Реалити ГК
ГК-2. Bisness&Fashion. Как работать на камеру, не позируя?
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Напомним, что в этом сезоне главный приз – путешествие для двоих на один из атоллов Мальдивского архипелага. Голубой хрусталь экваториальных вод Индийского океана, завораживающий подводный мир коралловых рифов, шикарные пляжи и «плюс 25» круглый год!
Но билет в эту сказку получит только одна красавица. А пока что претенденток 20!
Как мы уже сообщали, до конца декабря ни одна из девушек, принимавших участие в facemash-голосовании, по нашей инициативе из проекта исключаться не будет.
Мы дадим каждой из красавиц максимально проявить себя и заработать право на участие в борьбе за главный приз. Но не выделить особо тех, кто набрал наибольшее число симпатий при голосовании, разумеется, мы не могли, поэтому сейчас на проекте две группы: «ТОП-12» и «Борьба за рейтинг».
Красавицы из ТОП-12 заработали себе право войти в историю реалити как девушки с глянцевых страниц. Они примут участие в съёмках календаря ГК-2, график и тематика которых уже утверждёны.
Остальные участницы получили право зарабатывать себе дополнительные баллы по следующим направлениям:
- Участие в мероприятиях формата «Мастер-класс». За участие в каждом МК начисляется от 0,1 до 0,5 балла. Это число всякий раз объявляется непосредственно на мероприятии.
- Активная работа по продвижению личного бренда в социальных сетях ВК и Instagram.
- Индивидуальное задание, которое в декабре этого года получит каждая участница. О сути этих заданий и о том, как они будут оцениваться, расскажем, когда подойдёт срок.
Ровно те же инструменты для улучшения рейтинга есть и у девочек из ТОП-12. Их работа в социальных сетях и посещение МК также будет оцениваться. Для того, чтобы обсудить эти вопросы, наметить стратегию и тактику на остаток года, мы пригласили девушек из обеих групп на наш первый МК.
Площадкой для встречи стало замечательное здание бизнес-инкубатора. Отреставрированный особняк XIX века, оснащённый по последнему слову техники, как нельзя лучше подходил для информационной повестки. С одной стороны, атмосфера старинного дворца навевала мысли о принцессах из сказок.
Ну, а разнообразные технические «навороты», позволяющие наглядно демонстрировать видео и давать онлайн-картинку, помогали донести необходимую информацию.
Кирилл Мольков рассказал участницам проекта о том, что такое продвижение личного бренда в социальных сетях. Как уже отмечалось, базовые понятия нынешним реалитянкам отлично известны и без наших советов. Культура поведения в социальных сетях высокая у всех.
Но дьявол прячется в деталях. И знаете ли, мы не будем вам подробно пересказывать то, о чём поведали красавицам. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Насколько хорошо они услышали нас, захотели ли прислушаться, всё это не только мы, но и все их подписчики в ВК и Instagram увидят и прочитают.
Станет ли лента красавиц интереснее и ярче? Или, наоборот, однообразные фото вызовут желание отписаться? IT-группа GK будет внимательно за этим следить и даже выразит своё отношение в баллах. Как именно – чуть ниже.
Вначале о втором, не менее важном вопросе, который обсуждался в бизнес-инкубаторе.
Это грядущие съёмки – не календаря, а самого реалити.
На этот раз мы решили взять новый рубеж при подготовке видео.
Конечно, судя по просмотрам и лайкам топиков, болельщики реалити готовы и фото смотреть, и читать в изложении.
Но ведь смотреть видео интереснее! В прошлом сезоне видео на этапах, по сути, представляло собой сжатые промо-ролики.
Понять в общих чертах, что происходило на этапах, конечно, можно было. Но атмосфера, неожиданные повороты, конфликтные ситуации и прочий «лайф» чаще всего оставались за кадром.
На ГК-2 мы постараемся максимально передать сетезрителям атмосферу этапов формата «плей-офф». Более того, мы постараемся давать картинку «кухни проекта». Все «разборки в песочнице», откровения участниц, а возможно даже конфликты между ними, всё это пойдёт под камеру. Поэтому всем девушкам необходимо уже сейчас психологически настроиться на такую работу.
Если они не хотят попасть впросак, предстать перед камерой в «разобранном» виде, надо следить за собой постоянно. И за осанкой, и за походкой, и за состоянием причёски, и за маникюром. Это особое умение – позировать, не позируя. Быть в кадре, но при этом не застывать в привычных селфи-позах.
В качестве практического задания мы предложили девушкам… примерить очки. На предыдущем проекте «АВТОЛЕДИ-2017» мы уже рассказывали о том, что очки – это не только медицинское показание, но и помощник в работе перед монитором, а ещё – имиджевый элемент. С «наглядными пособиями» нам помог руководитель Ковровского представительства «Айкрафт» Андрей Соколов.
Оцените, как реалитянки общаются, примеряют очки, просматривают новостную ленту на смартфонах.
Совсем неплохо! Явно за этим кадром стоит какая-то история…
Но особенно внимательной к собственным жестам и языку тела нужно быть во время еды. Красиво есть – это неотъемлемая черта истинной леди. Ну, а пить кофе красиво – это просто святое дело! Кстати, на МК мы заказали кофе в кофейне «Кофе Брейк», которое доставили ровно в тот момент, когда и взбодриться напитком захотелось, и потребовалось сделать правильный кадр.
Разумеется, мы поговорили о том, что все девушки замечают в первую очередь – об одежде.
Верно подобранный костюм или платье, которое соответствует тематике мероприятия – это верный путь к успеху. Об этом мы будем говорить ещё не раз, ведь ГК-2 – история «про фэшн».
А пока напомним, что один из самых выигрышных в кадре цветов одежды – это чёрный. Платье на Татьяне Борминцевой, которая выбрала его в шоуруме Slivki, наглядное тому подтверждение.
Теперь о текущем рейтинге. Эта информация больше всего интересует самих участниц. Ведь мы же обещали повышать его тем, кто внимателен к нашим мероприятиям. На МК 18 октября отсутствовали три девушки. Как это отразилось на их рейтингах?
У Саши Мартыновой (она не пришла на МК) с учётом её стартового «серебра» в рейтинге всё, в общем-то, не критично. Хотя со второй позиции она сразу упала на три пункта, теперь тройка лидеров – это Маша Агеева, Арина Миронова, а третью позицию делят с равными баллами Катя Захарова и Марина Андрейченко.
Маше Гагановой, которая 11 октября улучшила свой рейтинг благодаря опозданию одной из участниц, больше на везенье рассчитывать не пришлось. Она по-прежнему замыкает ТОП-12.
Девочки из группы «Борьба за рейтинг» не теряют волю к победе. Алёна Румянцева, которая 11 октября пообещала «идти по головам», похоже, держит слово. Она без опозданий явилась на МК, заработав дополнительные 0,2 балла. Всего одна десятая балла отделяет её от возможности потеснить кого-то из ТОП-12.
Впрочем, «топовые» девчонки, понимая серьёзность ситуации, вряд ли сдадутся без боя. А вот две другие участницы «Борьбы за рейтинг» то ли расслабились, то ли отчаялись. Катя Голвело и Юля Якунина на МК не пришли. Соответственно, обе они сразу откатились вниз по количеству баллов. Теперь уже не Юля Юдина замыкает список претенденток, а Юля Якунина, у которой на сегодня самый слабый рейтинг. Катя на третьей строчке снизу. Ещё один «прогул» и наверстать упущенное будет практически невозможно. Хотя…
Мы же обещали, что с начала реалити и до финала, обеспечим всем участницам условия, при которых никто не сможет расслабиться. Ну, а зрители получат максимальное удовольствие от интриги.
Итак, напомним, 11 октября мы говорили о том, что эксперты проекта топ-фотограф Константин Коёкин и топ-стилист Виктория Селеметова обладают правом отрицательного рейтинга. Что это значит?
По завершении съёмок календаря оба эксперта поставят всем девочкам из ТОП-12 оценки. Это будут оценки со знаком «минус».
Девушка, которая была на съёмках безупречна, не вызвала никаких проблем, работала с полной самоотдачей… получит 0 баллов. То есть, её рейтинг не пострадает.
Ну, а «плохие девочки» получат «минус» рейтинга. Это может произойти в случае опоздания либо неявки на съёмку, несерьёзное поведение на площадке, пререкания с экспертами, отсутствие реакции на их замечания.
Максимальное снижение рейтинга – это, «-1», если недочёты были, но они не вопиющие, то отрицательный рейтинг будет от «-1» до «0». Если кто-то из моделей ТОП-12 одновременно не оправдает ни надежд фотографа, ни стилиста?! Страшно представить – рейтинг будет сразу снижен на 2 балла. Это будет полное фиаско!
Впрочем, во-первых, мы даже думать не хотим, что у наших замечательных девчонок что-то может пойти не так. Ну, а, во-вторых, у топ-фотографа и топ-стилиста есть право отрицательного рейтинга, но нет такой обязанности. Возможно у них не будет оснований применять санкции?
Что-то подсказывает, что когда эти строчки читают реалитянки из группы «Борьба за рейтинг», у них совсем иные мысли и надежды. Ведь им-то отрицательный рейтинг не угрожает. Наоборот, они до конца декабрая свои баллы будут только наращивать. Да, по немножку, по нескольким десятым балла, но всё-таки будут расти. А это значит, что когда мы «проверим наши депозиты» в канун новогодних праздников, картина мира может предстать совершенно иной!
В том, что рейтинг может существенно видоизмениться, нет сомнений. Ведь сразу по завершении съёмок календаря (во второй половине ноября) IT-группа GK подведёт первый итог активности всех участниц в социальных сетях. Сбор этой информации уже идёт, учитывается работа в ВК и Instagram, начиная с 12 октября.
Максимальная оценка – 3 балла. И получить её может как девушка из ТОП-12, так и участница из группы «Борьба за рейтинг»! А теперь представьте, насколько существенное значение это окажет на всю таблицу!
На сегодня рейтинги участниц выглядят следующим образом.
ТОП-12
Группа «Борьба за рейтинг»
Пока не заполнен столбик «Активность». Результаты в нём (баллы за ведение социальных сетей) появятся по завершении съёмок для календаря проекта.
Повода почивать на лаврах нет ни у кого! И на сегодня это вся информация.
Оставайтесь с нами! Будьте рядом с красотой!
Фотограф Игорь Селезнёв
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