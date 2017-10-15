Реалити ГК
ГК-2. Все рейтинги и все итоги. Что такое ТОП-12 и что ждёт остальных?
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В резиденции ГК-2 участниц встретила команда GK Кирилл Мольков, Татьяна Борминцева и Татьяна Горянина. Накануне встречи мы предупредили всех участниц facemash-голосования, что помимо его результатов, определяющим фактором станет их личное присутствие.
Девушка, которая не придёт в резиденцию ГК-2 в назначенный день, будет исключена из проекта даже если у неё максимум голосов поддержки. Нас услышали, явка была практически стопроцентной. Но двоих недосчитались, когда все они были приглашены на объявление ТОП-12.
Итоги facemash-голосования для каждой участницы были в конвертах с номерами, которые красавицы получили на первой встрече при жеребьёвке.
Открыв конверт, каждая обнаружила внутри логотип. Либо логотип проекта – розовый цветок лотоса. Либо логотип GK – зелёный значок SMS-сообщения.
Всем стало понятно, что «розовые» — это победительницы.
За период facemash в голосовании приняло участие более 10 тысяч человек. Голоса, как и в первом сезоне «Городской красавицы», были пересчитаны в «валюту проекта» — баллы. Девушка, за которую проголосовало максимальное количество читателей сайта, получила максимальный балл – 3. Самой симпатичной, по мнению читателей сайта, стала Мария Агеева.
Нельзя не отметить образ, который Маша выбрала для определяющего кастинга. На проектах GK не раз упоминали, что участник шоу рассказывает историю даже своим обликом. Очки, сочетание предметов одежды и обуви, аксессуары — всё это в целом создаёт определённое настроение. Мы, со своей стороны, по возможности стараемся подавать в этом пример. Вы обратили внимание на стильную оправу очков от «Айкрафт» у Кирилла?
А total look от modno.rus и макияж от студии красоты «Victory» у Татьяны? Впрочем, продуманность образов была в наличии у всех участниц встречи.
Чтобы убедиться в том, что в одежде и причёске всё отлично, девушкам помогало специальное профессиональное зеркало от GrimGlass.
Эта компания стала партнёром GK ещё в первом сезоне «Городской красавицы». Мы оценили качество зеркал и теперь просто не представляем, как обойтись без них.
Тут выяснилось, что один конверт с розовым цветком остался лежать на столе. Девчонки ещё не понимали, кто не пришёл, но организаторы увидели сразу: нет Юлии Юдиной. Как так? Ведь по количеству голосов и баллов Юля была на второй строчке ТОП-12! Ну, не пришла – значит «до свидания»…
Но прежде, чем сообщить все баллы ТОП-12, мы обратились к девушкам с «зелёной меткой».
Зелёный – цвет надежды! И мы эту надежду дали.
Разница между верхней и самой нижней строками рейтинга была минимальной.
Ни одна из девушек не набрала меньше двух баллов.
Если вспомнить первый сезон, то были случаи, когда кто-то из девчонок получал меньше единицы!
Мы были впечатлены и…
Сообщили участницам, что никто пока не выходит из проекта. Все девчонки слишком хороши, чтобы расставаться с ними!
На сегодня ТОП-12 – это девушки, которые по результатам голосования заработали право принять участие в съёмках календаря проекта. Съёмки начнутся в ноябре, а до этого времени мы проведём для них серию мастер-классов, которые помогут приобрести различные навыки, необходимые для успеха в карьере фотомодели, сфере фэшн-индустрии и медиа.
Место выбывшей из ТОПа Юлии Юдиной (как и было объявлено заранее) заняла девушка, которая получила самый высокий «зелёный» рейтинг – Мария Гаганова.
Потом она написала в своём Instagram: «Мой звёздный час!». Ну, «звёздные часы» у Маши ещё впереди, очень скоро и она, и остальные девушки из ТОП-12 в этом смогут убедиться. Им были представлены эксперты: топ-фотограф съёмок календаря Константин Коёкин и топ-стилист Виктория Селеметова.
Участие в МК будет оцениваться экспертами проекта, и рейтинг у каждой из девушек будет увеличиваться. Дополнительные баллы будут также начисляться за эффективное и грамотное продвижение себя в социальных сетях. Об этом участницам рассказал руководитель IT-группы и гендиректор GK Кирилл Мольков.
Рейтинг участниц будет меняться не только в плюс, но и в минус. Право снизить рейтинг до 1 балла есть у топ-фотографа Константина Коёкина и топ-стилиста Виктории Селеметовой! Об этом девушки узнали в ходе общения с экспертами. На этот серьёзный разговор девушки из ТОП-12 отправились в модельное агентство «Victory».
Если вспомнить, как проходила аналогичная встреча первого сезона «Городской красавицы», очевидны принципиальные отличия. Год назад мы просто собрались с девчонками в гостеприимном ресторане «Цезарь». Тогда деловая часть вечера свелась лишь к оглашению ТОП-12, а потом — танцы, музыка, веселье. На этот раз мы с первой встречи настроили участниц на деловой тон.
В очередной раз отметим, что выбор основной локации — ТРЦ «Мандарин», как нельзя лучше обеспечивает возможность работать рационально. Ведь и ГК-2, и модельное агентство «Victory» расположены в одном здании, только на разных этажах.
От резиденции до агентства всего одна минута спокойным шагом — либо по лестнице, либо по эскалатору.
МК, съёмки календаря и мониторинг сетевой активности будут проводится в октябре, ноябре и декабре. Кроме того, каждая участница получит индивидуальное задание от организаторов, которое также будет оценено.
Баллы будут плюсоваться (и минусоваться!), и рейтинговая таблица ещё не раз изменится. Кто сколько заработает и что потеряет? Мы узнаем это в канун Нового года. Текущую информацию регулярно будем публиковать на сайте в топиках проекта.
Вы спросите, а что по поводу остальных, которых вроде бы не исключили, но и в календарь не взяли. Мы спросили у них: «Хотите получить второй шанс? Хотите побороться или результаты голосования разочаровали и лишили надежды?».
Уйти без боя не захотел никто. Таким образом, у нас на проекте две команды – ТОП-12 и группа «Борьба за рейтинг».
Девушки в борьбе за рейтинг будут участвовать во всех мероприятиях проекта за исключением съёмок календаря. Они также, как и ТОП-12, получат возможность улучшить свой рейтинг.
При всей благоприятности расклада, мы отлично понимали, насколько нелегко в моральном плане девушкам, чьи внешние данные вне сомнения ничуть не уступают красавицам ТОП-12. Голосование — это одновременно и выбор читателей, и немного «лотерея». Но мы поможем всем максимально отработать свой шанс! Обсудить планы с группой «Борьба за рейтинг» мы отправились в кафе «Довольный Кот». И, кстати, это тоже совсем рядом с ГК-2 — этажом выше.
На протяжении всего реалити у нас будут как сугубо деловые встречи, так и неформальные. И если учебные классы «Victory» настраивают на работу, то мягкий свет и удобные кресла «Довольного Кота» — это релакс и возможность подпитаться позитивной энергией.
Для начала мы с помощью эксперта Марины Кудрявцевой решили приободрить группу «Борьба за рейтинг» составлением астрологических карт. У каждого из нас есть своя счастливая звезда, которая незримо помогает в делах, подманивает удачу. И чем ближе мы со своей звездой знакомы, тем больше шансов на успех!
Марина Кудрявцева — один из ведущих экспертов второго сезона «Городской красавицы» и практикующий астролог, консультант на проекте «Дом-2»!
На самом деле, консультации астролога на проекте получат все участницы — мы же держим баланс. Но сейчас помощь звёзд девчонкам из группы «Борьба за рейтинг» нужнее!
В конце декабря мы встретимся со всеми участницами и посмотрим, кто сколько набрал, а кто потерял. Мест в топе останется по-прежнему двенадцать. Но будут ли это те же девушки, что снимались для календаря или кого-то из них потеснит участница из группы «Борьба за рейтинг»?
Мы приложим все усилия, чтобы это соревнование стало интересным и увлекательным. И, конечно же, мы расскажем, как читатели сайта смогут повлиять на изменение рейтинга всех красавиц. А теперь – рейтинг всех по состоянию на сегодня.
ТОП-12
- Мария Агеева (№25) — рейтинг: 3;
- Александра Мартынова (№20) — рейтинг: 2.9
- Арина Миронова (№17) — рейтинг: 2.86
- Екатерина Захарова (№10) — рейтинг: 2.83
- Марина Андрейченко (№26) — рейтинг: 2.83
- Валерия Фролова (№11) — рейтинг: 2.82
- Дарья Васильева (№14) — рейтинг: 2.79
- Ольга Грудцина (№3) — рейтинг: 2.79
- Виктория Кислицына (№6) — рейтинг: 2.78
- Юлия Краснова (№24) — рейтинг: 2.71
- Екатерина Макарова (№2) — рейтинг: 2.7
- Мария Гаганова (№19) — рейтинг: 2.69
Группа «Борьба за рейтинг»
- Алена Румянцева (№13) — рейтинг: 2.59
- Анна Сорокина (№15) — рейтинг: 2.57
- Анастасия Вижайкина (№23) — рейтинг: 2.54
- Елена Милованова (№21) — рейтинг: 2.52
- Наталья Ионова (№5) — рейтинг: 2.51
- Екатерина Голвело (№9) — рейтинг: 2.48
- Юлия Якунина (№1) — рейтинг: 2.26
Практически сразу после оглашения результатов голосования, после того, как был сформирован и ТОП-12, и группа «Борьба за рейтинг» в резиденции ГК-2 появилась… Юлия Юдина.
Как быть? С одной стороны, нельзя уже было сказать, что Юля проигнорировала встречу. Но все слова уже сказаны. Из ТОП-12 она уже исключена. С другой стороны – она всё-таки пришла, хотя и с опозданием. И ещё – у Юли по итогам голосования было второе (!) место в рейтинге. Её балл максимально приближался к вершине.
Организаторы проекта провели экстренное совещание. Итогом стал вопрос и предложение для Юли: «Ты готова остаться в проекте, но на самой низкой позиции?». Честно говоря, мы думали, что Юля отчаявшись, что потеряла практически всё, добровольно откажется от борьбы. Но нет! Она заявила, что готова продолжить. Вот это боец!
Итак, Юлия заняла место в группе «Борьба за рейтинг» на последнем месте, со сниженным до 2,25 баллов рейтингов. Это на 1/10 меньше, чем самый низкий результат. Как думаете, сможет она наверстать упущенное до Нового года?
Но это ещё не всё! Помимо фотоотчёта мы представим вашему вниманию видеоверсию данного кастинга. Ведь на протяжении всего вечера девушки были под прицелом камер.
А пока всё! Будьте рядом с красотой!
Фоторяд: Дмитрий Кулешов, Игорь Селезнёв, Алексей Духин.
1 комментарий
«Если б я была царица» — это не про них.