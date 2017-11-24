Реалити ГК
ГК-2. Фотокалендарь и люди, без которых его бы не случилось! Видео
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Основные события реалити начнутся после Нового года. Именно тогда в жёстком соперничестве столкнутся на съёмочной площадке двенадцать городских красавиц. Они будут… Впрочем, о том, чем именно им предстоит заниматься и чем удивлять, сейчас рассказывать не станем. Однако именно теперь необходимо поставить два акцента.
Первое: последнее слово, решающее — кто уйдёт, а кто останется в проекте — за вами, читатели и сетезрители GK.
Второе: двенадцать девушек, вступающих в борьбу и ТОП-12 съёмок календаря — это необязательно одни и те же девушки. Их определит общий балл, который сложится из рейтинга активности в соцсетях, посещаемости на мастер-классах и…
Об этом будет отдельно. И не забываем, что фотограф и визажист съёмок календаря пока не объявили вердикт — будут ли они минусовать, и если да, то кому из ТО-12! Ведь у нас есть ещё «скамейка запасных» — группа «Борьба за рейтинг». Но это всё в декабре, а пока — календарь.
На страницах календаря созданы образы компаний-партнёров:
ТРЦ «Мандарин» — модель Виктория Кислицына
Компания «ОСТ-Такси» — модель Юлия Краснова
Сеть стоматологий «Dental-Сервис» — модель Мария Агеева
Компания «ГороДверей» — модельМарина Андрейченко
Сообщество байкеров «SHABBY VISORS MCC» — модель Мария Гаганова
«Айкрафт Ковров» — модель Екатерина Вишневская
Турагенство «ChipTripKovrov» — модель Дарья Васильева
Цветочный салон «Маргаритка» — модель Ольга Грудцына
Модельное агентство «Victory» — модель Арина Миронова
Студия красоты «Victory» — модель Валерия Фролова
Городская компьютерная сеть ITNET — модель Александра Мартынова
Страничка для «себя любимых»: сайт GK — модель Екатерина Захарова
Мы бесконечно признательны лично визажисту и руководителю студии красоты и модельного агентства «Victory» Виктории Селеметовой, которая совместно с фотографом Константином Коёкиным создавала образы моделей.
А помогали им в этом партнёры проекта:
Шоу-рум «SLIVKI_33»
Шоу-рум «Modno.rus»
Шоу-рум «Street Style»
Салон «Sandaletto»
Салон «Gretta»
Салон «Victory»
Мастерская «Workshop_kri_style»
Магазин «Подарки из чая и кофе»
Семейное кафе «Довольный Кот»
Компания «GrimGlass»
II сезон реалити «Городская красавица» — это не только тексты, фото и видео, но и прямые трансляции, которые велись, и ещё будут проводиться на Youtube-канал GKTV.
В финальный день съёмок мы пригласили всех девушек из ТОП-12, чтобы отметить успех. Все, кто внёс свой творческий вклад в создание календаря, поделился эмоциями, которые спрессованы в нашем видео:
Серия фотосетов Константина Коёкина уже стала одним из ярких событий ноября. Фотопортреты, которые отобраны для календаря ещё не видел никто кроме команды ГК-2. Однако рабочие снимки, фотопробы выкладывают в своих аккаунтах участницы и их поклонники. Эти портреты обсуждают, спорят, восхищаются. Разумеется, нашлись перфекционистки, которые уверяют, что они «неудачные», что «очень сильно зажатые» и, конечно, что «толстые».
Девочки! Перестаньте выдумывать! Быть такими красотками и, при этом, переживать из-за несуществующих проблем – нонсенс!
Вся надежда на подписчиков.
Дорогие друзья, все, кто подписан на Instagram и ВК участниц проекта! Успокойте девчонок! Поставьте немедленно свои лайки! Напишите им, как вы их любите и поддерживаете. И самое главное – примите участие в аукционе-презентации.
Они уже обо всё сказали в видеообращении. Дополнительная информация есть во всех профилях реалитянок ТОП-12.
7 декабря мы выставим на аукцион 12 лотов. Каждый лот, по сути, это презентация одной из участниц – с автографом и личным подарком.
Это будет календарь, который девушка САМА ПЕРЕДАСТ ВАМ ЛИЧНО В РУКИ!
Чем больше будет претендентов на выкуп каждого из календарей, тем больше сумасшедших эмоций получат девчонки, да и все вы, кто:
- позвонит по нашему телефону 8(920) 933-05-73;
- оставит заявку и…
- придёт 7 декабря в 19 часов по адресу ул. Першутова, 16-а, БИЗНЕСИНКУБАТОР.
Закрытая вечеринка и открытый аукцион, профессиональный ведущий и живой звук, шампанское и дефиле. Ииииии…
Вы будете рядом с красотой!
Фоторяд: Константин Коёкин, Дмитрий Кулешов; видео: Александр Шолев; видеомонтаж: Дмитрий Кулешов; видеотрансляция: Кирилл Мольков
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