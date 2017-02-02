Реалити ГК
Facemash IV этапа реалити «Городская красавица». «Ярко парк» - восторг на батуте!
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Все, кто ознакомился с фотоотчётом с IV этапа «Городской красавицы» в батутном центре «Ярко парка», разумеется, ждут решения участниц по итогам фотосета. Фотосет главного фотографа проекта Александра Соколова уже готов!
Напомним,
по итогам этапа абсолютным лидером
была признана
Марина Андрейченко.
Так решил спонсор этапа — батутный центр «Ярко парка».
Марина стала самой прыгучей и самой обаятельной.
Но эти баллы — лишь часть итоговой оценки на этапе! Теперь слово за вами, читатели, сетезрители и болельщики наших участниц.
Ну, а мы с нетерпением ждём ваших голосов и оценки активности участниц в социальных сетях, которые вынесет IT-группа проекта.
Сделать фото в прыжке наши участницы смогли с успехом. Трудно, но, когда есть, от чего оттолкнуться, можно прыгать и лететь.
А что они будут делать, когда у них… не будет почвы под ногами?
Фоторяд Александра Илларионова, фотосет Александра Соколова
Напомним,
по итогам этапа абсолютным лидером
была признана
Марина Андрейченко.
Так решил спонсор этапа — батутный центр «Ярко парка».
Марина стала самой прыгучей и самой обаятельной.
Но эти баллы — лишь часть итоговой оценки на этапе! Теперь слово за вами, читатели, сетезрители и болельщики наших участниц.
Голосуйте за своих!
Ну, а мы с нетерпением ждём ваших голосов и оценки активности участниц в социальных сетях, которые вынесет IT-группа проекта.
Сделать фото в прыжке наши участницы смогли с успехом. Трудно, но, когда есть, от чего оттолкнуться, можно прыгать и лететь.
А что они будут делать, когда у них… не будет почвы под ногами?
Встретимся в V этапе и всё увидим!
Фоторяд Александра Илларионова, фотосет Александра Соколова
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