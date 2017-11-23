Реалити ГК
ГК-2. Брызги шампанского. Подробности съёмок календаря
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Замыкающая тройка реалитянок – Марина Андрейченко, Юлия Краснова и Мария Агеева. Каждая из девушек создавала образы, связанные с деятельностью компаний-партнёров.
Юлия Краснова представляла страницу компании «ОСТ-Такси».
Какие идеи были при создании образа?
Казалось бы, тему «зеленоглазого» не единожды раскрывали и поэты, и композиторы, и художники. Однако если брать в расчёт современные идеи рекламы, всё довольно скупо.
По сути, олицетворением такси на большинстве рекламных постеров является девушка в очень откровенной одежде ярко-жёлтого цвета и фуражке, которая, по мнению имиджмейкеров, должна навевать мысли о данном виде пассажироперевозок. Но это же скучно!
Кто она такая, пассажирка такси? Может, торопится на очень важную встречу? Или просто промокла под дождём и хочет поскорее добраться домой? Или… В общем, идей было много. Но от чёрно-жёлтого цветового сочетания решили не отказываться.
Образ девушки-пассажирки помогли сформировать шоу-рум «SLIVKI_33» и магазин одежды «Street Style». И, кончено, макияж и стайл от «Victory»!
Образ Марии Агеевой – это образ сети стоматологий «Dental-Сервис». И вновь мы ломаем стереотипы! Никаких легкомысленных медсестричек!
Какой вы видите себя утром в зеркале, когда собираетесь почистить зубы?
«Dental-Сервис» — это утренняя улыбка девушки, это бодрое пробуждение, это… В общем, это Маша Агеева!
Завершающей съёмки стала страница компании «ГороДверей», образ которой воплощала Марина Андрейченко.
Для того, чтобы рассказать историю, понадобилась настоящая дверь. Массивная, цвета слоновой кости, с инкрустацией, золочёной ручкой.
Куда может вести эта дверь?
В шикарную гостиную? В холл, куда собираются гости вечеринки?
И хозяйка этого пати – очаровательная Марина в вечернем платье от шоу-рума «SLIVKI_33».
Надо отметить, что образ Марины, как и образы остальных участниц съёмок невозможно было бы завершить без множества деталей, которые помогли найти партнёры проекта — «Street Style», «Sandaletto», «Мастерская авторских украшений «workshop_kri_style» и отдел сумок и аксессуаров «Gretta», расположенные в ТРЦ «Мандарин».
Меж тем, настоящая вечеринка начиналась на съёмочной площадке, также — в ТРЦ «Мандарин».
Завершение работы мы решили отметить в компании всех девушек из ТОП-12. Для них это была возможность поделиться впечатлениями, сделать удачные фото и «выгулять» наряды от шоу-рума «SLIVKI_33», которые были первоначально запланированы для съёмок, но впоследствии были заменены.
Для многих это стало источником переживаний, ведь девочки так любят платья!
Пока девчонки дожидались завершения последнего фотосета Марины, мы решили выпить по чашке чая. Бодрящий напиток был отменного вкуса и качество, реалитянки заинтересовались, где можно его купить.
Конечно же в магазине «Подарки из чая и кофе»!
Скоро Новый год, поэтому поводов изучить предлагаемый ассортимент – более, чем достаточно.
О том, чтобы наше чаепитие стало не только бодрящим и вкусным, но и очень красивым, и сладким, позаботились партнёры из семейное кафе «Довольный Кот».
Кстати говоря, «Довольный Кот» не раз выручал нас на съёмках. Помните очаровательные белые венские стулья? А этот трогательный чайничек?
Ну, и, конечно же, бокалы и лёд для шампанского!
Мы поднимали бокалы в честь последнего съёмочного дня и от всей души радовались за девчонок.
Но если быть предельно точными, нам ещё предстояла техническая работа — макетирование, оформление обложки и отбор лучших вариантов фото для страниц календаря. Собственно, этим мы в данный момент и занимаемся, с теплотой вспоминая «дни ТОП-12».
Девушки за время съёмок, по их словам, успели привыкнуть к нашей площадке ТРЦ «Мандарин». На ГК-2 при поддержке наших партнёров удалось организовать удивительно уютное, и вместе с тем, удобное и функциональное пространство.
Нашлось место и для подиума, и для фотозоны, и для «уголка красоты». Реалитянки поправляли макияж перед зеркалом от «GrimGlass», к которому за время съёмок они уже успели привыкнуть. К хорошему привыкаешь быстро!
Эффектные наряды девушек ТОП-12 могли в он-лайне увидеть все, кто смотрел прямую трансляцию с финального дня съёмок.
Но ведь мы ещё и видео сняли! Все интервью и отзывы. Завершение съёмок, как это было? Очень скоро вы сами всё увидите.
Кстати, трансляции на протяжении реалити-проекта ещё будут и не раз.
По просьбам читателей GK мы будем анонсировать эти трансляции. Так что, следите за новостями проекта и…
Будьте рядом с красотой!
Фоторяд: Дмитрий Кулешов, Константин Коёкин
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