Реалити ГК

Facemash-голосование кастинга ГК-2 завершено. Страсти в соцсетях

Zina_Orlova
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Линия для голосования закрыта. Об этом, как и обещали, уже рассказано в прямом эфире «Радио ENERGY (NRJ) — Ковров 105.5 FM» Но разумеется, мы не рассказали всё!



Начнём с главного. ТОП-12 второго сезона реалити-проекта «Городская красавица» определён. И мы готовы назвать эти имена.

Но вначале напомним, что на первую встречу с претендентками приглашения получили 26 девушек.

21 из них пришла в резиденцию ГК-2 в назначенный день и час, прошла первый кастинг, фотопозирование и ответила на наши вопросы.

Одним из критериев оценки реалитянки является её активность в социальных сетях. В отличие от участниц первого сезона, нынешние претендентки практически не нуждаются в компьютерном ликбезе. У всех развитые профили в ВК и Instagram. Они отлично знакомы с понятием «хэштег», умеют грамотно размещать посты и т.п. Однако всё же есть нюансы, позволяющие ещё больше преуспеть в социальных сетях. Мы обязательно расскажем о них реалитянкам после отбора.



В первом сезоне «Городской красавицы» при формировании рейтинговой таблицы мы столкнулись с проблемой — в каком порядке располагать строчки участниц? Ведь позиции рейтинга постоянно меняются. Номера участницам мы не присваивали, поэтому посчитали самым объективным выстроить список в алфавитном порядке.

Это невольно дало преимущество девушкам, чьи фамилии начинались с первых букв алфавита, а тех у кого фамилии начинаются с «Ю» и «Я» сносит на дно таблицы. И так на протяжении всего реалити. Разумеется, фанаты и поклонники всё равно находили интересующие их фамилии и фото, но хотелось максимальной беспристрастности.



Тогда было принято решение провести жеребьёвку претенденток, чтобы каждая получила постоянный номер на проекте и, соответственно, постоянную строку в рейтинговой таблице.



Позиции распределились следующим образом.

  • 1. Юлия Якунина
  • 2. Екатерина Макарова
  • 3. Ольга Грудцина
  • 5. Наталья Ионова
  • 6. Виктория Кислицына
  • 8. Кристина Лукова
  • 9. Екатерина Голвело
  • 10. Екатерина Захарова
  • 11. Валерия Фролова
  • 13. Алена Румянцева
  • 14. Дарья Васильева
  • 15. Анна Сорокина
  • 17. Арина Миронова
  • 19. Мария Гаганова
  • 20. Александра Мартынова
  • 21. Елена Милованова
  • 22. Юлия Юдина
  • 23. Анастасия Вижайкина
  • 24. Юлия Краснова
  • 25. Мария Агеева
  • 26. Марина Андрейченко



Вероятно, вы заметили, что в перечне не хватает некоторых порядковых номеров. Это и есть те пять девушек, которые опоздали. Более того, с каждым новым этапом проекта этих номеров будет оставаться всё меньше, ведь принцип реалити — плей-офф.



Что ожидает претенденток, которые вовремя прибыли на первый кастинг, приняли участие в фотопозировании и facemash?

Сегодня в 18 часов в резиденции «ГК-2» (3 уровень ТРЦ «Мандарин») будут оглашены результаты facemash!


Для зрителей вход свободный, за процедурой отбора можно будет наблюдать из фан-зон в непосредственной близости от ГК-2.

Для претенденток явка строго обязательна. Девушки, которые не смогут прибыть на место проведения отбора (вне зависимости от причины) автоматически выбывают из проекта! Если кто-то из претенденток, вошедших в топ-12, не сможет лично явиться на отбор, её место автоматически займёт следующая в рейтинге претендентка.

До встречи в «ГК-2»!

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