Девушка, у Вас отличный профиль! Как получить максимум от аккаунта в социальных сетях?

А пока – пока! Желаем много лайков и репостов!

— За неделю можно заработать от 1 до 3 баллов. Действительно, учёт активности в социальных сетях мы начали с 1 января 2017 года включительно. Накануне Нового года, если участницы помнят это, мы собирали всех девушек в редакции GK. Одним из основных вопросов повестки дня было именно разъяснение того, как правильно вести свои аккаунты, чтобы зарабатывать максимальное количество баллов.Я даже попросил участниц вооружиться либо ноутами, либо планшетами, либо просто блокнотами, чтобы сделать для себя пометки. Что ж, первая «тестовая» неделя января показала, кто слушал внимательно и фиксировал требования, а для кого это был просто «разговор о погоде». Кстати, тогда, в конце декабря ожидал, что девушки забросают меня вопросами. Но вопросов почти не было. Зато они появились в большом количестве сейчас, после того, как оценка за текущий отрезок января выставлена.Отмечу, слабая активность и «некачественный контент» в первые дни после Нового года несколько подпортили некоторым участницам общую картину. Начиная со следующей недели (точнее, с прошедшей пятницы) контроль активности в сетях будет производиться за равные отрезки – по семь дней. Больше никаких «дополнительных дней» не будет.— Репосты – это, по сути, база для оценки активности в социальных сетях. Но линейной зависимости нет, и девушки, которые рассчитывают, что достаточно механически проставить репосты под всеми топиками сайта GK, заблуждаются. Репост (если участница рассчитывает на нём «заработать») должен сопровождаться комментарием-подписью, выражением своего мнения. Очень важно само содержание этих постов. Написано должно быть грамотно, все запятые, точки и пробелы – на местах. Не писать громоздкие коменты. Если хочется выразить что-то объёмом больше трёх строчек, необходимо дать строку-пробел, абзац. Неотъемлемая часть контента – смайлики и значки, система простановки которых, думаю, нашим участницам знакома. Вот один из примеров того, как можно в комментарии использовать значки-самйлики. Его предложила в качестве образца ещё в начале декабря визажист проекта. Главное – проявлять фантазию, «включать фишки».— Ну, к примеру, участница меняет аватар на одну из фотографий, сделанных фотографами проекта. При этом даёт в комментарии хэштеги и указывает автора фото. Об авторстве фото вообще стоит сказать особо – фамилии фотографов надо указывать! Будет идеально, если вы дадите гиперссылку на профили фотографов, они есть у всех наших «мастеров кадра». Это не только повлияет на количество «заработанных» вами баллов, но и будет приятно нашим ребятам. Они ведь стараются отснять участниц в максимально выгодных ракурсах!— Собственный уникальный контент – записи самих участниц о том, что они делают, думают и чувствуют. Уникальным контентом можно считать селфи дома, на прогулке, в автомобиле, да, где угодно. Если написано с юмором – вообще отлично! Или… Ну, вот как не оценить подобное творчество?..— Про видео. Видео – это круто и, безусловно, хорошо оценивается. Опять-таки, не забываем о хэштегах и гиперссылках. Инстаграм и ВК оцениваются в равной степени, просто, как мне представляется, в ВК больше возможностей для размещения информации. Оговорюсь сразу – мы не оцениваем размещение в ОК и FB, во всяком случае, до конца января.— Да, будет. Но для этого участницам необходимо зарегистрироваться на сайте. Это, кстати, удобнее всего сделать через ВК. На левой планке сайта есть кнопка «войти через ВК». Ни логина, ни пароля придумывать не надо, ваши комментарии будут подписаны тем же логином, что и в ВК. Это и обеспечит подтверждение того, что пишут именно участницы, а не боты.— Это значит, что вся команда GK, а не только IT-группа, следит за проектом. Это мониторинг, не больше и не меньше. Ни о каких предпочтениях той или иной участнице не может быть речи. Понимаю, что у нас не мегаполис, многие из нас в прошлом или даже в настоящем так или иначе могли пересекаться с кем-то из участниц. Но дружба дружбой, а рейтинг рейтингом.Обратите внимание на то, что Кирилл ведёт речь о критериях оценки в течение января. Дело в том, что в ходе реализации проекта наши партнёры, эксперты и сами участницы постоянно делают различные креативные предложения, на которые мы не можем не реагировать. Например, возникли идеи, как продвигать девушек при помощи видео. Но вначале мы обсудим этот формат с участницами и совместно выработаем порядок действий.