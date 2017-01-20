Реалити ГК
Facemash давно началось! Голосуй за свою «Городскую красавицу»
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Собственно, сабж… На этот раз мы решили опубликовать объявление о старте facemash-голосования через наши официальные группы ВК. Процесс пошёл достаточно стремительно.
Но дело в том, что буквально только что мы опубликовали ещё и фотоотчёт с текстовым сопровождением, который проливает свет на некоторые подробности второго этапа.
До этого момента у вас была возможность оценить фото участниц ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как портреты. Никакой истории за ними не стояло.
Теперь, оценив ситуацию, возможно, вы бы сделали иной выбор… Или нет?
Хотим особо подчеркнуть, что фотографии участниц — это их СОБСТВЕННЫЙ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР. На этой неделе мы решили не сравнивать их представление о THE BEST с рекомендациями экспертов.
Во-первых, потому, что фотографировались девушки не на время, а по пять кадров. Все они с успехом уложились в установленный временной норматив (30 секунд) и свою пятёрку фото сделали. У экспертов-фотографов в отличие от первого этапа просто не было бы такого критерия как оптимальность фотосета.
Ну, а во-вторых, на этот раз выбор девчонок был вполне симпатичным, да вы сами посмотрите!
Нет, не эту! Эта — на аватарку. Ну, а нам остаётся дождаться итогов голосования, итогов работы IT-группы и… И видеоотчёта о втором этапе реалити «Городская красавица».
А теперь ссылка на facemash-голосование — ещё и здесь!
Но дело в том, что буквально только что мы опубликовали ещё и фотоотчёт с текстовым сопровождением, который проливает свет на некоторые подробности второго этапа.
До этого момента у вас была возможность оценить фото участниц ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как портреты. Никакой истории за ними не стояло.
Теперь, оценив ситуацию, возможно, вы бы сделали иной выбор… Или нет?
Хотим особо подчеркнуть, что фотографии участниц — это их СОБСТВЕННЫЙ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР. На этой неделе мы решили не сравнивать их представление о THE BEST с рекомендациями экспертов.
Во-первых, потому, что фотографировались девушки не на время, а по пять кадров. Все они с успехом уложились в установленный временной норматив (30 секунд) и свою пятёрку фото сделали. У экспертов-фотографов в отличие от первого этапа просто не было бы такого критерия как оптимальность фотосета.
Ну, а во-вторых, на этот раз выбор девчонок был вполне симпатичным, да вы сами посмотрите!
Нет, не эту! Эта — на аватарку. Ну, а нам остаётся дождаться итогов голосования, итогов работы IT-группы и… И видеоотчёта о втором этапе реалити «Городская красавица».
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