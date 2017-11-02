Реалити ГК
ГК-2. Lil Ballerine и красавицы. Обретение апломба
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Как уже было сказано, участницы ГК-2 в прошлые выходные были вовлечены в два ивента, которые следовали один за другим.
Вначале мы формировали total look в салоне «Анастасия», а сразу после этого отправились в Lil Ballerine.
Возможно, кто-то ещё не знает, что в этом году в Коврове появилась настоящая балетная школа, расположенная в ТРЦ «Мандарин» по соседству с резиденцией ГК-2.
Реалитиянки в компании с Татьяной Борминцевой добирались к месту нашей встречи, Кирилл Мольков и Аня Постникова уже поджидали девчонок на третьем уровне ТРЦ «Мандарин». Весь день на ногах!
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Анна Постникова была официально представлена реалитянкам как член команды GK и человек, который на протяжении всего проекта будет отвечать за взаимодействие на съёмочных площадках. Теперь девчонки будут знать, у кого спросить, как правильно смотреть в камеру и когда можно начинать говорить в микрофон.
Девушки были предупреждены о том, что в Lil Ballerine необходимо взять с собой специальную одежду. Мы не ставили суперзадач. Понятно, что пуанты (просто на всякий пожарный) вряд ли кто-то станет покупать себе. Но белая футболка и чёрные легинсы имеются практически у всех. Ну, или почти.
Впрочем, дело не в цвете легинсов. Занятия классическим балетом — это вам не фитнес-клуб. Тут требуются особый настрой и дисциплина. Не случайно фитнес-тренеров полно, а преподаватели балета — это редкость. В ковровской школе балета Lil Ballerine девушки почувствовали разницу.
МК провёл Владимир Саламатин. У него в бэкграунде опыт работы в статусных балетных труппах. Возможно, мы расскажем о нём подробнее, но потом. А пока что просто поверьте: уровень, а стало быть и требования у Владимира Андреевича чуть выше (скажем так), чем в «кружке по интересам». Балетный станок – это упражнения для поперечных и косых мышц пресса, мышц позвоночника и спины, упражнения на улучшение координации движений и укрепление работы вестибулярного аппарата (тот самый апломб).
Разумеется, говорить о высоких достижениях имеет смысл, если начинаешь занятия в детстве. Но это вовсе не значит, что мир балета закрыт для тех, кто старше. Занятия классическим балетом для взрослых – это один из европейских трендов. Это входит, точнее, уже вошло в моду наряду с уроками танго и фламенко. Кстати, предстоящий 2018 год объявлен в России Годом Балета.
Занятия балетом для взрослых это очень эффективный способ привести себя в форму. При этом тренировка по классическим балетным канонам, в отличие от силового фитнеса, не даст расти мышцам в ширину, а, наоборот, подтягивает их вверх, создавая красивый, естественный и женственный рельеф мышц. Это растяжка мышц, аэробные нагрузки и… Ну, вы всё уже и так поняли: это реальный шанс получить фигуру мечты.
Захотят ли наши красавицы продолжить занятия балетом или нет, решать им самим. Но мы с помощью Lil Ballerine подарили им возможность, показали путь. И ещё! GK на проекте ничего не делает «просто так». Все навыки и знания, которые реалитянки получают на МК, в том или ином виде пригодятся им в январе-феврале на активной фазе проекта.
Именно поэтому мы приветствуем высокую явку на МК! Увы, нас не услышали Катя Голвело, Аня Сорокина, Юля Якунина и Маша Гаганова. Их не было на МК в салоне «Анастасия», не появились они и в Lil Ballerine. А вот Даша Васильева появилась и сразу произвела на преподавателя балета неизгладимое впечатление:
Поразительное сходство с Волочковой… Причём не только внешнее, но и по пластике…
А что по поводу остальных участниц? Владимир Саламатин ответил на наши вопросы по окончании занятия, которое продлилось два часа!
GK: Довольно долгая тренировка. Даже наблюдать за ней было испытанием. Не слишком ли мощно нагрузили девчонок?
— Два часа – это чуть больше, чем стандартное полуторачасовое занятие. Но это не из-за повышенной нагрузки. Просто по причине их неопытности много времени ушло на объяснение порядка и правильности выполнения упражнений.
GK: Как оцениваете уровень подготовки девочек? Можно ли кого-то выделить?
— Уровень подготовки у всех разный, но по девушкам было видно, что большинство из них когда-то чем-то занимались. Может, фитнес, либо какие-то детские секции, танцевальные кружки. Это я увидел. Что касается потенциала… Ну, вы понимаете, что в этом возрасте о карьере балерины мы уже не говорим. Но неплохие задатки, думаю, были у Юлии Юдиной и Марии Агеевой… Про Дашу уже сказал: она очаровательна. Ещё отмечу Юлию Краснову и Александру Мартынову. Эти две девушки покорили меня прилежностью и старанием. Впрочем, так или иначе способности проявились у всех, просто… такое количество красавиц!.. Каюсь: не сразу запомнил все их имена…
GK: Сможете ли просто на улице по походке определить, занимается девушка хореографией или нет?
— Если девушка занимается современной хореографией или фитнесом, это отражается на походке и осанке. Но точно сказать сложно. Пожалуй, я визуально смогу выделить девушек, которые занимаются классическим или народным танцем. Тут действительно есть отличия…
GK: Познакомились ли девушки с какими-то балетными терминами? Какие упражнения они выполняли?
— Мы познакомились с «demi plie», «battement tandu», «battement tandu jete» и «releve». А выполняли «demi plie» (полуприседание), «battement tandu» (это по-французски – «вытягивать», «тянуть»), «battement tandu jete» (маленький бросок ноги), ну и прыжки – «soute»…
Все, кто не силён во французском, могут погуглить. Вообще, этот язык Дюма – такая прелесть и восторг. Даже если балерина из вас никакая, сами эти воркующие слова уже настраивают на воздушный лад и заставляют как-то выпрямится и подобраться. Ну, а последним вопросом в беседе с Владимиром Саламатиным был, можно сказать, личный.
GK: Какое из классических балетных произведений нравится больше всего? Есть ли любимый балет? И ещё… Кого из современных балерин можно выделить?
— Из классики нравится «Дон Кихот». Любимые балетные постановки… Наверное «Лебединое озеро», «Пламя Парижа» и «Щелкунчик». Я приверженец Санкт-Петербургской «вагановской» балетной школы, а из современных див, наверное, назвал бы Диану Вишнёву.
Ну, вот! Опять гуглить? Впрочем, от автора могу (в качестве самопиара) отметить, что хотя по Большому не ходила, но на постановках Михайловского в Питере бывала и не раз. Чего и вам всем рекомендую – удивительное зрелище! И вообще…
Будьте рядом с красотой!
P.S. За участие в МК в Lil Ballerine все, кто присутствовал на ивенте, получили по 0,3 балла. О том, как изменился рейтинг «ТОП-12» и группы «Борьба за рейтинг» расскажем в следующий раз. А заодно дадим несколько спойлеров с первой встречи реалитянок с… костюмами, в которых они будут сниматься для календаря проекта.
Фотограф Игорь Селезнёв
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