есть – одновременно.
Контроль состояния участниц и фото-видеофиксацию осуществляли со снегохода. Как впоследствии выяснилось, этот технологичный элемент вечерней гонки вовсе не был лишним. Некоторых участниц страховать пришлось едва ли не на старте. Но — обо всём по порядку!
— Я в последний раз на лыжах в четвёртом классе стояла!
— А я вообще, лыжные палки впервые в руки взяла…
Некоторые хитро улыбались и молчали. Видно сразу – кое-кто из девчонок готов к забегу на все сто. Итак, на старт!
Определять рейтинг лыжниц было очень просто – круговая трасса, финиш там же где и старт.
Поскольку стартовали девушки одновременно, определение лидеров и аутсайдеров проходило в режиме реальной фиксации.
Организаторы приготовились ждать, прикидывая, сколько примерно времени займёт у девушек дистанция в два километра.
Опытный лыжник, не спеша, проедет минут за десять, а наши…
Разговоры внезапно прервало розовое видение и синяя шапочка.
Что это? Кто это? Неужели, так быстро?
Как вскоре выяснилось, спортивные инструкторы Доброграда настолько добры, что увидев и оценив уровень спортивной подготовки наших участниц, решили пощадить их, сократив дистанцию почти вдвое.
Мы, было, хотели возмутиться, но вскоре поняли, что это было единственно верное решение. Если уверенный финиш лидера – им оказалась Алёна Орлова, вызывал определённые сомнения (не слишком ли лёгким было задание?),
то уже две следующие спортсменки – Марина Андрейченко
и Фируза Мамедова, точнее их стиль езды, расставили всё на места.
Да, девочки, надо тренироваться чаще.
Марина уверенно шла к финишу, ничто не вызывало сомнений в её «серебре», однако на последних метрах Фируза рванула словно пантера. В какой-то момент показалось, что она просто столкнёт с лыжни нашу самую юную участницу. Марина, не иначе сдали нервы, дёрнулась с лыжни и повалилась, практически на финишную прямую.
И тут, как и подобает пантере, Фируза внезапно приземлилась «на четыре лапы» и так, «в партере» добралась до финиша, к своей бронзе.
Впрочем, уже через несколько секунд после того, как девушка поняла, что всё-таки в тройке лидеров, она с невероятным артистизмом принялась позировать. Мол, и ничего я не упала, просто так задумано!
Если тройка лидеров преодолела дистанцию практически одновременно, остальные лыжницы шли с заметным отрывом. Четвёртая в рейтинге Юля Соловьёва, за ней на пятой позиции – Юлия Пронина,
шестая – Настя Райская, седьмая – Катя Сокурова и…
Коньковый стиль трёх последних участниц скорее напоминал стиль конька-горбунка. Устали девчонки. Катя Маркова и Арина Родионова ещё как-то добрались из последних сил,
а Катя Голвело, так просто легла на лыжню примерно в середине дистанции.
Устала, лежит на снегу: «Я дальше идти не могу…» ©. Тут-то к ней из-за ёлки прибежали… нет-нет, не мохнатые волки, а наш видеограф и представитель Доброграда, которые подняли девушку, усадили пассажиром на снегоход и торжественно привезли на финиш.
Тут надо сделать отсупление. Пока наши лыжницы преодолевали зимнюю трассу, на старте – он же и финиш – кипела работа. Главный фотограф проекта Александр Соколов готовил сюрприз для красоток.
Сразу по завершении пробежки девушек пригласили на блиц-фотосет. Те самые легендарные лыжи Atomic, которые помогли им преодолеть дистанцию, теперь нуждались в фотопрезентации.
Нелегко оставаться блистательной светской львицей, когда за плечами бег на лыжах по зимнему лесу!
А кто говорил, что будет легко? Впрочем, окинув беглым взором красавиц, фотограф оптимистично кивнул – никаких проблем, девчонки в порядке.
Условием этого блица было не время, а количество кадров – пять. По числу олимпийских колец.
Пять нажатий кнопки фотоаппарата, пять различных ракурсов. Только пять возможностей. Один из пяти кадров, которые сделали участницы, уже представлен на facemash-голосовании.
Как и на прошлой неделе, мы дали девушкам возможность выбора. Они сами решили, какая из пяти попыток принесёт им максимальное количество голосов. Скажем прямо, этот фотосет оказался значительно удачнее предыдущего, на первом этапе в «Угле».
Вероятно, девушки сделали правильные выводы из своих промахов. К тому же, в течение последних дней некоторые из них проконсультировались со стилистом Тоней Зверем и топ-фотографом Русланом Корниловым (встречи в рамках прогаммы МК и консультирования были организованы командой проекта) о том, как добиться максимальных результатов в позировании перед камерой.
Эксперты и фотографы проекта, проанализировав выбор участниц, одобрили его, поэтому на этой неделе фотогалереи-противопоставления не будет. Просто смотрите и голосуйте.
Порядок позирования определили результаты лыжной гонки. Первая на финише – первая и на фотосете, то есть – Алёна Орлова. Будет ли она также успешна в мастерстве презентации себя и своих прекрасных лыж? Мы узнаем об этом очень скоро, результаты facemash будут подведены сразу после того, как IT-группа GK остановит голосование. А произойдёт это в полночь с субботы 21 января на воскресенье 22 января.
Второй на фотосет пригласили Марину Андрейченко.
Но… Что случилось? Марина побледнела и опустилась на снег. «Срочно! Врача! Участнице стало плохо!».
Победное серебро, как оказалось, стоило Марине немалого напряжения, и на точке позирования девушка едва не лишилась чувств. Пришлось экстренно оказывать ей помощь. Давление в норме? Пульс? Госпитализация? Но Марина проявила недюжинные бойцовские качества. Нашатырь, горячий сладкий чай, плитка шоколада, и она готова сделать пять своих лучших кадров.
Но фотопозирование продолжается без неё – шоу маст гоу он! Однако девушки, как только Марина вернулась на точку съёмки, без очереди пустили её на фотосет. Но где же лыжи? Марина оставила их там, на пункте проката.
— Держи мои! – ни секунды не сомневаясь, заявила Юля Маркова. – Давай я твои варежки подержу, тогда будет выигрышно смотреться твой маникюр.
Вот это взаимовыручка! Вот это командный дух! Браво, Юля!
Съёмки шли на одном дыхании. Девчонки работали практически как профессиональные модели. Ну, разве что, иногда не совсем понимали стандартную фразу: «Лови свет!». То ли ещё будет! Это только второй блиц на проекте. А их будет ещё как минимум три. И с каждой неделей – мы уже не сомневаемся – девчонки станут раскрываться как бутоны цветов!
Фотосет завершился, и мы, признаться, думали, что наших участниц придётся под белы рученьки относить на обогрев и чаепитие в «Гнездо Аиста». Но блиц словно придал им силы. Сколько энергии! Они готовы буквально лететь…
…Или бросаться в омут сугроб с головой. Главное – все вместе, взявшись за руки.
И посмотрите, что творят Фируза Мамедова и наш недавний «умирающий лебедь» Марина Андрейченко!? На лыжне Марине удалось потеснить Фирузу, но в восточных единоборствах однозначно побеждает Фируза. Вот он, образцово-показательный бросок через бедро!
Ну, хватит резвиться. Идём пить чай.
В уютном и тёплом гнёздышке, ресторане «Гнездо Аиста», пока наши участницы за чашкой чая обменивались впечатлениями,
группа экспертов принимала решение.
Фотографам Александру Илларионову и Александру Соколову самое время попозировать на фоне умных людей.
Вопрос с премированием лидеров лыжной гонки решили позиции на финише. Алёна Орлова получила в качестве приза от Доброграда сертификат на 2000 рублей на посещение ресторана «Гнездо Аиста» в самый романтический вечер – 14 февраля, День влюблённых.
Не надо завидовать, девочки. Второе и третье места, которые, соответственно, получили Марина Андрейченко и Фируза Мамедова, были премированы абонементами на бесплатный прокат лыж и коньков в Доброграде в течение месяца. Отлично!
Даже не сомневаемся, кто из девушек победил бы в спортивном конкурсе проекта, если бы этап проводить через 30 дней. Но… Впереди у девчонок очень разные испытания. Такие разные, вы даже не представляете, насколько!
Вернёмся к судьям, точнее экспертам. В экспертную группу на втором этапе реалити вошли представители «площадки», то есть Доброграда Максим Власов,
заслуженный тренер РФ Александр Кудрявый, «Миссис Россия-2016» Наталья Баранкова и ведущий реалити Сергей Нестеров.
Вот их решение.
Марина Андрейченко – 2,5 балла;
Екатерина Голвело – 2 балла;
Фируза Мамедова – 3 балла;
Юлия Маркова – 2 балла;
Алёна Орлова – 3 балла;
Юлия Пронина – 1,5 балла;
Анастасия Райская – 1,5 балла;
Арина Родионова – 2,75 балла;
Екатерина Сокурова – 1,75 балла;
Юлия Соловьёва – 2,25 балла.
На этот раз, по мнению экспертов, не только как спортсменки, но и как настоящие красотки, проявили себя максимально сразу две участницы – Алёна Орлова и Фируза Мамедова.
Отметим, что у этих девушек и на предыдущих этапах были неплохие результаты, а теперь у них все шансы прилично оторваться от соперниц! А о том, что по этому поводу думают их соперницы по проекту, узнаете сразу после публикации видео второго этапа.
Однако, как и на прошлой неделе, напоминаем – общий итог на этапе будет известен и понятен только после подведения итогов facemash-голосования reality.gk33.ru/facemash/, которые все мы узнаем в воскресенье. А в субботу станет понятно, кто и насколько успешно продвинул себя в социальных сетях.
Итоги интернет-активности мы на этот раз подведём в 00 часов с пятницы на субботу. Именно до этого момента будут учитываться репосты, коменты, фото и видео участниц по второму этапу реалити.
Как думаете, кого мы недосчитаемся на этой неделе? Скоро узнаем. До встречи!
Фоторяд: Александр Илларионов, Александр Соколов
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