Реалити ГК
Фотосет за минуту. Выбор участниц против выбора экспертной группы
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Эта информация для тех, кто уже изучил фотоотчёт с первого этапа реалити «Городская красавица»
Одним из наших заданий был блиц-фотосет. Фэшн-съёмка за 60 секунд. Каждой из девушек было дано время для позирования, а затем – возможность выбрать из отснятого материала лучший кадр по личному выбору. Результаты вы уже видели.
Сегодня в рамках мастер-класса, который провёл для участниц владимирский стилист Тоня Зверь (отчёт о встрече читайте завтра), мы узнали от девушек, что они сами думают о своих же фото.
Вы не поверите! Девчонки недовольны! Будем откровенны, ещё на стадии съёмок для календаря проекта то одна, то другая участница просила (а то и требовала) показать весь рабочий материал. Мол, мы вам сами покажем, какие фото – лучшие.
До конца проекта ко всем участницам просьба не беспокоиться и не беспокоить больше нас по данному поводу. Вы увидите ровно те кадры, которые наши фотографы посчитают приемлемыми.
Что касается последнего блиц-фотосета, сегодня экспертная группа, в состав которой входил главный фотограф проекта Александр Соколов, проанализировала работу участниц. Мы сделали следующие выводы:
1. За одинаковый промежуток времени девушки показали различное количество кадров. Минимальное количество кадров – 12, максимальное – 27. Для фотографа важен выбор, следовательно, чем больше кадров «на выходе», тем лучше.
2. Из общего количества кадров порой было трудно выбрать те, что подходят под определение «фэшн-съёмка». Иногда затруднение было связано с тем, что удачны почти все кадры, иногда – удачных кадров практически нет.
Мы свели итоги нашего совещания в таблицу.
Наибольший выбор и максимальное количество фэшн-кадров у Екатерины Сокуровой. Самый «бедный» выбор дала нам Юлия Пронина. При этом, нужно отметить, что у Алёны Орловой оптимальное соотношение предложенных ракурсов и удачных кадров. Можно сказать, что у Алёны самый высокий КПД.
А теперь предлагаем вашему вниманию фото, которые по мнению экспертной группы являются наиболее удачными. Если бы выбор фото для фэйсмэш-голосования делали мы, то мы предложили бы оценивать именно эти кадры. Для большей наглядности мы поставили фотографии, которые участницы выбрали сами, рябом с кадрами, которые выбрали бы мы. Слева — выбор самих участниц. Справа — выбор экспертной группы.
А вы, уважаемые читатели, какой из кадров считаете более удачным? Рассудит нас профессиональный фотограф, в портфолио которого опыт фотосетов на национальных конкурсах красоты и неделях высокой моды. Кто это будет? Мы познакомим вас и наших участниц с ним уже на следующей неделе.
Одним из наших заданий был блиц-фотосет. Фэшн-съёмка за 60 секунд. Каждой из девушек было дано время для позирования, а затем – возможность выбрать из отснятого материала лучший кадр по личному выбору. Результаты вы уже видели.
Сегодня в рамках мастер-класса, который провёл для участниц владимирский стилист Тоня Зверь (отчёт о встрече читайте завтра), мы узнали от девушек, что они сами думают о своих же фото.
Вы не поверите! Девчонки недовольны! Будем откровенны, ещё на стадии съёмок для календаря проекта то одна, то другая участница просила (а то и требовала) показать весь рабочий материал. Мол, мы вам сами покажем, какие фото – лучшие.
До конца проекта ко всем участницам просьба не беспокоиться и не беспокоить больше нас по данному поводу. Вы увидите ровно те кадры, которые наши фотографы посчитают приемлемыми.
Что касается последнего блиц-фотосета, сегодня экспертная группа, в состав которой входил главный фотограф проекта Александр Соколов, проанализировала работу участниц. Мы сделали следующие выводы:
1. За одинаковый промежуток времени девушки показали различное количество кадров. Минимальное количество кадров – 12, максимальное – 27. Для фотографа важен выбор, следовательно, чем больше кадров «на выходе», тем лучше.
2. Из общего количества кадров порой было трудно выбрать те, что подходят под определение «фэшн-съёмка». Иногда затруднение было связано с тем, что удачны почти все кадры, иногда – удачных кадров практически нет.
Мы свели итоги нашего совещания в таблицу.
Наибольший выбор и максимальное количество фэшн-кадров у Екатерины Сокуровой. Самый «бедный» выбор дала нам Юлия Пронина. При этом, нужно отметить, что у Алёны Орловой оптимальное соотношение предложенных ракурсов и удачных кадров. Можно сказать, что у Алёны самый высокий КПД.
А теперь предлагаем вашему вниманию фото, которые по мнению экспертной группы являются наиболее удачными. Если бы выбор фото для фэйсмэш-голосования делали мы, то мы предложили бы оценивать именно эти кадры. Для большей наглядности мы поставили фотографии, которые участницы выбрали сами, рябом с кадрами, которые выбрали бы мы. Слева — выбор самих участниц. Справа — выбор экспертной группы.
Марина Андрейченко
Екатерина Голвело
Нина Кропчина
Фируза Мамедова
Юлия Маркова
Алёна Орлова
Юлия Пронина
Анастасия Райская
Арина Родионова
Екатерина Сокурова
Юлия Соловьёва
А вы, уважаемые читатели, какой из кадров считаете более удачным? Рассудит нас профессиональный фотограф, в портфолио которого опыт фотосетов на национальных конкурсах красоты и неделях высокой моды. Кто это будет? Мы познакомим вас и наших участниц с ним уже на следующей неделе.
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