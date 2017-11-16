Реалити ГК
ГК-2. Съёмки продолжаются. Цветы, Мальдивы и прожигающий взгляд
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Создание образов моделей – творческий процесс. А творчество – это сбалансированное сочетание продуманных заранее сценариев и экспромтов.
На ГК-2 удалось сформировать на редкость слаженную команду профессионалов, поэтому мы не тратим время на деструктивные споры, все обсуждения и новые идеи работают на результат.
Эту атмосферу чувствуют все партнёры, так или иначе вовлечённые в реалити, более того, к нам постоянно присоединяются всё новые единомышленники.
Так, ещё в первый съёмочный день в сообщество партнёров вступил салон обуви «Sandaletto», предоставивший замечательную обувь для моделей, которая отлично подошла к комплектам одежды. Наше сотрудничество продолжилось и во второй день.
Нюансы и акценты в образах моделей обеспечила мастерская авторских украшений workshop_kri_style.
К съёмкам готовилась модель, олицетворяющая образ «Оптика Ковров Айкрафт».
Было много споров и обсуждений вокруг этого образа. Первоначально хотелось пригласить девушку с максимально крупными чертами лица, самым пронзительным и строгими взглядом, мы делали пробные съёмки… Неожиданно своё пожелание высказал руководитель «Оптика Ковров Айкрафт» Андрей Соколов.
А нельзя ли пригласить на съёмки для «Оптика Ковров Айкрафт» Екатерину Вишневскую?..
Но Катю мы узнали как весёлую и беззаботную хохотушку! Где тут пронзительный взгляд? Оказывается, Андрей внимательно читает не только топики проекта, но и посты в социальных сетях, которые делают участницы. И «заметки на полях», которые делает Катя поразили его своей глубиной и осмысленностью:
Такая интеллектуальная девушка не может не справиться с творческой задачей!
Его внимательно выслушала Виктория Селеметова, сказала, что ей нужно несколько минут на обдумывание и… Каково же было изумление всей съёмочной группы, когда увидели преображённую Катю. Женщина-вамп! Женщина, которая прожигает взглядом сердца! Куда подевалась задорная девчонка?
Во многом вектор настроения обеспечила одежда от шоу-рум «Сливки». Второй съёмочный день вообще прошёл под знаком «Сливки». Каждое платье было точным попаданием в цель! В случае с Катей – тёмно-синее вечернее платье с глубоким декольте.
Надо заметить, что в ходе фотосессии с Катей произошла не только внешняя, но и внутренняя трансформация. Она настолько сжилась с этим образом женщины-пантеры… Что отправилась со съёмок на работу в тех самых очках, что были на ней на съёмках. Весёлые хипстерские очки так и остались лежать на столе в гримёрке…
Меж тем, к фотосету уже готовилась Даша Васильева. Когда она узнала, что за съёмочную идею ей нужно будет воплотить, она воскликнула:
У меня самый фартовый образ!
Образ Даши – это образ турагенства «ChipTripKovrov». Настроение девушки-туристки помогли сформировать стильный комбинезон от шоу-рума «Сливки», лаковые босоножки от «Sandaletto» и… огромный чемодан, который Даша принесла из дома!
Я уже готова к поездке на Мальдивы!
Не хватает какой-то маленькой детали…
Ну, конечно же! Солнцезащитные очки!
У Даши было всё в глазах – море, пальмы и горячий песок!
Не девушка, а настоящий пучок солнечного света!
После этой курортной жары, мы все окунулись в альпийскую прохладу. Это Оля Грудцина, которой выпало создание образа цветочного салона «Маргаритка».
И снова безупречная передача настроения от шоу-рума «Сливки»: нежно голубое лёгкое платье с кружевной оторочкой. Девочка-цветочек! И, конечно же с нежным букетом, который, вероятно, ранним утром на её крыльцо принёс тайный поклонник.
То, как создавалась цветочная композиция, отдельная песня. Накануне мы обсуждали с представителями салона «Маргаритка» различные варианты. И вначале хотели сделать букет из крупных белых хризантем. Потом посмотрели белые розы – тоже крупные. Кстати, в «Маргаритке» очень неплохой выбор крупных эффектных цветов. Но наша идея была немного иной – нежная юная девушка, утренняя свежесть, что-то горное, альпийское…
Накануне съёмок в «Маргаритке» уточнили: «Что за платье будет на модели?». Мы отправили фото.
Каков же был наш восторг, когда на съёмку из «Маргаритки» привезли не просто букет, а цветы в коробке, обтянутой точно такой же тканью и кружевами, что и платье на Оле!..
Это и есть химия отношений, понимание на уровне мысли и взгляда! Образ модели сложился в единое целое просто безупречно!
Съёмки были завершены, и мы уже планировали следующий день. Он обещал стать незабываемым. Ведь нам предстояла выездная съёмка. Мы отправились…
Но это уже следующая наша история.
Оставайтесь с нами и будьте рядом с красотой!
Бэкстейдж-фотограф Дмитрий Кулешов
GK благодарит шоу-рум «Сливки» за комплекты одежды, предоставленные для съёмок календаря!
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