Реалити ГК

ГК-2. Съёмки для календаря завершены. Истории продолжаются

Zina_Orlova
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Да! Бессмысленно отрицать очевидное и оттягивать момент официального заявления. Съёмки для календаря реалити-проекта ГК-2 завершились 16 ноября, в прошлый четверг. И это общее фото всех участниц.



Сейчас в нашем распоряжении бесценный фотоматериал, с которым работает команда GK.

На youtube-канале GKTV имеется запись прямой трансляции, которую мы вели в последний съёмочный день.

Трансляцию в нашей официальной группе ВК посмотрело более 2300 человек.

Одновременно со съёмкой последней тройки участниц велась бэкстейдж-съёмка.

Множество селфи и фото со смартфонов участниц с хэштегами проекта размещены в социальных сетях. Всё это уже в открытом доступе.



Однако даже просмотрев видеозапись, вы вряд ли сможете полностью ощутить атмосферу съёмочной площадки, понять значение всех перемещений.

Мы обо всём в подробностях расскажем. А пока о главном. Финалом съёмок стало совместное видеообращение реалитянок, девушек из группы ТОП-12 к читателям GK.



Что они сказали? О чём попросили? Оставайтесь с нами, и узнаете обо всём!

Будьте рядом с красотой!


Фотограф Дмитрий Кулешов

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