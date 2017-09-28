Реалити ГК
ГК-2. Встреча с претендентками и первый facemash. Голосуйте!!!
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Встреча состоялась 25 сентября в резиденции ГК-2, на третьем уровне ТРЦ «Мандарин».
Нашими первыми впечатлениями, которые остались от общения с претендентками, мы уже поделились в эфире Радио ENERGY (NRJ) — Ковров 105.5 FM. Кстати, благодарим наших коллег за эту возможность.
Те, кто слушал этот эфир, наверняка рассчитывали, что смогут получить на сайте информацию ещё вчера. Однако при обработке протоколов и фотовидеоматериалов возникли непредвиденными нами сложности.
Дело в том, что количество заявленных претенденток и число девушек, фактически принявших участие в кастинге, не совпадало. Пришлось провести мини-расследование, проверить информацию досконально.
Думается, лучше перестраховаться, потратив ещё несколько часов, чем публиковать неточные сведения. Итак, напомним хронику событий. Первое публичное объявление о приёме заявок на реалити-проект было сделано 13 августа в рамках гастрономического фестиваля «САМБЫЕЛ».
Для того, чтобы стать претенденткой на участие, нужно было заполнить анкету, приложить к ней три фото установленного образца и отправить всё по указанному в топике электронному адресу. Заявки начали поступать интенсивно. После того, как их количество превысило три десятка, было решено несколько изменить порядок их рассмотрения.
В первом сезоне реалити-проекта (те, кто следил за ним, помнят) мы начали размещать фото претенденток сразу, постепенно добавляя в топик фотопортреты. На этот раз мы посчитали, что это будет не совсем справедливо. Ведь мы установили срок подачи заявок — до середины сентября. Девушки, которым на принятие решения об участии потребуется время, попадают в заведомо проигрышную позицию, а наиболее отчаянные, приславшие заявки сразу, раньше других попадают в зону внимания.
Было решено вскрыть все заявки одновременно, чтобы опубликовать их сразу. С учётом того, что заявок было больше, чем в первом сезоне, начали размышлять о том, как лучше смакетировать топик. Если повторять прежний опыт — вертикальная таблица с фото девушек, то также возникает определённая дискриминация. У девушек, фото которых будут находиться вверху таблицы, больше шансов быть просмотренными. А до тех, кто в конце списка, читатели могут просто не «долистать». К тому же, первое голосование путём простановки лайков, чревато накрутками. Как этого избежать?
Мы пошли по проверенному пути facemash-голосования.
Во-первых, это одновременно исключает накрутки и даёт возможность проголосовать за понравившуюся девушку не только жителям Коврова и региона-33, но и для всех жителей планеты Земля, которые пользуются интернетом, читают наш сайт и болеют за городских красавиц.
Во-вторых, чисто графически формат facemash не ущемляет ни одну из участниц голосования в правах. Каждый, кто будет голосовать, гарантированно отсмотрит все фото.
Новые сюрпризы ждали по прочтения заявок. Письма с чужих электронных ящиков, без указания обратной связи, заявки от несовершеннолетних мы вынуждены были оставить без рассмотрения. В результате первичного отбора осталось 26 заявок. Эти девушки получили приглашение на встречу-кастинг. Зачем она нам понадобилась?
В заявках девушки присылали фото по личному выбору. Кто-то отправился на профессиональный фотосет, кто-то попросил сфотографировать себя друзей. Это приемлемо, чтобы мы смогли идентифицировать участниц. Однако на голосование читателей, мы решили представить фото, сделанные в равных условиях освещения.
Всех приглашённых на съёмку предупредили: сдержанный макияж, причёска и одежда в сдержанных тонах. Яркие и креативные фотосеты у них ещё будут. Будет и профессиональный макияж, и примерка одежды haute couture. Кстати, рады сообщить, что главным визажистом проекта, как и в первом сезоне, станет Виктория Селеметова. Наше сотрудничество уже началось — работа с имиджами команды GK, макияж и стайл сделаны в студии красоты Victory
Ну, а девушкам для первого знакомства с читателями было важно продемонстрировать то, как они выглядят в обычной своей жизни. Кто-то прислушался к нашим пожеланиям, кто-то нет. Решать вам, дорогие читатели, выбирать вам. Голосуйте за то, что считаете более ценным: открытая улыбка или броский цвет губной помады?..
Однако и это ещё не всё, что мы хотели сообщить прежде, чем вы приступите к голосованию.
Ещё одной новеллой стал принцип формирования исходного списка претенденток.
В первом сезоне мы, не мудрствуя лукаво, выстроили перечень фамилий в алфавитном порядке. На первый взгляд, это абсолютно беспристрастный принцип, которые никого не может ущемить в правах.
Но мониторинг обратной связи дал неожиданный результат. Болельщики участниц попеняли нам на то, что при таком подходе невольно возникает преимущество у девушек, фамилии которых начинаются с первых букв алфавита. Если твоя фамилия на букву «А», ты «наверху» и всё в порядке. Твои фото и рейтинги гарантированно увидят все. А если фамилия начинается на «Я»? И кто тут виноват?
Именно поэтому на ГК-2 порядок размещения фамилий и фото отдан в руки судьбы.
Свои номера на проекте девушки узнали в результате жеребьёвки. Этот порядок цифр выдерживался при очерёдности первого фотосета. Он же сохранится на протяжении всего проекта.
Тут как с номерами на майках спортсменов. Уж если Лионель Месси получил футболку №10, так и выступает под этим номером во всех командах. Такая же история будет и с претендентками, а в перспективе — с участницами.
Как уже было заявлено, заочный кастинг (проверка заявок и анкет) прошло 26 соискательниц. Ровно столько было заготовлено номеров для жеребьёвки. В качестве жребия выступали старые добрые бочонки от настольного лото.
Мы сообщили девушкам, что эти же номера сохранятся и по завершении facemash.
Напомним, как и в первом сезоне, в борьбу вступят только 12 участниц, тех, чьи фото за лимитированный период наберут максимальное количество голосов. С учётом первоначального числа анкет, 14 девушек покинут проект ещё до старта. Однако фактическое «отсеивание» началось уже 25 сентября.
Несколько потенциальных участниц (точнее — пятеро) не дошли до кастинга. Что помешало, мы не уточняем. Уже говорили на первом сезоне, повторяем и теперь: у нас нет понятия «уважительная или неуважительная причина». Ведь мы никого и ни к чему не принуждаем. Нет времени прийти на кастинг? Тогда о какой системной работе на проекте говорить? Даже не будем упоминать фамилии девушек, которых не было в резиденции ГК-2. Дата и время были объявлены заранее, а у нас принцип: «Место и время встречи изменить нельзя». На первый (думаем, что и единственный) раз мы пошли навстречу троим девушкам, которые приехали на час позднее обозначенного срока. Они предупредили нас об этом, мы согласились, поскольку мероприятие в общей сложности продлилось почти три часа.
Опоздавшие не принимали участие в жеребьёвке и принудительно получили номера в конце списка. А номера девушек, которые не пришли, остались незадействованными. Вы это заметите, когда приступите к голосованию. Впрочем, почему «когда приступите»?
Уже можно голосовать!
Линия для голосования будет закрыта 10 октября. У всех вас есть время, чтобы отдать свой голос в пользу той или иной красавицы. Выбирайте, поддерживайте, болейте за своих!
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