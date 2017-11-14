Реалити ГК
ГК-2. Съёмки календаря. Экватор. Очень жарко!
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На сегодня половина реалитянок уже завершила работу на съёмочной площадке. Для команды GK съёмочный процесс как будто слился в один бесконечный день.
Установка света, настоящее строительство, формирование студии и сопредельного пространства – всё это для нас было в первый раз.
А ведь мы были уверены, что уже есть опыт – съёмки календаря первого сезона!
Но нет предела совершенству. Мы же не хотим останавливаться на достигнутом.
Топовый фотограф (а Константин Коёкин, вне сомнений, именно такой) – это значит, необходимо достойное «рабочее место» для фотографа.
Предметом особой гордости считаем студийное оборудование, которое мы приобрели специально для проекта ГК-2. Теперь у нас есть своя профессиональная фотостудия! И по завершении съёмок для календаря реалити-проекта работа студии продолжится.
Мы будем снимать как для себя, так и готовы предоставить площадку для фриланс-фотографов. Welcome!
Новым качественным уровнем на съёмках стало и «рабочее место» стилиста. Если в первом сезоне моделей готовили специалисты студии красоты «Victory» на собственной площадке, то на ГК-2 стилисты пришли к нам.
В обустройстве «уголка красоты» помогли постоянные партнёры GK – компания «GrimGlass».
Ещё одним принципиальным отличием календаря ГК-2 от съёмок первого сезона является то, что если в прошлом году мы просто формировали образы девушек-месяцев в содружестве с «Victory». На этот раз большинство образов – истории, рассказанные нашими партнёрами.
Когда мы говорим о партнёрах, то просто обязаны отметить «первых среди равных». О коллаборации с «Victory» было заявлено ещё на старте реалити. Но в процессе работы над календарём мы обрели ещё одного базового партнёра – шоу-рум «Сливки».
Первоначальной идеей было полностью сформировать образы-наряды девушек ТОП-12 из арсенала шоу-рум «Сливки». Мы провели примерку платьев, многие из которых настолько заинтересовали наших начинающих моделей, что девчонки отправились в шоу-рум за покупками.
Но уже в первый съёмочный день нам стало очевидно: креативные задачи шире! Потребуются нестандартные комплекты одежды и аксессуары.
Так, в сообщество компаний-участников добавились Мастерская авторских украшений workshop_kri_style и магазин бижутерии и аксессуаров SOFIA, расположенный в ТРЦ «Мандарин».
В творческом процессе создания образов приняли участие и многие другие компании, о каждой из которых обязательно расскажем.
Каждая новая встреча была своего рода маленькой новеллой!
Итак, первый съёмочный день. Пожалуй, он был одним из самых сложных. В начале пути каждого из нас переполняли эмоции, идеи. Каждый хотел привнести своё. Но наше обсуждение не вылилось в неуправляемый гомон. Чувство такта и уважения друг к другу помогли достаточно быстро и точно определить образ модели, олицетворяющей компанию ITNET.
На момент начала съёмки мы ещё не знали, что Александра Мартынова (именно ей выпало воплощать образ ITNET) – это ещё и «девушка с обложки». Видимо, её грядущий успех в столице нам подсказала интуиция. И, конечно же, Сашин имидж был конгруэнтен спортивно-танцевальному направлению, в котором она добилась столь высоких результатов. Для осуществления творческой задумки на съёмочной площадке был смонтирован фрагмент того, что любая компания-провайдер называет — «святая святых». Серверная и Саша!
С замечательным вечерним платьем, которое для Александры выбрали на первой примерке пришлось расстаться. Но только на время! Вы ещё увидите её и в этом образе, причём довольно скоро. Но об этом рассказ впереди. А пока…
Целых две страницы календаря отведено девушкам-образам от «Victory».
Отдельно – для модельного агентства, отдельно – для студии красоты. Эти образы воплощали Арина Миронова и Валерия Фролова.
Кстати говоря, для создания образов этим девушкам помогли именно наряды от шоу-рума «Сливки».
Съёмки начались около полудня, а завершились поздним вечером. Максимум времени потребовалось именно для поиска точных образов, продумывания поз и жестов моделей, использования тех или иных аксессуаров.
Ну, и, параллельно шло обсуждение дальнейших идей для съёмок. В этом нам помогала креативность членов команды и аксессуары от наших партнёров. Вот, например, один из них.
Но это уже другая история. Оставайтесь с нами и узнаете её.
Будьте рядом с красотой!
Фоторяд: Николай Бобков, Дмитрий Кулешов, Константин Коёкин
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