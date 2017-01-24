Реалити ГК
Фуршет и фотосет: трудности перевода. Гламурный вечер в ресторане «Ретро»
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Эта встреча прошла ещё на прошлой неделе, 18 января. Мы упоминали о том, что в рамках II этапа пригласили участниц реалити в один из самых шикарных ресторанов нашего города – ресторан «Ретро».
«Ретро» — это одна из составляющих проекта группы компаний «Rest Group». У «Rest Group» очень удобный и информативный сайт с отличной навигацией.
Мы по достоинству оценили как красоту интерьеров, так и кухню от «Ретро». Для разговора мы пригласили одного из топ-фотографов нашего региона Руслана Корнилова.
Прежде, чем рассказать о том, что городские красавицы узнали об особенностях студийной фотосъёмки и о работе фотомодели, немного расскажем о формате. Это было запланировано как фуршет.
Надо заметить, что Коврову несказанно повезло. Более правильного ресторана, чем «Ретро», такого утончённого и одновременно – уютного, с отменной кухней и отличной парковкой, просто невозможно представить. Всякий приезжающий в наш город, получает возможность получить ВОТ ТАКОЕ первое впечатление о местной кухне и сервисе. Это ли не повод гордиться своей малой родиной? В «Ретро» вам будет не стыдно пригласить самых искушённых в гастрономии и ресторанном деле друзей.
Кстати, возможность предоставится в самое ближайшее время. Как известно, 4 февраля в нашем городе – это традиционная «Встреча выпускников»! А там не за горами и 14 февраля, День всех влюблённых. Вечер в кругу друзей или романтическое свидание – выбирайте сами, но столик забронировать имеет смысл уже сейчас.
Готовы поручиться, что вечер в «Ретро» сохранится ярким и позитивным воспоминанием. Во всяком случае, мы испытали это на себе!
На нашем фуршете было десять видов холодных закусок, как рыбные, так и из мяса, идеально оформленные столы.
Менеджмент ресторана «Ретро» сделал всё, для того, чтобы наши девушки смогли почувствовать себя настоящими леди, то есть представительницами высшего света, аристократками, если угодно.
Участие в мероприятиях такого формата – неотъемлемая часть работы рекламных моделей. О том, что такое фуршет, и как на нём следует себя вести (мы не сомневались в этом) обязана знать не только фотомодель, не только аристократка, но и каждая элементарно воспитанная девушка.
Отличительная особенность фуршета – гости стоят. Именно поэтому в фуршетном зале не расставляют столов. Стол один, на нём закуски, которые гостям следует самостоятельно положить в тарелки. Они на столе – в стопке.
Именно так всё и было организовано. Предполагалось, что девушек с тарелочками, которые изящно фланируют по залу, можно будет фотографировать. Затем наши красавицы могли бы разместиться в креслах возле топ-гостя и пообщаться с ним. Однако наше предложение: «Девочки, берите тарелки» никто не услышал.
В пустом зале наши модели чувствовали себя явно некомфортно. И они нашли решение. Задорно и энергично девушки… сдвинули несколько столиков в ряд, быстро перенесли на этот «дастархан» фуршетные закуски, расставили тарелки и принялись с аппетитом поглощать еду. Получилось очаровательное застолье в лучших традициях…
Мы уже обсудили этот момент с участницами и пришли к выводу, что знание этикета — немаловажная составляющая образа городской красавицы.
Перейдём к сути разговора. Мы вспомнили различные ситуации на проекте, которые в своё время вызвали споры. Например, во время съёмок календаря некоторые из участниц в момент фотосета решили самостоятельно видоизменить свои причёски.
Или во время подготовки к дефиле-показу выразили неудовольствие тем, что платья не подошли по размеру… Руслан Корнилов рассмеялся:
Вместе с тем, у нас ведь не отбор топ-моделей с перспективой выезда на работу в Европу! У нас реалити-проект. Мы предлагаем ровно то, что обещаем. И не обещаем ничего невозможного.
Да, наши участницы с разной степенью успешности осваивают тонкости профессии, но задачи проекта и модельного бизнеса несколько отличаются.
Нам важны яркие лица, яркие характеры. И даже если девушка чуть ниже ростом, чем стандартные 1,8 метра, рекламная съёмка возможна, и GK это уже не раз доказал.
Из конкретики, были затронуты вопросы сочетания цветов в одежде, вопросы уместности или неуместности татуировок. Любопытная деталь: колготки с лайкрой, с ярко выраженным блеском на фото дают серьёзный визуальный эффект — увеличивают объём. Чтобы выглядеть стройными, девушкам лучше либо приходить на съёмки в плотных неблестящих колготках, либо… без колготок.
По мнению Натальи Баранковой, «Миссис Россия-2016», которая также принимала участие в нашей встрече (кроме того, в портфолио Натальи несколько фотосетов, где автором выступил именно Руслан Корнилов), все вопросы, заданные на встрече, были очень грамотными, имеющими практический смысл.
Знакомство с принципами работы профессиональных моделей необходимо, чтобы иметь чёткие ориентиры. Об этом и говорил Руслан Корнилов. Более того, уже по завершении встречи Руслан связался с нами и предложил провести мастер-класс для трёх участниц, которых он и его коллеги выберут, проанализировав фотоматериалы нашего реалити.
Эти девушки поедут в студию Руслана во Владимир, где примут участие в самой настоящей топ-фотосессии, которую Руслану поможет провести уже знакомый нам по прежним встречам стилист Антон Зверев и визажисты, занятые в рекламных проектах Руслана Корнилова.
Проект GK благодарит группу компаний «Rest Group», ресторан «Ретро» и нашего гостя, а теперь и партнёра проекта «Городская красавица» Руслана Корнилова!
«Ретро» — это одна из составляющих проекта группы компаний «Rest Group». У «Rest Group» очень удобный и информативный сайт с отличной навигацией.
Мы по достоинству оценили как красоту интерьеров, так и кухню от «Ретро». Для разговора мы пригласили одного из топ-фотографов нашего региона Руслана Корнилова.
Прежде, чем рассказать о том, что городские красавицы узнали об особенностях студийной фотосъёмки и о работе фотомодели, немного расскажем о формате. Это было запланировано как фуршет.
Надо заметить, что Коврову несказанно повезло. Более правильного ресторана, чем «Ретро», такого утончённого и одновременно – уютного, с отменной кухней и отличной парковкой, просто невозможно представить. Всякий приезжающий в наш город, получает возможность получить ВОТ ТАКОЕ первое впечатление о местной кухне и сервисе. Это ли не повод гордиться своей малой родиной? В «Ретро» вам будет не стыдно пригласить самых искушённых в гастрономии и ресторанном деле друзей.
Кстати, возможность предоставится в самое ближайшее время. Как известно, 4 февраля в нашем городе – это традиционная «Встреча выпускников»! А там не за горами и 14 февраля, День всех влюблённых. Вечер в кругу друзей или романтическое свидание – выбирайте сами, но столик забронировать имеет смысл уже сейчас.
Готовы поручиться, что вечер в «Ретро» сохранится ярким и позитивным воспоминанием. Во всяком случае, мы испытали это на себе!
На нашем фуршете было десять видов холодных закусок, как рыбные, так и из мяса, идеально оформленные столы.
Менеджмент ресторана «Ретро» сделал всё, для того, чтобы наши девушки смогли почувствовать себя настоящими леди, то есть представительницами высшего света, аристократками, если угодно.
Участие в мероприятиях такого формата – неотъемлемая часть работы рекламных моделей. О том, что такое фуршет, и как на нём следует себя вести (мы не сомневались в этом) обязана знать не только фотомодель, не только аристократка, но и каждая элементарно воспитанная девушка.
Отличительная особенность фуршета – гости стоят. Именно поэтому в фуршетном зале не расставляют столов. Стол один, на нём закуски, которые гостям следует самостоятельно положить в тарелки. Они на столе – в стопке.
Именно так всё и было организовано. Предполагалось, что девушек с тарелочками, которые изящно фланируют по залу, можно будет фотографировать. Затем наши красавицы могли бы разместиться в креслах возле топ-гостя и пообщаться с ним. Однако наше предложение: «Девочки, берите тарелки» никто не услышал.
В пустом зале наши модели чувствовали себя явно некомфортно. И они нашли решение. Задорно и энергично девушки… сдвинули несколько столиков в ряд, быстро перенесли на этот «дастархан» фуршетные закуски, расставили тарелки и принялись с аппетитом поглощать еду. Получилось очаровательное застолье в лучших традициях…
Мы уже обсудили этот момент с участницами и пришли к выводу, что знание этикета — немаловажная составляющая образа городской красавицы.
Перейдём к сути разговора. Мы вспомнили различные ситуации на проекте, которые в своё время вызвали споры. Например, во время съёмок календаря некоторые из участниц в момент фотосета решили самостоятельно видоизменить свои причёски.
Или во время подготовки к дефиле-показу выразили неудовольствие тем, что платья не подошли по размеру… Руслан Корнилов рассмеялся:
Во всём, что мешает успешности фотосъёмок с участием моделей, виноваты модели и только модели! Не фотограф плохо снял, а модель неправильно встала или улыбнулась. Не платье не подошло, а фигура полновата. Случись подобное но любом модном показе или шоу, просто модель заменили бы в тот же момент. Тут всё очень просто!
Вместе с тем, у нас ведь не отбор топ-моделей с перспективой выезда на работу в Европу! У нас реалити-проект. Мы предлагаем ровно то, что обещаем. И не обещаем ничего невозможного.
Да, наши участницы с разной степенью успешности осваивают тонкости профессии, но задачи проекта и модельного бизнеса несколько отличаются.
Нам важны яркие лица, яркие характеры. И даже если девушка чуть ниже ростом, чем стандартные 1,8 метра, рекламная съёмка возможна, и GK это уже не раз доказал.
Из конкретики, были затронуты вопросы сочетания цветов в одежде, вопросы уместности или неуместности татуировок. Любопытная деталь: колготки с лайкрой, с ярко выраженным блеском на фото дают серьёзный визуальный эффект — увеличивают объём. Чтобы выглядеть стройными, девушкам лучше либо приходить на съёмки в плотных неблестящих колготках, либо… без колготок.
По мнению Натальи Баранковой, «Миссис Россия-2016», которая также принимала участие в нашей встрече (кроме того, в портфолио Натальи несколько фотосетов, где автором выступил именно Руслан Корнилов), все вопросы, заданные на встрече, были очень грамотными, имеющими практический смысл.
Знакомство с принципами работы профессиональных моделей необходимо, чтобы иметь чёткие ориентиры. Об этом и говорил Руслан Корнилов. Более того, уже по завершении встречи Руслан связался с нами и предложил провести мастер-класс для трёх участниц, которых он и его коллеги выберут, проанализировав фотоматериалы нашего реалити.
Эти девушки поедут в студию Руслана во Владимир, где примут участие в самой настоящей топ-фотосессии, которую Руслану поможет провести уже знакомый нам по прежним встречам стилист Антон Зверев и визажисты, занятые в рекламных проектах Руслана Корнилова.
Проект GK благодарит группу компаний «Rest Group», ресторан «Ретро» и нашего гостя, а теперь и партнёра проекта «Городская красавица» Руслана Корнилова!
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