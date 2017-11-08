Реалити ГК
ГК-2. «Сливки» в «Топче». Примерка интерьеров и образов
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На сегодня завершена работа с первой тройкой фотомоделей, девушек из ТОП-12, которых таковыми назвали читатели GK на facemash-голосовании.
Мы ещё будем подробно рассказывать о том, как проходят съёмки, непременно покажем вам бэкстейдж, как в фото, так и в видеоверсии.
Но прежде всего, нужно раскрыть подробности ещё одного ивента, который предшествовал съёмке.
Это событие, без которого работа над календарём была бы невозможна. Первое знакомство моделей со своими образами.
Комплекты одежды, которые станут базой для календаря предоставил партнёр команды GK, шоу-рум «Сливки».
После того, как в первом приближении были определены комплекты одежды, топ-стилист реалити Виктория Селеметова и топ-фотограф Константин Коёкин задались вопросом: как организовать примерку оптимально?
Уютные примерочные наших бутиков и шоу-румов – это, как правило два-три, максимум пять боксов. Но ведь у нас двенадцать девушек-моделей! Только представьте, сколько понадобится времени, чтобы перемерить все наряды даже при наличии максимальных 5-6 примерочных?
Выход помог найти давний надёжный партнёр GK, не раз предлагавший креативные решения на наши проектах – ресторан «Топча».
Наша встреча и первая примерка прошла в шикарных обновлённых интерьерах этого гостеприимного ресторана. Пользуясь случаем, не можем не поблагодарить персонал «Топчи», всех работников, которые в вечер нашей встречи стали частью команды, группой костюмеров.
И, конечно же, примерка платьев была бы невозможна без замечательного зеркала от компании «GrimGlass».
Девушки не просто могли хорошенько рассмотреть себя в новых комплектах одежды, но и по-настоящему вжиться в образы, а заодно – «примерить» интерьер.
Не за горами долгожданное для всех прекрасных леди время предновогодних корпоративов.
Пожалуй, это лучшая пора для «выхода в свет» в чём-то новом и стильном.
И девчонки самозабвенно дефилировали…
… А временами даже порхали, вдохновляя Константина Коёкина на идеи для будущих съёмок.
Для нескольких участниц ТОП-12 наряды нашлись практически сразу. Казалось, словно эти платья ждали своих будущих обладательниц.
Девчонки тут же начали интересоваться, могут ли они уже сейчас приобрести платья, не только для съёмок календаря, а насовсем?
Тем более, что кому-то из реалитянок предстоял корпоратив именно в зале «Топчи»!
Разумеется, выбор в «Сливках» богатый. Но съёмки прежде всего!
Сразу после примерки был утверждён график, первым съёмочным днём которого и стало седьмое ноября. Все подробности уже в следующем топике, а пока лишь заметим, что сюжеты для страниц календаря будут довольно креативными. В съёмках будут участвовать не только платья и костюмы от шоу-рума «Сливки», но и замечательные аксессуары, предоставленные нашими партнёрами.
Из каждой вещицы фотограф Константин Коёкин и стилист Виктория Селеметова создадут увлекательную историю, которую мы на страницах GK непременно расскажем вам, дорогие читатели. Немаловажная деталь — примерку в «Топче» мы не рассматривали как мастер-класс, за который реалитянки получат дополнительные десятые доли балла. Поэтому даже за опоздание мы могли лишь слегка пожурить.
А вот Константин и Виктория наблюдали за тем, насколько внимательны модели к их пожеланиям, насколько вовлечены и проект и готовы сотрудничать. Это им решать, сделать себе заметку на память или нет.
Ведь по завершении съёмок они смогут воспользоваться правом снизить балл кому-то из ТОП-12. Или всё-таки они не будут этого делать? Довольно скоро мы это узнаем!
Оставайтесь с нами, будьте рядом с красотой!
Фотограф Николай Бобков
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