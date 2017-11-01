Реалити ГК
ГК-2. Total look в «Анастасии». Как попасть с корабля на бал?
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Первый этап – подготовка площадки, согласование темы ивента и состава участников. Это могут быть представители фирмы, которая презентует площадку, либо специальные гости, которых приглашает GK. Например, в I сезоне гостями становились топ-стилисты, фотографы, победительницы федеральных и даже международных конкурсов красоты и представители фэшн-индустрии. Им было, что рассказать реалитянкам, чему-то научить их.
Второй этап – сам ивент. Фото-, а в ряде случаев и видеосъёмка. Это процесс, в котором, как убедились участницы проекта, не достаточно одних только «губок уточкой». Более того, самые удачные кадры бэкстейдж, вовсе не то, что все мы привыкли размещать у себя в социальных сетях.
Вот, когда придёт время фотосетов для facemash-голосований, действительно надо будет выдавать гламур. А пока достаточно быть естественными и симпатичными.
Ну, и третий этап – подведение итогов, корректировка рейтингов, анализ ситуации. И подготовка того самого топика, что вы сейчас читаете.
Чтобы реализовать все этапы, от команды GK требуется слаженная работа и оперативность. Порой — способность быть в нескольких местах одновременно. И как? Телепортироваться? Татьяна Борминцева нашла способ проще и надёжнее – такси «ОСТ».
На чём добирались к месту нашей встречи участницы проекта, доподлинно неизвестно. Возможно хештег #городскаякрасавица подскажет вам? Посмотрите, что они пишут в ВК и Instagram. А мы лишь зафиксировали, что на локацию по адресу проспект Ленина, 40 в назначенное время приехали не все.
Не было Кати Голвело, Ани Сорокиной, Юли Якуниной, Маши Гагановой и Даши Васильевой. Заметим, Маша и Даша – девушки из ТОП-12, а значит, каждое их послабление в проекте – это шанс для участниц группы «Борьба за рейтинг». Думаем, что каждая из них рейтинги уже посчитала и отметила для себя все перемещения в таблице. За участие в данном МК начислялось 0,1 балла. Пустячок, но приятно. А для кого-то не просто приятно, а ощутимо.
Но мы до сих пор не сообщили, что же это была за локация. Хотя всё ведь понятно по фоторяду – бутик модной женской одежды «Анастасия» на Ленина,40.
Первоначально у нас была задумка устроить мини-квест. Не сообщая точного адреса, только название магазина, предложить девушкам найти его. Вы не знали, что «Анастасия» переехала?
Здание и адрес те же. Но вход с торца. Знакомое крылечко — совсем недавно там размещался салон красоты «Белый шоколад». Как оказалось, ничего специально объяснять и подсказывать девчонкам не нужно — этот адрес всем и так отлично знаком. Более того, некоторые реалитянки поделились, что и без нашего МК планировали заглянуть в «Анастасию» в тот день.
Там же новая коллекция! Предновогодняя! Самое время выбирать платье для корпоратива!
Разумеется, все девчонки уже в курсе, что мы ожидаем Год Жёлтой Земляной Собаки.
И не только потому, что все любят на досуге почитать гороскоп.
Тут дело серьёзное — надо с оттенками праздничного look определяться. Что пишут и говорят?
В сжатом виде информацию дала консультант продавец салона «Анастасия»:
Своенравный и строптивый Красный Огненный Петух вот-вот передаст бразды правления Желтой Земляной Собаке. Символу ответственному и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-й придет уравновешенность, внутренний покой и порядок. Собака — животное по природе своей стайное. А значит, встречать наступающий год нужно в компании. И чем больше будет в ней людей, тем больше вы угодите хозяйке праздника – Желтой Собаке. Так что пати, народные гуляния, поход в гости — все что угодно! — главное, не оставаться в одиночестве.
Итак, Земляная Собака. Какая одежда соответствует настроению этого символа? Представители модных домов расходятся в деталях, но общая тенденция — пытайтесь сочетать праздничность и повседневность. Близким к идеалу станет комплект, в котором в офисе или на учёбе будете выглядеть ярко, но не броско. Одеться надо так, чтобы в ситуации «с корабля на бал» вы комфортно чувствовали себя как на палубе, так и на паркете.
Непростая задача… Решить её берётся «Анастасия», предлагая предновогоднюю мультибрендовую коллекцию.
Вы не поверите! В тренде пресловутые серый и коричневый! А всегдашняя «палочка-выручалочка» — чёрное «уходит в отпуск», оставляя за себя тёмно-синее. Кошмар! Как всё это носить?!
Спокойно. Вдох, досчитать до десяти, и… Попробуем что-то сделать. Например, скомпоновать total look. Именно такую задачу мы и «Анастасия» поставили перед участницами нашей встречи. Заодно проверили знания девушек по предмету «модноведение».
Фэшн-справочники подсказывают, что TL — это либо комплекс одежды, подобранной в тон (изначально даже подразумевалось: весь комплект из предметов только одного цвета), либо подобранный из одежды одного бренда, одной коллекции. И это только кажется, что всё просто. На самом деле, именно при формировании TL риск одеться безвкусно или неэстетично выше всего. Неправильный TL в мире моды — верх дурновкусия. Но наши реалитянки — девушки просвещённые и не лишённые чувства стиля.
Задание «на оценку» по формирование TL от «Анастасии» получили две участницы МК — Мария Агеева и Юлия Юдина. Таков был выбор салона. Как сообщила продавец-консультант, девушка, которая сформирует наиболее удачный TL, да ещё и в соответствии с предстоящим Новым годом Земляной Собаки, получит подарок.
Ну, а мы, как организаторы, предложили всем остальным участницам сделать то же самое. И также пообещали определить самую успешную модницу.
Пока девчонки решали, что им лучше подходит, искали подходящие размеры (на миниатюрные фигурки реалитянок в магазинах не так легко найти вещицу, которая бы не сползала с бёдер и плеч без подгонки), мы тоже прошлись вдоль прилавков и вешалок. В «Анастасии» неплохой выбор аксессуаров, надо заметить! Вот, к примеру, шейный платок двусторонней набивки рисунка.
Меж тем, примерка шла полным ходом. И не только! Девочки оперативно делали селфи в примерочной и размещали их в ВК и Instagram с хештегом #anastasia_salon33.
Они увлечённо формировали TL, ещё не подозревая, что в качестве подарка от салона их ожидает дисконтная карта на покупки в «Анастасии». Предполагалось, что таких карт будет вручено всего две. Первая карта — одной из девушек, которым задание давал салон, а вторая — по нашему личному выбору.
Продавец-консультант начала нервничать уже вначале встречи. «Ну, как я могу выбрать?! Обе девушки такие привлекательные, у обеих такой отличный вкус и чувство стиля?..». А нам-то какого? Если уж из двоих одну выбрать сложно, нам предстояло выбрать одну изо всех остальных! И как?
И тут раздался телефонный звонок. Звонила руководитель салона: «Срочно удвойте премиальный фонд! Не две дисконтные карты, а четыре! Эх, подарить бы дисконтные карты всем девчонкам! Но это же лимитированная серия...».
В общем, «Анастасия» в итоге вручила дисконтные карты и Маше Агеевой, и Юле Юдиной.
Их TL были, что называется «на пятёрку с плюсом»: моно-цвет, оттенки спокойные, пастельные, модели утилитарные. Да! В этих брючных костюмах смело можно отправляться прямо с корабля на бал, где покорить всех своей яркой красотой.
Нам по решению руководства «Анастасии» было позволено наградить не одну, а двоих реалитянок. На самом деле, у каждой из девушек выбор был продуманным и гармоничным. Каждая смогла презентовать свой TL, и с успехом сделала это.
Мы решили поощрить дисконтными картами Олю Грудцину…
… и Настю Вижайкину.
Мы отметили, что обе девушки в приоритет поставили цветовую гамму Года Собаки и принцип «с корабля на бал». А кроме того, обратили внимание на детали — не просто примерили одежду, но и постарались вписать бижутерию, что немаловажно. Впрочем, в той или иной степени, над образами (как уже отмечено) поработали все участницы МК.
С «Анастасией» расставались добрыми подругами. Некоторые из девушек сообщили, что в ходе примерки подобрали себе комплекты для предстоящих новогодних вечеринок. Отлично!
А мы уже спешили на следующий ивент, который прошёл…
… на пуантах! Скоро расскажем, как именно.
Оставайтесь с нами, будьте рядом с красотой!
Фотограф Игорь Селезнёв
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