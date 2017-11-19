Реалити ГК
ГК-2. Съёмки для календаря завершены. Истории продолжаются
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Сейчас в нашем распоряжении бесценный фотоматериал, с которым работает команда GK.
На youtube-канале GKTV имеется запись прямой трансляции, которую мы вели в последний съёмочный день.
Трансляцию в нашей официальной группе ВК посмотрело более 2300 человек.
Одновременно со съёмкой последней тройки участниц велась бэкстейдж-съёмка.
Множество селфи и фото со смартфонов участниц с хэштегами проекта размещены в социальных сетях. Всё это уже в открытом доступе.
Однако даже просмотрев видеозапись, вы вряд ли сможете полностью ощутить атмосферу съёмочной площадки, понять значение всех перемещений.
Мы обо всём в подробностях расскажем. А пока о главном. Финалом съёмок стало совместное видеообращение реалитянок, девушек из группы ТОП-12 к читателям GK.
Что они сказали? О чём попросили? Оставайтесь с нами, и узнаете обо всём!
Будьте рядом с красотой!
Фотограф Дмитрий Кулешов
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