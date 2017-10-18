Реалити ГК
ГК-2. Красавицы в борьбе за рейтинг пойдут по головам! Видео
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Там же, топике-фотоотчёте, опубликован список девушек, которым пока не удалось набрать необходимое для прохождения в ТОП количество баллов.
Ключевое слово «пока». Мы дали возможность проявить себя всем.
Как уже сказано, в этом сезоне абсолютно все девушки, подавшие заявки, имеют великолепные внешние данные. Неудивительно, что разница в количестве голосов на facemash между первой и последней строчками очень небольшая. Но дело даже не в этом, реалити-проект ГК-2 — это история не только «о красивых глазках».
До Нового года (в январе-феврале пройдут главные соревновательные этапы) всем девушкам-участницам предоставлена возможность проявить, показать и зарекомендовать себя. У кого это получится со знаком «плюс», а у кого с отрицательным показателем, первыми узнаете вы, наши читатели.
Фото для голосования — это только застывшее мгновенье. А что у девушек в глазах? В душе? Кто они и чем живут? На что способны? Они расскажут об этом на своих страничках в социальных сетях. А мы с вами почитаем, посмотрим и оценим.
Ещё одним фактор, который либо улучшит, либо ухудшит позиции в рейтинге — способность быстро реагировать на предложенные обстоятельства, работать в команде и быть пунктуальными. В рамках мастер-классов проекта у всех красавиц будет возможность продемонстрировать свои морально-волевые качества.
Можно сказать, что первой проверкой на готовность быть в проекте, стали видеоинтервью участниц. Телегеничность красавиц, а также их откровения в видеоотчёте. Приятного просмотра!
Предпоказ этого видео уже состоялся вечером 18 октября. Вместе с участницами мы проанализировали и оценили потенциал каждой «со стороны». Нам была любопытна их первая реакция. Не секрет, что люди без опыта профессиональной видеосъёмки нередко бывают шокированы собственным лицом, речью и движениями на экране, звуком голоса. С удовлетворением отметим, что практически все девушки лояльно отреагировали на себя, но в то же время, оценили себя адекватно, нашлось место и для самокритики. Ну, а вам как? Понравились девчонки?
Они уже знают не только то, как вести себя перед камерой, но и о «маленьких хитростях» продвижения в социальных сетях.
Читайте в следующем отчёте с ГК-2! Это была очень деловая встреча!
Будьте рядом с красотой!
Видео: Александр Шолев; монтаж и фото-backstage: Дмитрий Кулешов
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