Реалити ГК
Фируза улетает в субботу. Посидели на дорожку. Видео
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Уже завтра, практически — сегодня Фируза Мамедова, победительница реалити «Городская красавица», за которым читатели и сетезрители GK внимательно следили всю прошедшую зиму, улетает на Тенерифе. Накануне отъезда в аэропорт мы решили по традиции «посидеть на дорожку». Откуда лучше всего окинуть взором любимый город, чтобы запомнить его апрельским? Конечно, в кафе «Довольный кот» с его замечательными панорамными окнами!
Вылет в 12.15 в субботу из «Шереметьево». В аэропорт Фируза и её подруга Ольга отправятся рано утром.
Вы спросите: «А как же брат Талех? Он не расстроен тем, что не успел оформить документы к сроку?».
Оказалось, что брат Фирузы от всей души рад за сестру. Конечно, немного всё же грустит. Но у Талеха на ближайшее время изначально были очень важные дела — работа и сдача экзаменов в автошколе.
Талех уже начинает давать напутствия:
На Тенерифе Фируза будет отдыхать в отеле SOL SUN BEACH. Это в Коста Адехе. Отель расположен на первой береговой линии, так что вид из окна у девушек будет великолепный. Ну, а пока можно оценить вид из окна на Ковров…
Как нам рассказала Фируза, программа пребывания уже составлена и утверждена. Она довольно плотная. Посещение национальных парков, съездить в зоопарк, а ещё будет очень крутая поездка на вулкан Тейде!
Фируза то и дело демонстрирует фото и ссылки на разнообразные достопримечательности. Она проштудировала историю острова так, что ей впору самой экскурсии проводить! Ну, а мы уже строим планы, как встретить нашу реалитянку…
Но пока Фируза ещё дома, и мы пьём бодрящий зелёный чай и не менее бодрящие коктейли. Фреш от «Довольного кота», друзья, стоит того, чтобы его попробовать!
Вернётся Фируза рано утром 23 апреля. Приземление самолёта запланировано на 4 утра. Ну, а там, после того, как приедет домой и отоспится после перелёта, можно будет обстоятельно обсудить путешествие.
Но текущими впечталениями (это нам уже официально обещано) Фируза будет делиться в режиме on-line.
А ещё Фируза возьмёт с собой пару вечерних платьев в надежде на то, что получится сделать профессиональный фотосет на фоне тенерифской экзотики…
После слов о нарядах и фотосетах Талех посерьёзнел:
Конечно же, он будет очень скучать…
Но при этом, будет очень гордиться своей замечательной сестрой.
А эмоции…
Настоящий мужчина способен скрывать их, держать всё под контролем!
Ну, осталось посидеть на дорожку, и…
Фотограф Андрей Бубенин
P.S. Наш подарок Фирузе в дорогу! Видео с финала реалити. Вспомним лучшие моменты!
Вылет в 12.15 в субботу из «Шереметьево». В аэропорт Фируза и её подруга Ольга отправятся рано утром.
Вы спросите: «А как же брат Талех? Он не расстроен тем, что не успел оформить документы к сроку?».
Оказалось, что брат Фирузы от всей души рад за сестру. Конечно, немного всё же грустит. Но у Талеха на ближайшее время изначально были очень важные дела — работа и сдача экзаменов в автошколе.
Талех уже начинает давать напутствия:
Скучать мне будет некогда, но звонить буду часто! А ещё — ждать фото!
На Тенерифе Фируза будет отдыхать в отеле SOL SUN BEACH. Это в Коста Адехе. Отель расположен на первой береговой линии, так что вид из окна у девушек будет великолепный. Ну, а пока можно оценить вид из окна на Ковров…
Как нам рассказала Фируза, программа пребывания уже составлена и утверждена. Она довольно плотная. Посещение национальных парков, съездить в зоопарк, а ещё будет очень крутая поездка на вулкан Тейде!
Перед самой поездкой друзья неожиданно сделали мне шикарный подарок! Там, на Тенерифе, меня ждёт арендованный автомобиль! Белый «Фольксваген», кабриолет!!! Правда, я до конца просто не могу поверить, что мы поедем на машине по серпантину к вулкану!
Фируза то и дело демонстрирует фото и ссылки на разнообразные достопримечательности. Она проштудировала историю острова так, что ей впору самой экскурсии проводить! Ну, а мы уже строим планы, как встретить нашу реалитянку…
Но пока Фируза ещё дома, и мы пьём бодрящий зелёный чай и не менее бодрящие коктейли. Фреш от «Довольного кота», друзья, стоит того, чтобы его попробовать!
Вернётся Фируза рано утром 23 апреля. Приземление самолёта запланировано на 4 утра. Ну, а там, после того, как приедет домой и отоспится после перелёта, можно будет обстоятельно обсудить путешествие.
Но текущими впечталениями (это нам уже официально обещано) Фируза будет делиться в режиме on-line.
Начну уже в аэропорту! А если решу вопрос с тем, чтобы взять с собой камеру go-pro, чего бы мне очень хотелось, то буду сразу и видео выкладывать в ВК и Instagram!
А ещё Фируза возьмёт с собой пару вечерних платьев в надежде на то, что получится сделать профессиональный фотосет на фоне тенерифской экзотики…
После слов о нарядах и фотосетах Талех посерьёзнел:
Ты только смотри там! Не очень-то… В общем, ты сама всё знаешь!
Конечно же, он будет очень скучать…
Но при этом, будет очень гордиться своей замечательной сестрой.
А эмоции…
Настоящий мужчина способен скрывать их, держать всё под контролем!
Ну, осталось посидеть на дорожку, и…
Всем пока! Здравствуй, тёплое море!
Фотограф Андрей Бубенин
P.S. Наш подарок Фирузе в дорогу! Видео с финала реалити. Вспомним лучшие моменты!
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