Реалити ГК
ГК-2. Календарь. Аукцион 7 декабря. Приходи и побеждай! Видео
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Всё, что происходило на площадке, начиная с подготовки реалитянок визажистом до завершения съёмок, от комментариев девушек до отзывов участников съёмок – всё это было под камеру, всё будет размещено на GK и на нашем YouTube-канале.
Однако главным вопросом, который мы сейчас слышим от читателей: «Что такое седьмое декабря?».
Лучше всего на этот вопрос ответят сами девушки.
Текст видеообращения реалитянок группы ТОП-12
Дорогой незнакомый друг!
Две недели ноября мы создавали образы месяцев предстоящего 2018 года.
Мы очень старались передать настроение, нам помогали стилист, визажист и замечательный фотограф.
Сейчас работа завершена, и мы с нетерпением ждём, когда первые копии календаря придут из типографии.
Это будут особенные 12 календарей. На каждом из них будет страничка, лично от каждой из нас.
Мы оставим автографы на своих портретах.
Мы оставим на своих портретах отпечатки своей губной помады. А ещё – каждая из нас приложит к своему календарю личный сувенир. Вот этот!
Каждый календарь с автографом, отпечатком помады и личным подарком станет лотом на нашем аукционе.
Аукцион реалити-проекта «Городская красавица»! Приходи и побеждай!
Только двенадцать календарей! Один из них может стать твоим!
Мы ждём тебя 7 декабря в 7 часов вечера в бизнес-инкубаторе!
Обещаем, ты запомнишь этот вечер навсегда!
Итак, 7 декабря в 19 часов в конференц-зале бизнес-инкубатора состоится аукцион по продаже лимитированной серии календарей реалити-проекта ГК-2.
Аукцион пройдёт в закрытом режиме. С этого момента открыта предварительная запись:
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