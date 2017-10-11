Реалити ГК
Facemash-голосование кастинга ГК-2 завершено. Страсти в соцсетях
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Начнём с главного. ТОП-12 второго сезона реалити-проекта «Городская красавица» определён. И мы готовы назвать эти имена.
Но вначале напомним, что на первую встречу с претендентками приглашения получили 26 девушек.
21 из них пришла в резиденцию ГК-2 в назначенный день и час, прошла первый кастинг, фотопозирование и ответила на наши вопросы.
Одним из критериев оценки реалитянки является её активность в социальных сетях. В отличие от участниц первого сезона, нынешние претендентки практически не нуждаются в компьютерном ликбезе. У всех развитые профили в ВК и Instagram. Они отлично знакомы с понятием «хэштег», умеют грамотно размещать посты и т.п. Однако всё же есть нюансы, позволяющие ещё больше преуспеть в социальных сетях. Мы обязательно расскажем о них реалитянкам после отбора.
В первом сезоне «Городской красавицы» при формировании рейтинговой таблицы мы столкнулись с проблемой — в каком порядке располагать строчки участниц? Ведь позиции рейтинга постоянно меняются. Номера участницам мы не присваивали, поэтому посчитали самым объективным выстроить список в алфавитном порядке.
Это невольно дало преимущество девушкам, чьи фамилии начинались с первых букв алфавита, а тех у кого фамилии начинаются с «Ю» и «Я» сносит на дно таблицы. И так на протяжении всего реалити. Разумеется, фанаты и поклонники всё равно находили интересующие их фамилии и фото, но хотелось максимальной беспристрастности.
Тогда было принято решение провести жеребьёвку претенденток, чтобы каждая получила постоянный номер на проекте и, соответственно, постоянную строку в рейтинговой таблице.
Позиции распределились следующим образом.
- 1. Юлия Якунина
- 2. Екатерина Макарова
- 3. Ольга Грудцина
- 5. Наталья Ионова
- 6. Виктория Кислицына
- 8. Кристина Лукова
- 9. Екатерина Голвело
- 10. Екатерина Захарова
- 11. Валерия Фролова
- 13. Алена Румянцева
- 14. Дарья Васильева
- 15. Анна Сорокина
- 17. Арина Миронова
- 19. Мария Гаганова
- 20. Александра Мартынова
- 21. Елена Милованова
- 22. Юлия Юдина
- 23. Анастасия Вижайкина
- 24. Юлия Краснова
- 25. Мария Агеева
- 26. Марина Андрейченко
Вероятно, вы заметили, что в перечне не хватает некоторых порядковых номеров. Это и есть те пять девушек, которые опоздали. Более того, с каждым новым этапом проекта этих номеров будет оставаться всё меньше, ведь принцип реалити — плей-офф.
Что ожидает претенденток, которые вовремя прибыли на первый кастинг, приняли участие в фотопозировании и facemash?
Сегодня в 18 часов в резиденции «ГК-2» (3 уровень ТРЦ «Мандарин») будут оглашены результаты facemash!
Для зрителей вход свободный, за процедурой отбора можно будет наблюдать из фан-зон в непосредственной близости от ГК-2.
Для претенденток явка строго обязательна. Девушки, которые не смогут прибыть на место проведения отбора (вне зависимости от причины) автоматически выбывают из проекта! Если кто-то из претенденток, вошедших в топ-12, не сможет лично явиться на отбор, её место автоматически займёт следующая в рейтинге претендентка.
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