Реалити ГК
ГК-2. Сайт искрил и трещал!!! Но теперь ситуация под контролем
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Дело в том, что работа сайта GK, его надёжность и прочность рассчитаны на определённое количество уникальных посетителей и просмотров. Администрации большинства интернет-ресурсов считают данную информацию (количество просмотров, визитов и уникальных посетителей) коммерческой тайной и не раскрывают статистику широкой аудитории.
GK никогда этого не делал. Ведь «тайны мадридского двора» в подавляющем большинстве случаев — это всего лишь банальная попытка казаться более весомым и значительным, чем есть на самом деле. Так, в своё время, в редакциях некоторых газет рассказывали рекламодателям о мифических многомиллионных тиражах и влиятельности.
GK — сравнительно молодой ресурс. Мы отлично помним время (всего пару лет назад), когда просмотры наших топиков не превышали 1000, и честно показывали всем читателям и рекламодателям текущее положение дел. Мы никогда не пытались казаться больше, чем мы есть. Но за последние два года статистика сайта показала существенный рост и вес. Это, с одной стороны, порадовало нас — авторитет и популярность выросли. С другой стороны это потребовало произвести дополнительные работы на сайте. Необходимость ап-грейда окончательно назрела в период проведения первого сезона реалити «Городская красавица».
Кратно возросший интерес повлёк за собой необходимость усилить прочность сайта, что и было сделано. Начиная ГК-2, мы исходили из прошлогодних показателей, рассчитывали на то, что скачок просмотров и посетителей будет аналогичным. Но ошиблись. Интерес читателей увеличился кратно, что показал первый же топик проекта. После того, как счёт участников facemash-голосования пошёл на тысячи, GK приостановил работу из-за перегрузки.
IT-группа GK работала в аварийном режиме практически всю прошлую ночь. Уже в 22 часа вчера вечером работа сайта и возможность голосования были восстановлены. Ни один голос не пропал, на результаты facemash-голосования сбой никак не повлиял. Более того, теперь вся работа GK обеспечена ещё более надёжной защитой, впредь мы готовы принять больше посетителей.
Спасибо всем, кто читает нас, всем, кто доверяет. Ваша возможность получать информацию и отдыхать за просмотрами фото и видео — это наша работа и миссия. Мы осознаём это и обеспечим вам такую возможность.
Теперь о порядке работы на проекте и facemash-голосовании. Отбор участниц только начался, а в социальных сетях уже кипят страсти. И вопросы, сомнения и переживания всё те же, что и в прошлом году. Для начала всем претенденткам и их фанатам рекомендуем перечитать топик по данной теме, сделанный в первом сезоне.
Но поскольку ГК-2 — это проект, учитывающий недоработки первого сезона, закономерны некоторые изменения. Не принципиальные, но требующие разъяснения. Мы обо всё расскажем.
Очень скоро! Читайте интервью с генеральным директором GK и организатором проекта ГК-2 Кириллом Мольковым.
Всё о голосах, SMS и правилах реалити.
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