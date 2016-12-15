«Городская красавица». Перезагрузка изнутри и снаружи

Дорогие участницы! Наша сегодняшняя встреча необходима, прежде всего, чтобы настроить всех вас на победу. Для этого нужно понимать, что это не очередное развлечение, а серьезная работа. У меня за плечами опыт участия в аналогичных проектах национального уровня. Но подход к работе у модели должен быть одинаково серьёзным, вне зависимости, идёт ли съёмка для знаменитого на весь мир журнала или это просто реклама одной из городских фирм. Вы должны понять и принять мысль о том, что с этого дня все вы – не просто девушки, а лица проекта.

Все этапы подобных конкурсов – это преодоление, испытание себя на прочность, психологическую устойчивость, способность быть красивой и изящной, несмотря ни на что.

Полностью поддерживаю и «подписываюсь» подо всем, что сказала Светлана. Девушки, вы действительно теперь лица проекта. И положение, как говорится, обязывает. Да, к вам будут предъявляться разнообразные требования, которые, вполне возможно, вам не понравятся и даже вызовут желание отказаться. Мне не раз приходилось участвовать в подобных проектах как регионального, так и национального уровня, но везде есть требования. И везде эти требования жёсткие. Поверьте, после того, как проект будет завершён (вам сейчас очень трудно представить это в самом начале пути), вы ещё будете скучать и по дисциплине, и по нервным фотосетам, и по съёмкам в очень неудобное время, и по требованиям изменить что-то в своей внешности.

Запомните, девчонки, вы теперь команда. Поддерживайте друг друга, учитесь друг у друга, учитесь радоваться успехам других. Это, пожалуй, самое важное, что хотелось бы сказать вам. Такие проекты меняют людей не только внешне, но и внутренне. Если говорить о себе, то главным опытом, который я вынесла из проекта «Мисс Россия» — это новые знакомства, новые бесценные сведения, которые я получила, — говорила Наталья Баранкова

Вам предложили, даже обозначили это требованием – обо всех своих шагах сообщать в социальных сетях. Вот и отлично! Сообщайте, пишите с хэштегом и гиперссылками, пишите всю правду, всё, что вы действительно испытываете. Выпускайте пар! Я даже вам советую создать свой чат, без организаторов. У девочек должны быть свои секреты!

— Будьте красивы и достойны! Имейте в виду, что вы в фокусе внимания не только ваших подруг, но и у всех жителей города.

Первые фотосессии для съёмок календаря на 2017 год начнутся уже сегодня вечером! Следите за новостями проекта!

На встречу с девушками пришла также и, которая на проекте «Городская красавица» выступает одновременно и как эксперт, и как помощница при подготовке участниц к фотосъёмке, а в дальнейшем – как консультант на активных этапах реалити-проекта.На данном этапе главной задачей всех полуфиналисток являются подготовка и проведение фотосессий для календаря «Городская красавица 2017». Помощь при подготовке им будет оказывать студия красоты «Виктори». Однако главную работу должны проделать сами девушки. При отсутствии желания и дисциплины никакие чудо-стилисты, визажисты и фотохудожники им не смогут помочь.Об этих непростых и, возможно, для кого-то из участниц шокирующих моментах так или иначе говорили все три собеседницы.Разговор зашёл о вполне конкретных, можно даже сказать, бытовых моментах. Это и причёска, и состояние кожи лица, и руки, которые должны быть в порядке, и гардероб, к выбору которого нужно подходить чуть более серьёзно и вдумчиво.Что касается дисциплины и необходимости «переступать через себя»: Светлана вспомнила о случае на конкурсе «Мисс Россия», когда организаторы, узнав, что она занимается моржеванием, потребовали от неё фотосессию в ледяной воде. Это было неожиданно, однако как настоящая профессиональная модель, Светлана согласилась.Известие о том, что в ходе конкурса придётся идти на некие жертвы, изменять своим любимым привычкам и бороться с собственными слабостями, многих участниц, мягко говоря, не порадовало.Насторожённые лица полуфиналисток вызвали улыбку понимания и сочувствия у «Миссис Россия 2016»Наталья Баранкова коснулась интересного аспекта. По её словам, такие проекты, как «Городская красавица» — это не только испытание, но и возможность приобрести настоящих подруг. Кто сказал, что женской дружбы не бывает?Неожиданно Наталья дала участницам совет, который заставил понервничать нас, команду организаторов проекта:эксперт проекта и директор студии красоты «Виктори», главным образом, говорила о практических шагах. О графике съёмок, о примерном времени для подготовки моделей к фотосетам. Кстати, чтобы полностью подготовить модель к съёмке стилисту и визажисту необходимо НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ!