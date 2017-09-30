Реалити ГК
ГК-2. Путин или красавицы? Кого выберет город? Видео
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Накала ваших страстей даже сайт не выдержал. Но теперь, когда все технические проблемы решены, можно спокойно выдохнуть и поговорить о других, не менее любопытных вещах.
В период локаута мы начали получать обеспокоенные сообщения от участниц. И связаны они были не только с невозможностью проголосовать.
Девушки переживали, что их поклонники якобы не видели именно их анкетных фото. Вопрос у всех был сформулирован примерно одинаково:
Почему-то показывают всех, кроме меня. Почему?
Мы терпеливо разъясняли принцип работы facemash. Эта программа создаёт все возможные пары комбинаций фото. Общее число портретов – 21, комбинаций сочетаний пар – 232. Эти варианты сочетаний последовательно показываются всякий раз, когда очередной голосующий отправляет запрос на SMS для получения секретного кода.
И для каждого голосующего это сочетание комбинаций РАЗНОЕ. Программа рассчитана на то, что выбор будет осуществлять независимо настроенный пользователь. Нужно всякий раз более-менее осознанно выбирать из двух фото одно, более понравившееся. И все 21 фото в совокупности показываются равное количество раз.
Ощущение того, что именно то единственное интересующее вас фото, демонстрируют недостаточно – это субъективное ощущение. И связано оно именно с тем, что если вы голосуете за знакомую девушку, переживаете за неё, голосование за всех остальных для вас – это просто формальность.
Более подробно о принципах работы facemash расскажет генеральный директор GK Кирилл Мольков в видеоинтервью, которое на следующей неделе будет опубликовано на сайте. Мы озвучим все вопросы, которые получили от читателей по данной теме. Надеемся, что по всем пунктам будет дано исчерпывающее объяснение.
А пока предлагаем вашему вниманию другое видео. Это небольшая визуализация нашей первой встречи с претендентками на статус реалитянок ГК-2.
Была у нас ещё одна тема, которая многим читателям сайта не даёт покоя. Приз или деньги? Поездка на Мальдивы или пачка банкнот?
Вы ещё не знали об этом? Тогда вам действительно стоит посмотреть интервью с Кириллом Мольковым.
Оставайтесь с нами! Будьте рядом с красотой!
Видео: Артём Буренков; монтаж: Дмитрий Кулешов; фото: Александр Илларионов
Саундтрек проекта: Денис Саранча, Иван Панч, Марина Горькова, студия «Эверест»
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