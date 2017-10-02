Реалити ГК
ГК-2. Как стать реалитянкой? Ещё раз, медленно!
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Как и обещали, расскажем обо всём по порядку. Кого мы готовы принять (и принимаем) в качестве претендентки?
Это девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение и место регистрации неважно. Можно быть многодетной мамой или незамужней девицей. Можно жить и быть зарегистрированной через дорогу от резиденции ГК-2, а можно летать на наши кастинги и встречи чартером из Хабаровска.
Для нас нет принципиальной разницы. Главное, чтобы участницы прибыли на место встречи вовремя и были экипированы в соответствии с нашим заданием.
Под экипировкой пока что мы подразумеваем очень простые, элементарные вещи. Одежда в стиле кэжуал, дневной макияж в стиде нюд, руки и волосы-причёска в порядке. Собственно, всё. В дальнейшем, когда начнутся активные соревновательные этапы, появятся дополнительные требования, а пока что всё очень просто.
На ГК-2 нет понятия «стартовый взнос», мы не формируем за счёт финансов участниц (либо их покровителей) призовой фонд. Мы выставляем наши деньги, по сути, делаем ставку, равную стоимости приза. Финансирование реалити – это деньги от рекламы на проекте. Поэтому говорить о том, что мы хоть как-то заинтересованы в успехе или неуспехе какой-то из участниц, просто глупо. Мы заинтересованы ИМЕННО В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ.
Ведь если результат будет предопределён, то шоу потеряет зрелищность, пропадёт элемент азарта. Реклама на проекте – это продвижение тех или иных коммерческих предприятий нашего города и области. Рекламодателей интересует их продукт или сервис, а красота и обаяние реалитянок – это та неповторимая атмосфера, которая и формирует интерес. Никому не придёт в голову утверждать, что на ЧМ по футболу побеждает команда, которой «проплатил» автоконцерн, выступающий генеральным партнёром? Кто тогда на футбол-то пойдёт, если результат заранее известен?
Теперь о голосовании, принципах facemash. Уже неоднократно говорили об этом, но похоже, нужно объяснить ещё раз, медленно и раздельно.
Такой принцип голосования получил широкое распросторанение благодаря основателю сети FB Марку Цукербергу. Более того, по сути, с facemash началось триумфальное восхождение проекта, в который сегодня вовлечены миллионы пользователей. Людям предлагалось из пары фотопортретов выбрать тот, что нравится больше. Вначале этой игрой «заболел» весь гарвардский университет, студентом которого в тот период Цукерберг и являлся (он, в общем-то, для однокурсников всё это и затевал), а потом сайт-голосовалка захватила все США, а потом и весь мир.
Однако facemash не является стопроцентным ноу-хау Цукерберга. Он восходит к так называемой «системе рейтингов Эло».
Главным вопросом, который беспокоил участниц и их фанатов, являлось частота показов фото при facemash-голосовании. Повторим уже сказанное ранее – всякий раз при голосовании пользователь сети видит одну из 232 комбинаций фотографий всех участниц. Общее соотношение фотопоказов сбалансировано. Выбор комбинации при голосовании носит рандомный характер, поэтому рассуждения о том, что «именно меня (или мою девушку) показывали меньше всех» беспочвенны и бессмысленны.На сегодня количество проголосовавших – более семи тысяч.
Уже сейчас можно утверждать, что топик с facemash-голосованием стал лидером просмотров за всю историю работы сайта GK.
Спасибо за проявленный интерес и поддержку участниц. Будем ждать итогов голосования.
Фотограф Александр Илларионов
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