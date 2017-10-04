Реалити ГК
ГК-2. Интервью с гендиректором GK. Когда узнаем имена участниц реалити?
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Однако число просмотров и количество фактически проголосовавших – это разные величины.
Примерно половина (судя по статистике) просто почитали текст и посмотрели бэкстейдж-фото, но проголосовать не решились. Отдельная категория – те, кто начал процесс голосования, но по каким-то причинам не довёл его до конца, мы также видим эту статистику.
Думается, большинство – это пользователи, которые начали голосовать в первый день публикации топика и столкнулись с проблемой локаута. Уже говорили об этом, повторим ещё раз: если вы не завершили голосование, но хотите это сделать, делайте. Войдя в facemash, вы обнаружите себя ровно на том моменте голосования, на котором оно было прервано.
Об этом мы говорили с гендиректором GK и продюсером реалити «Городская красавица» Кириллом Мольковым.
Идея применить facemash для определения лидеров и аутсайдеров проекта принадлежит именно ему. Поэтому мы посчитали, что самое наглядное и подробное объяснение этого процесса может дать только он сам.
Видео было записано в резиденции ГК-2.
Надеемся, что у вас больше не осталось вопросов и сомнений вроде того, что «меня совсем не показывают на facemash» или «у них там всё заранее предопределено». Напомним, что информация по данной теме уже публиковалась на GK.
Итак, призываем всех фанатов участниц – голосуйте. У вас ещё есть время до полуночи с 9 на 10 октября. Первые итоги голосования мы озвучим в прямом эфире Радио ENERGY (NRJ) — Ковров 105.5 FM.
А теперь информация для участниц голосования. И для тех, кто хочет стать офф-лайн зрителем нашего реалити-проекта.
Имена двенадцати девушек, которые набрали максимальное количество голосов, и которые вступят в борьбу за главный приз – путешествие на двоих на один из атоллов архипелага Мальдивы будут названы…
11 октября в 18 часов в резиденции ГК-2.
Встреча пройдёт в формате «опенспейс», для зрителей присутствие БЕСПЛАТНО.
Будь рядом с красотой!
Видео: Александр Шолев; фото-backstage и видеомонтаж: Дмитрий Кулешов
8 комментариев
Я голосовал три раза (до этапа смс), на трех разных ПК с разных IP, и ситуация аналогичная.
Сам же Кирилл и сказал, что всем не достанется и не всех покажут, прямым текстом!
Цитирую «С большой вероятностью можно ожидать, что кого-то вообще не покажут» (1:22-1:26)
цитирую " Соответсвенно, одновременно если вы пригласите 10 своих друзей, и все начали голосовать, кому-то явно не достанется. По другому быть не может...." (1:42-1:49)
Вы разве пользуетесь его исходным кодом, который напоминаю носил далеко не объективный характер и был развлекательным сервисом не более?!
Вы забываете, что равные пропорции это далеко не предпочтения пользователя, а его выбор из предложенных, но не личное мнение.
Если большому количеству народу, которому нравится синий цвет, показывать другие цвета с обязательным выбором, то разумеется синий будет за бортом… хотя большая часть лояльна именно к синему…
Если в вашем понимании городская красавица это просто конкурс фотографий лица участницы то ок, вопросов нет… Но мне кажется, любой конкурс красоты — это конкурс который кроме работы фотографа (в фейс маш мы оцениваем девушек именно по работе фотографа), это конкурс который кроме работы фотографа еще учитывает и популярность девушки в городе, ее увлечения, умения и знания. Поэтому честные выборы, когда каждому показывается каждая участница в одинаковом количестве раз будут отражением реальности.
Он вам кто? И с чего вы взяли что эта система объективная и не носит развлекательный характер, а тут конкурс, голоса, выборы… тут не до развлечений.
Поверьте, что в отличии от Вас я имею представление о данной технологии, на уровне, который позволяет делать конкретные заявления, а не уровней ваших чтений википедии по ночам!
Факт остается фактом, некоторые участницы, когда я голосовал (3! раза) не выдавались вообще, а некоторые выдавались очень много, по сравнению с другими. Зная особенности данной технологии для объективности необходимо было соотносить количество участниц и возможные комбинации. На данный момент, все сделано на отъ… сь, что весьма печально.
P.S. А насчет проверенных сервисов… это вы сказки рассказывайте своим малолетним друзьям, если не знаете кухню производства программного обеспечения и интернет сервисов!