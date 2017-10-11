Реалити ГК
ГК-2. Маша в топе, а Юля - на дне! Первые новости реалити
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Абсолютной победительницей facemash-голосования стала Мария Агеева. Её номер в проекте — «25».
Она входит в реалити с максимальными тремя баллами. О том, какова расстановка сил, каковы показатели у остальных участниц, мы расскажем завтра.
Пока лишь напомним, что мы обещали автоматически исключать из проекта девушек, которые игнорируют назначенные нами встречи. Мы просто сразу забываем о них.
Как бы поразительно не звучало, таковых сегодня вечером было двое. Одна просто не пришла, поэтому мы уже забыли её имя. Второй случай был в некотором роде особенным.
Претендентка с номером «22» Юлия Юдина по итогам facemash-голосования была на второй (!) позиции, шла с минимальным отрывом от победительницы. Иииии… Юля опоздала на кастинг!
Она буквально влетела в резиденцию ГК-2, но результаты уже были оглашены. И поскольку на момент объявления рейтинга Юлии в наличии не было, она была исключена из топ-12, её место заняла другая. Вы спросите, кто именно? А вот об этом уже завтра.
Пока скажем только одно. Юля — настоящий боец! Её самообладание и потрясающее чувство юмора, самоирония не смогли оставить равнодушным никого.
Пока всё! Будьте рядом с красотой!
Фоторяд: Алексей Духин, Александр Илларионов
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