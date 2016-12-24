Реалити ГК
«Городская красавица» обретает звук. Саунд-треки реалити.
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Фото этой очаровательной блондинки уже несколько раз появлялись в иллюстративных рядах топиков реалити «Городская красавица». Поначалу был соблазн сочинить вокруг этой девушки историю, сформировать интригу, как это было при знакомстве с «незнакомкой» Миленой Суриковой, ставшей одной из образов проекта.
Но эта девушка не только хороша собой и, в принципе, соответствует стандартным параметрам модели, но и…
Это девушка, которая поёт. Вы узнали Марину Горькову?
В конце лета о молодой вокалистке писали все городские газеты.
Первый случай в истории Коврова – поступление в училище имени Гнесиных!
Реально крутая девчонка!
И мы невероятно горды тем, что именно Марина согласилась стать «официальным голосом» проекта «Городская красавица».
Ещё на стадии обсуждения проекта «Городская красавица» было решено, что наше реалити будут сопровождать не только фото и видео очаровательных девушек, но и музыка. Более того, мы захотели изготовить саундтрек, официальную песню проекта.
Стали искать мелодию, думать о тексте. Как описать суть того, ради чего мы пригласили городских красавиц на проект? Ключевые слова, по сути, пришли «из народа». Мы спрашивали у наших читателей, что они ждут от проекта, как понимают его идею. Наиболее частым был ответ: «Город ждёт». Это и послужило рефреном песни проекта.
Теперь о музыке. Нам нужна была оригинальная мелодия, ни на что не похожая. Обратились в студии звукозаписи. И в очередной раз порадовались тому, насколько позитивны и отзывчивы творческие люди, которые живут в нашем городе.
Помочь нам с саундтреком проекта согласились две (!) студии звукозаписи – «Студия звукозаписи TIC TAC RECORDS» и «EVEREST music».
Обе команды работали параллельно, и в итоге получилось две песни проекта, непохожие одна на другую, в разных музыкальных стилях. И мы решили, что не станем ничего выбирать, оставим оба трека! Как они создавались?
Песня с участием «голоса проекта», Марины Горьковой, создавалась в студии «EVEREST music», над сведением звука работал Денис Саранча.
Необходимо внести ясность – в ходе работы над треками Марина Горькова побывала в обеих студиях звукозаписи. На фотосете, который иллюстрирует этот текст, Марина знакомится с командой TIC TAC RECORS.
Вот, что рассказал звукорежиссёр Денис Саранча
GK: С какого возраста понял, что музыка — часть твоей жизни?
— В детстве окончил музыкальную школу, пять лет по классу «Духовые инструменты». Впоследствии прошёл серию мастер-классов у именитых российских звукорежиссёров. Звукозаписью занимаюсь чуть больше шести лет, но серьёзно начал работать два года назад в рамках проекта «Студия звукозаписи EVEREST music»
GK: Студия звукозаписи — это, в основном, работа с чужими мелодиями и песнями или сочинение своих?
— Студия звукозаписи — это моя «зона комфорта». Здесь я чувствую себя на своём месте. Мне приятно, когда приходят клиенты с просьбой помочь в записи и сведении. Случается помогать в написании текста и музыки. На профессиональном жаргоне это называется «песня под ключ».
GK: А есть ли у тебя свои мелодии. Или треки, как ты это называешь?
— Я называю это песни. Жанр не важен, мне интересно делать разную музыку, создавать что-то новое. Делать то, что другие делать боятся, подразумевая что их «не поймут». Своих песен достаточно много. Кстати, скоро выход сольного альбома «Red». Дату пока не разглашаю.
GK: Сведение звука — этому нужно учиться или просто «дано»? Чего тут больше – техники, электроники или искусства?
— Скорее, это симбиоз знаний и способностей. Это очень творческий процесс, в котором очень трудно остановиться. Всегда хочется выполнить задачи, устранив даже малейшие недочёты исполнителя и микса в целом.
GK: К вопросу о «недочётах»… Много ли встречал по-настоящему чистых голосов? Это женские голоса или мужские?
— На самом деле, очень мало. Хотя «чистота голоса» — это понятие очень субъективное. Из тех что встречал, чище женские. Кстати, одним из таких назову голос Кати Поповой, о которой GK в своё время рассказывал. Вы опубликовали саундтрек, который Катерина записывала у меня.
GK: Какое направление в музыке (современной или классической) ты считаешь любимым, наиболее близким? Какую музыку слушаешь, чтобы обрести равновесие?
— Сложный вопрос. Скорее всего, это любая вокальная музыка. Человеческий голос – самый удивительный музыкальный инструмент. И здесь приятной для слуха может быть любая композиция – от хита до малоизвестной песни. Для меня слушать песню – это не просто воспринимать звук, а «погружаться» в неё, распознавать, как она «сделана». Наверное, я вслушиваюсь в то, как сработал звукорежиссёр. Поэтому любая хорошо сведённая музыка мне нравится, вне зависимости от жанра. Ну, наверное, мне ближе современные музыкальные направления…
GK: Саундтрек проекта «Городская красавица» — тот самый кейс, «песня под ключ»? То есть, авторской песней в полном смысле слова это не назовёшь? Получается, что песню «сочинил» компьютер?
— Конечно же, это не авторский материал, а переработка. Но компьютер ничего не может сочинить. Он только помогает в реализации задач, неважно музыка это, либо сведение.
GK: В создании саундтрека, который ты подготовил как звукорежиссёр, помимо Марины Горьковой работал рэп-исполнитель Ваня ПАНЧ. Марину в качестве вокалистки предложили мы, а участие Вани – это твоё личное решение. Как оцениваешь вокалистов, их взаимодействие в саундтреке и во время живого исполнения?
— То, что в песню необходимо добавить мужской вокал, мне стало понятно сразу, пригласил Ваню, поскольку прежде уже работал с ним. Оба вокалиста – молодцы. После длительной работы в студии мы добились желаемого результата. И вживую исполнили ничуть не хуже.
GK: В планах проекта съёмки видеоклипа на саундтрек конкурса. Каким ты его сейчас представляешь? Каким ты видишь образ певицы и рэппера?
— У меня есть несколько идей. Но пока, думаю их не стоит раскрывать. Сами все увидите, совсем скоро.
GK: Что бы ты пожелал участницам проекта «Городская красавица»?
— Естественно, победы и крутого отдыха! Идти напролом к своей цели и не сдаваться. Лично знаю много случаев, когда в конкурсанта никто не верил, а он потом забирал главный приз.
GK: А ты выбрал для себя участницу, за которую будешь болеть? Вообще, как, по-твоему, должна выглядеть девушка-победительница конкурса — внешне, по характеру и т.п.?
— Пока свою фаворитку не выбрал, но интересно следить за проектом. Думаю, дальше будет ещё интереснее, когда конкуренция будет возрастать. Чем ближе к заветной победе, тем зрелищнее. Мне кажется, что титул «Городская красавица» — это не только внешность. Было бы интересно увидеть, как конкурсантки будут вести себя в нестандартных ситуациях. Умение произвести первое впечатление — это важно, но гораздо труднее это впечатление удержать.
Марина Горькова пока в Москве. Мы ожидаем её приезда в Ковров в ближайшие дни, чтобы приступить к съёмкам видеоклипа. А пока – её ответы на вопросы о том, как создавалась песня проекта.
GK: Мы обратились к тебе уже с готовой песней, которая, не типична по стилю твоему репертуару. Трудно ли было переключиться?
— Это правда — ничего подобного прежде со мной не случалось. Это касается не только жанра, но и самой работы с в студии. А уж с рэпом я вообще ни разу дела не имела. Но, как оказалось, переключиться было не очень сложно. Наверное, потому, что сразу сложилась команда. Дружественная и позитивная атмосфера была везде – при общении с командой GK, во время фотосессии в студии «TIC TAC RECORDS», во время звукозаписи в «Студии звукозаписи EVEREST music» и совместной работы с Денисом.
GK: Что было сложнее — записать студийную версию или спеть живьём?
— Живой звук – это всегда сложнее, больше ответственности. В студии все равно есть шанс что-то переписать, исправить… А сцена-это всегда живые люди, эмоции… Тем более, что запись у меня и у Ивана шла по отдельности. Мы друг друга впервые увидели уже перед самым выступлением! Этот первый момент – наше личное знакомство – был очень важным. Когда мы посмотрели друг другу в глаза, и он улыбнулся, я мысленно выдохнула: всё получится.
GK: Следующим этапом будут съёмки видеоклипа. У тебя есть собственное представление, как должна выглядеть певица (то есть, ты) в клипе?
— Ну, раз уж началось всё с нестандартного и необычного, надо идти этим курсом. Надо пробовать. Буду вполне довольна, если в новом образе меня не сразу узнают друзья!
GK: Что пожелаешь участницам проекта «Городская красавица»?
— У нас в городе очень много красивых девчонок. И это по-настоящему здорово! Каждый желаю победы, удачи, а главное даже те, кто не выиграет, пусть не расстраиваются. На мой взгляд, уже сам факт участия в проекте – это уже свидетельство, что ты – городская красавица. Но победы желаю всем! Ведь у всех есть шансы!
Теперь о втором саундтреке, в котором звучит только мужской вокал. Авторами являются Антон Буянов и Валентин Черников, известные в музыкально-клубной тусовке как группа «Интервенция».
Их версия песни проекта – это брутальное восприятие. Такими наших девчонок видят представители сильного пола. И девчонкам, судя по первой реакции после премьеры, которая состоялась на полуфинале в «Цезаре», очень понравилось.
Вот, как Антон и Валентин ответили на вопросы GK.
GK: Вы нечасто называете свои имена, чаще звучит название группы – «Интервенция». Как бы вы обозначили своё музыкальное направление?
А.Б.: Интервенция — это название нашей группы, которая существует с 2006 года. Наше творчество – это, главным образом, ответы на запросы по остро-социальным темам. «Про девчонок» мы обычно песен не пишем. Но… Любопытный проект, решили попробовать. Нецелесообразно говорить о полноценном авторстве. Лично я писал к саундтреку музыку, занимался продюсированием и звукорежиссурой. Текст и исполнение — заслуга другого человека Валентина Черникова. Говоря проще — это работа ребят студии Tic Tac Records.
GK: Увлечение музыкой – это давно или не очень?
А.Б.: Я начал увлекаться написанием музыки в 2002 году.
В.Ч.: У меня это с детства. Ещё в детском саду во мне углядели вокальные таланты, и пошло-поехало…
GK: У вас музыкальное образование или называете себя самородками?
А.Б.: Музыкального образования у меня нет, но и самородком себя не считаю. Просто делаю то, что люблю.
В.Ч.: Музыкального образования нет, к сожалению, но это не мешает мне и нашей команде заниматься любимым делом.
GK: Ваша музыка — это только рэп или есть ещё какие-то музыкальные направления, которые нравятся, близки?
А.Б.: У нас музыка разноплановая. Но по большей части — электронная. В последнее время появилась практика смешивать синтезаторы с живыми инструментами. Получается довольно колоритно..
В.Ч.: А я готов к экспериментам и при любой возможности пробую себя в разных жанрах и стилях.
GK: По сути, «вдохновила», как мы предполагаем, Марина. Так вышло, что фотосет с вокалисткой прошёл именно в вашей студии, но песня в итоге была чисто мужской. Как вы относитесь к женскому вокалу или рэп — это только мужские голоса?
А.Б.: На написание музыки, будь то музыка к конкурсу или любая другая, меня вдохновляют правильное настроение и моя женщина.
В.Ч.: Вдохновляет меня в творческом процессе моя жизнь и все чудесное что в ней происходит.
GK: Антон, у тебя немало авторских композиций. Ты считаешь себя композитором?
А.Б.: Композитором себя не считаю. Композиторы — это Раймонд Паулс и Игорь Крутой. Они мэтры. У нас «кухня», которая, конечно же, отличается — другой жанр, меньший масштаб, иная терминология.
GK: На создание саундтрека, песни конкурса, ушёл примерно месяц. Это обычное время для создания песни или обычно быстрее или дольше?
А.Б.: Месяц на создание трека — это нормальный срок. Можно сделать быстрее, но вопрос будет в качестве…
GK: Как вам проект? Кто-то из девчонок понравился больше других? Будете за кого-то из них болеть?
В.Ч.: Все прекрасны, интересны и удивительны. Будет неправильно выделить одну. Хотя среди участниц конкурса есть мои хорошие друзья. За них я и буду болеть.
GK: Как в твоём представлении должна выглядеть девушка — победительница конкурса (внешне, по характеру и проч.)?
В.Ч.: Победительница должна быть победительницей. Все качества победителей издавна известны нам всем. Всем желаю не сдаваться и быть уверенными в себе и в своей победе.
Присоединяемся к пожеланиям ребят. Всем удачи и воли к победе!
Немного анонсов и информации. Завершены съёмки для календаря проекта, в ближайшее время читайте на сайте, о том, как они проходили, впечатления участниц и оценки экспертов проекта. Завтра у наших полуфиналисток очень важный день, они примут участие в дефиле в рамках проекта «МодноМаркет». Мы расскажем не только о самом модном показе, но и о его бэк-граунде.
А ещё – текст, которого ждут не только читатели сайта, но и все полуфиналистки. Итоги декабря, оценки, которые дали полуфиналисткам эксперты проекта и – первая информация о том, что ожидает наших участниц в январе 2017 года.
Фото: Артём Буренков, Максим Ященко, также в фоторяде использованы фото, предоставленные Антоном Буяновым и Денисом Саранча.
Образ вокалистки Марины Горьковой: визаж и причёска — салон «Парадиз», визажист Елена Шикунова, одежда предоставлена modno.rus
Но эта девушка не только хороша собой и, в принципе, соответствует стандартным параметрам модели, но и…
Это девушка, которая поёт. Вы узнали Марину Горькову?
В конце лета о молодой вокалистке писали все городские газеты.
Первый случай в истории Коврова – поступление в училище имени Гнесиных!
Реально крутая девчонка!
И мы невероятно горды тем, что именно Марина согласилась стать «официальным голосом» проекта «Городская красавица».
Ещё на стадии обсуждения проекта «Городская красавица» было решено, что наше реалити будут сопровождать не только фото и видео очаровательных девушек, но и музыка. Более того, мы захотели изготовить саундтрек, официальную песню проекта.
Стали искать мелодию, думать о тексте. Как описать суть того, ради чего мы пригласили городских красавиц на проект? Ключевые слова, по сути, пришли «из народа». Мы спрашивали у наших читателей, что они ждут от проекта, как понимают его идею. Наиболее частым был ответ: «Город ждёт». Это и послужило рефреном песни проекта.
Теперь о музыке. Нам нужна была оригинальная мелодия, ни на что не похожая. Обратились в студии звукозаписи. И в очередной раз порадовались тому, насколько позитивны и отзывчивы творческие люди, которые живут в нашем городе.
Помочь нам с саундтреком проекта согласились две (!) студии звукозаписи – «Студия звукозаписи TIC TAC RECORDS» и «EVEREST music».
Обе команды работали параллельно, и в итоге получилось две песни проекта, непохожие одна на другую, в разных музыкальных стилях. И мы решили, что не станем ничего выбирать, оставим оба трека! Как они создавались?
Песня с участием «голоса проекта», Марины Горьковой, создавалась в студии «EVEREST music», над сведением звука работал Денис Саранча.
Необходимо внести ясность – в ходе работы над треками Марина Горькова побывала в обеих студиях звукозаписи. На фотосете, который иллюстрирует этот текст, Марина знакомится с командой TIC TAC RECORS.
Вот, что рассказал звукорежиссёр Денис Саранча
GK: С какого возраста понял, что музыка — часть твоей жизни?
— В детстве окончил музыкальную школу, пять лет по классу «Духовые инструменты». Впоследствии прошёл серию мастер-классов у именитых российских звукорежиссёров. Звукозаписью занимаюсь чуть больше шести лет, но серьёзно начал работать два года назад в рамках проекта «Студия звукозаписи EVEREST music»
GK: Студия звукозаписи — это, в основном, работа с чужими мелодиями и песнями или сочинение своих?
— Студия звукозаписи — это моя «зона комфорта». Здесь я чувствую себя на своём месте. Мне приятно, когда приходят клиенты с просьбой помочь в записи и сведении. Случается помогать в написании текста и музыки. На профессиональном жаргоне это называется «песня под ключ».
GK: А есть ли у тебя свои мелодии. Или треки, как ты это называешь?
— Я называю это песни. Жанр не важен, мне интересно делать разную музыку, создавать что-то новое. Делать то, что другие делать боятся, подразумевая что их «не поймут». Своих песен достаточно много. Кстати, скоро выход сольного альбома «Red». Дату пока не разглашаю.
GK: Сведение звука — этому нужно учиться или просто «дано»? Чего тут больше – техники, электроники или искусства?
— Скорее, это симбиоз знаний и способностей. Это очень творческий процесс, в котором очень трудно остановиться. Всегда хочется выполнить задачи, устранив даже малейшие недочёты исполнителя и микса в целом.
GK: К вопросу о «недочётах»… Много ли встречал по-настоящему чистых голосов? Это женские голоса или мужские?
— На самом деле, очень мало. Хотя «чистота голоса» — это понятие очень субъективное. Из тех что встречал, чище женские. Кстати, одним из таких назову голос Кати Поповой, о которой GK в своё время рассказывал. Вы опубликовали саундтрек, который Катерина записывала у меня.
GK: Какое направление в музыке (современной или классической) ты считаешь любимым, наиболее близким? Какую музыку слушаешь, чтобы обрести равновесие?
— Сложный вопрос. Скорее всего, это любая вокальная музыка. Человеческий голос – самый удивительный музыкальный инструмент. И здесь приятной для слуха может быть любая композиция – от хита до малоизвестной песни. Для меня слушать песню – это не просто воспринимать звук, а «погружаться» в неё, распознавать, как она «сделана». Наверное, я вслушиваюсь в то, как сработал звукорежиссёр. Поэтому любая хорошо сведённая музыка мне нравится, вне зависимости от жанра. Ну, наверное, мне ближе современные музыкальные направления…
GK: Саундтрек проекта «Городская красавица» — тот самый кейс, «песня под ключ»? То есть, авторской песней в полном смысле слова это не назовёшь? Получается, что песню «сочинил» компьютер?
— Конечно же, это не авторский материал, а переработка. Но компьютер ничего не может сочинить. Он только помогает в реализации задач, неважно музыка это, либо сведение.
GK: В создании саундтрека, который ты подготовил как звукорежиссёр, помимо Марины Горьковой работал рэп-исполнитель Ваня ПАНЧ. Марину в качестве вокалистки предложили мы, а участие Вани – это твоё личное решение. Как оцениваешь вокалистов, их взаимодействие в саундтреке и во время живого исполнения?
— То, что в песню необходимо добавить мужской вокал, мне стало понятно сразу, пригласил Ваню, поскольку прежде уже работал с ним. Оба вокалиста – молодцы. После длительной работы в студии мы добились желаемого результата. И вживую исполнили ничуть не хуже.
GK: В планах проекта съёмки видеоклипа на саундтрек конкурса. Каким ты его сейчас представляешь? Каким ты видишь образ певицы и рэппера?
— У меня есть несколько идей. Но пока, думаю их не стоит раскрывать. Сами все увидите, совсем скоро.
GK: Что бы ты пожелал участницам проекта «Городская красавица»?
— Естественно, победы и крутого отдыха! Идти напролом к своей цели и не сдаваться. Лично знаю много случаев, когда в конкурсанта никто не верил, а он потом забирал главный приз.
GK: А ты выбрал для себя участницу, за которую будешь болеть? Вообще, как, по-твоему, должна выглядеть девушка-победительница конкурса — внешне, по характеру и т.п.?
— Пока свою фаворитку не выбрал, но интересно следить за проектом. Думаю, дальше будет ещё интереснее, когда конкуренция будет возрастать. Чем ближе к заветной победе, тем зрелищнее. Мне кажется, что титул «Городская красавица» — это не только внешность. Было бы интересно увидеть, как конкурсантки будут вести себя в нестандартных ситуациях. Умение произвести первое впечатление — это важно, но гораздо труднее это впечатление удержать.
Марина Горькова пока в Москве. Мы ожидаем её приезда в Ковров в ближайшие дни, чтобы приступить к съёмкам видеоклипа. А пока – её ответы на вопросы о том, как создавалась песня проекта.
GK: Мы обратились к тебе уже с готовой песней, которая, не типична по стилю твоему репертуару. Трудно ли было переключиться?
— Это правда — ничего подобного прежде со мной не случалось. Это касается не только жанра, но и самой работы с в студии. А уж с рэпом я вообще ни разу дела не имела. Но, как оказалось, переключиться было не очень сложно. Наверное, потому, что сразу сложилась команда. Дружественная и позитивная атмосфера была везде – при общении с командой GK, во время фотосессии в студии «TIC TAC RECORDS», во время звукозаписи в «Студии звукозаписи EVEREST music» и совместной работы с Денисом.
GK: Что было сложнее — записать студийную версию или спеть живьём?
— Живой звук – это всегда сложнее, больше ответственности. В студии все равно есть шанс что-то переписать, исправить… А сцена-это всегда живые люди, эмоции… Тем более, что запись у меня и у Ивана шла по отдельности. Мы друг друга впервые увидели уже перед самым выступлением! Этот первый момент – наше личное знакомство – был очень важным. Когда мы посмотрели друг другу в глаза, и он улыбнулся, я мысленно выдохнула: всё получится.
GK: Следующим этапом будут съёмки видеоклипа. У тебя есть собственное представление, как должна выглядеть певица (то есть, ты) в клипе?
— Ну, раз уж началось всё с нестандартного и необычного, надо идти этим курсом. Надо пробовать. Буду вполне довольна, если в новом образе меня не сразу узнают друзья!
GK: Что пожелаешь участницам проекта «Городская красавица»?
— У нас в городе очень много красивых девчонок. И это по-настоящему здорово! Каждый желаю победы, удачи, а главное даже те, кто не выиграет, пусть не расстраиваются. На мой взгляд, уже сам факт участия в проекте – это уже свидетельство, что ты – городская красавица. Но победы желаю всем! Ведь у всех есть шансы!
Теперь о втором саундтреке, в котором звучит только мужской вокал. Авторами являются Антон Буянов и Валентин Черников, известные в музыкально-клубной тусовке как группа «Интервенция».
Их версия песни проекта – это брутальное восприятие. Такими наших девчонок видят представители сильного пола. И девчонкам, судя по первой реакции после премьеры, которая состоялась на полуфинале в «Цезаре», очень понравилось.
Вот, как Антон и Валентин ответили на вопросы GK.
GK: Вы нечасто называете свои имена, чаще звучит название группы – «Интервенция». Как бы вы обозначили своё музыкальное направление?
А.Б.: Интервенция — это название нашей группы, которая существует с 2006 года. Наше творчество – это, главным образом, ответы на запросы по остро-социальным темам. «Про девчонок» мы обычно песен не пишем. Но… Любопытный проект, решили попробовать. Нецелесообразно говорить о полноценном авторстве. Лично я писал к саундтреку музыку, занимался продюсированием и звукорежиссурой. Текст и исполнение — заслуга другого человека Валентина Черникова. Говоря проще — это работа ребят студии Tic Tac Records.
GK: Увлечение музыкой – это давно или не очень?
А.Б.: Я начал увлекаться написанием музыки в 2002 году.
В.Ч.: У меня это с детства. Ещё в детском саду во мне углядели вокальные таланты, и пошло-поехало…
GK: У вас музыкальное образование или называете себя самородками?
А.Б.: Музыкального образования у меня нет, но и самородком себя не считаю. Просто делаю то, что люблю.
В.Ч.: Музыкального образования нет, к сожалению, но это не мешает мне и нашей команде заниматься любимым делом.
GK: Ваша музыка — это только рэп или есть ещё какие-то музыкальные направления, которые нравятся, близки?
А.Б.: У нас музыка разноплановая. Но по большей части — электронная. В последнее время появилась практика смешивать синтезаторы с живыми инструментами. Получается довольно колоритно..
В.Ч.: А я готов к экспериментам и при любой возможности пробую себя в разных жанрах и стилях.
GK: По сути, «вдохновила», как мы предполагаем, Марина. Так вышло, что фотосет с вокалисткой прошёл именно в вашей студии, но песня в итоге была чисто мужской. Как вы относитесь к женскому вокалу или рэп — это только мужские голоса?
А.Б.: На написание музыки, будь то музыка к конкурсу или любая другая, меня вдохновляют правильное настроение и моя женщина.
В.Ч.: Вдохновляет меня в творческом процессе моя жизнь и все чудесное что в ней происходит.
GK: Антон, у тебя немало авторских композиций. Ты считаешь себя композитором?
А.Б.: Композитором себя не считаю. Композиторы — это Раймонд Паулс и Игорь Крутой. Они мэтры. У нас «кухня», которая, конечно же, отличается — другой жанр, меньший масштаб, иная терминология.
GK: На создание саундтрека, песни конкурса, ушёл примерно месяц. Это обычное время для создания песни или обычно быстрее или дольше?
А.Б.: Месяц на создание трека — это нормальный срок. Можно сделать быстрее, но вопрос будет в качестве…
GK: Как вам проект? Кто-то из девчонок понравился больше других? Будете за кого-то из них болеть?
В.Ч.: Все прекрасны, интересны и удивительны. Будет неправильно выделить одну. Хотя среди участниц конкурса есть мои хорошие друзья. За них я и буду болеть.
GK: Как в твоём представлении должна выглядеть девушка — победительница конкурса (внешне, по характеру и проч.)?
В.Ч.: Победительница должна быть победительницей. Все качества победителей издавна известны нам всем. Всем желаю не сдаваться и быть уверенными в себе и в своей победе.
Присоединяемся к пожеланиям ребят. Всем удачи и воли к победе!
Немного анонсов и информации. Завершены съёмки для календаря проекта, в ближайшее время читайте на сайте, о том, как они проходили, впечатления участниц и оценки экспертов проекта. Завтра у наших полуфиналисток очень важный день, они примут участие в дефиле в рамках проекта «МодноМаркет». Мы расскажем не только о самом модном показе, но и о его бэк-граунде.
А ещё – текст, которого ждут не только читатели сайта, но и все полуфиналистки. Итоги декабря, оценки, которые дали полуфиналисткам эксперты проекта и – первая информация о том, что ожидает наших участниц в январе 2017 года.
Оставайтесь с нами, следите за новостями!
Фото: Артём Буренков, Максим Ященко, также в фоторяде использованы фото, предоставленные Антоном Буяновым и Денисом Саранча.
Образ вокалистки Марины Горьковой: визаж и причёска — салон «Парадиз», визажист Елена Шикунова, одежда предоставлена modno.rus
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