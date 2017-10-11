Реалити ГК

ГК-2. Маша в топе, а Юля - на дне! Первые новости реалити

Zina_Orlova
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Сабж! Всё в заголовке. Это первое и самое главное, о чём больше не можем молчать. Пару часов назад завершилась ключевая встреча на реалити ГК-2. Мы объявили, кто из претенденток вошёл в проект, а кто...



Абсолютной победительницей facemash-голосования стала Мария Агеева. Её номер в проекте — «25».

Она входит в реалити с максимальными тремя баллами. О том, какова расстановка сил, каковы показатели у остальных участниц, мы расскажем завтра.

Пока лишь напомним, что мы обещали автоматически исключать из проекта девушек, которые игнорируют назначенные нами встречи. Мы просто сразу забываем о них.

Как бы поразительно не звучало, таковых сегодня вечером было двое. Одна просто не пришла, поэтому мы уже забыли её имя. Второй случай был в некотором роде особенным.

Претендентка с номером «22» Юлия Юдина по итогам facemash-голосования была на второй (!) позиции, шла с минимальным отрывом от победительницы. Иииии… Юля опоздала на кастинг!



Она буквально влетела в резиденцию ГК-2, но результаты уже были оглашены. И поскольку на момент объявления рейтинга Юлии в наличии не было, она была исключена из топ-12, её место заняла другая. Вы спросите, кто именно? А вот об этом уже завтра.



Пока скажем только одно. Юля — настоящий боец! Её самообладание и потрясающее чувство юмора, самоирония не смогли оставить равнодушным никого.

Пока всё! Будьте рядом с красотой!


Фоторяд: Алексей Духин, Александр Илларионов

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