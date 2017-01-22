Реалити ГК
II этап «Городской красавицы». Кто в топе?
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Завершение работы во II этапе реалити зафиксировано в прошлую полночь. Именно тогда был остановлено facemash-голосование. На данный момент завершён процесс обработки голосов, и мы готовы опубликовать результаты соревнований на этапе в Доброграде.
В рамках II этапа реалити при подсчёте баллов учитываются следующие блоки активности.
Первый блок – оценка экспертной группы II этапа, в состав которой вошли Наталья Баранкова, Максим Власов, Александр Кудрявый и ведущий этапов реалити Сергей Нестеров.
Консолидированное решение группы экспертов уже объявлено и опубликовано.
Второй блок – это показатель вовлечённости в проект. В рамках II этапа у девушек была возможность пополнить «копилку» за счёт трёх мероприятий, причём, оценки на этот раз необычайно высокие.
0,1 балла получили девушки, которые приняли участие во встрече с топ-фотографом Русланом Корниловым, которая прошла 18 января в ресторане «Ретро» в формате фуршет. Об этой встрече, беседе и самом формате непременно расскажем отдельно и подробно — оно того стоит!
Пока лишь отметим, что дополнительные баллы получили Екатерина Голвело, Анастасия Райская, Юлия Соловьёва, Марина Андрейченко, Екатерина Сокурова, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова. Собственно, вот они, на фото в стиле «реплика «Playboy».
Ещё одна возможность «подзаработать» — поистине уникальная – предоставилась участницам в крещенскую ночь на Красной горке.
За мужество и героизм, проявленные во время экстремального купания и обеспечения паблисити данного мероприятия (прямая трансляция в ВК и на сайте) 0,2 дополнительных балла получили Юлия Пронина, Юлия Соловьёва, Фируза Мамедова и Арина Родионова.
И, наконец, самые весомые – дополнительные 0,5 балла получили все те, кто принял участие в коротком, но очень важном мероприятии, которое прошло сегодня днём в редакции GK. Всем участницам заблаговременно были разосланы уведомления о том, что встреча очень важная и ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Сожалеем, но правила таковы, что на реалити не существует понятия «уважительная» или «неуважительная» причина. Мы никого и ни к чему не принуждаем. Хотите бороться, планируйте своё время так, чтобы успевать везде. Нет? Ничего личного, только конкурс.
Информацию, которую получили сегодня участницы, пока оставляем за кадром. Но то, о чём узнали девушки, вполне удовлетворило всех, кто нашёл время и дисциплинированно явился в означенный час. А пришли все, за исключением Екатерины Голвело, Юлии Марковой и Анастасии Райской.
Мы были рады увидеть нашу пропащую Настю Ткач. Она великолепно выглядит, сожалеет, что не смогла найти времени для участия в I и II этапах конкурса. Что тут сказать? Выбор каждая из «реалитянок» делает самостоятельно.
Анастасия Ткач пропустила этап в Доброграде. Не было её и на встрече с Русланом Корниловым. Но активность в соцсетях проявляла и заработала 1,1 балла. Ещё половину балла Настя получила за участие в сегодняшней встрече. На момент подведения итогов её общий балл — 8,88. К сожалению, его не смогут дополнить результаты facemash-голосования — в блиц-фотосете Настя тоже не участвовала.
Это была информация о дополнительных десятых баллов, которые начисляются за вовлечённость в мероприятия проекта. Вернёмся к основным составляющим результата.
Как и на предыдущем, I этапе, который прошёл в кафе-баре «Уголь», было проведено facemash-голосование, а IT-группа GK проанализировала интернет-активность участниц в период с 24 по 20 января включительно.
Как видно из таблицы, самой интернет-активной стала Фируза Мамедова, которая получила по этому критерию максимальные 3 балла. На втором месте по интернет-активности Юлия Соловьёва, у которой 2,9 баллов. Замыкает «интернет-тройку» Марина Андрейченко — 2,8 баллов.
Теперь – самое важное. Итоги этапа, который прошёл в Доброграде.
На прошлой неделе проект покинула Нина Кропчина, и фактически во II этапе подсчёт баллов производился для 11 участниц. Результаты выглядят следующим образом.
Реалити покидает Анастасия Ткач. Это произошло из-за её недостаточно серьёзного отношения к проекту. Эта новость позволила остальным участницам выдохнуть с облегчением – ведь основной костяк команды, по сути, не пострадал. В III вступает десять девушек.
Что это будет за испытание? Пока что всем «реалитянкам» известно время и место встречи, на которое они должны прибыть без опозданий с дресс-кодом «маленькое чёрное платье», без макияжа, но с «полным боезапасом» косметики.
Говорят, в вооружённых силах одним из испытаний для бойцов является подъём по тревоге. Успеть собраться, пока горит спичка… Но это просто так, к слову пришлось.
Фоторяд: Александр Илларионов, Александр Соколов, Игорь Селезнёв
В рамках II этапа реалити при подсчёте баллов учитываются следующие блоки активности.
Первый блок – оценка экспертной группы II этапа, в состав которой вошли Наталья Баранкова, Максим Власов, Александр Кудрявый и ведущий этапов реалити Сергей Нестеров.
Консолидированное решение группы экспертов уже объявлено и опубликовано.
Второй блок – это показатель вовлечённости в проект. В рамках II этапа у девушек была возможность пополнить «копилку» за счёт трёх мероприятий, причём, оценки на этот раз необычайно высокие.
0,1 балла получили девушки, которые приняли участие во встрече с топ-фотографом Русланом Корниловым, которая прошла 18 января в ресторане «Ретро» в формате фуршет. Об этой встрече, беседе и самом формате непременно расскажем отдельно и подробно — оно того стоит!
Пока лишь отметим, что дополнительные баллы получили Екатерина Голвело, Анастасия Райская, Юлия Соловьёва, Марина Андрейченко, Екатерина Сокурова, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова. Собственно, вот они, на фото в стиле «реплика «Playboy».
Ещё одна возможность «подзаработать» — поистине уникальная – предоставилась участницам в крещенскую ночь на Красной горке.
За мужество и героизм, проявленные во время экстремального купания и обеспечения паблисити данного мероприятия (прямая трансляция в ВК и на сайте) 0,2 дополнительных балла получили Юлия Пронина, Юлия Соловьёва, Фируза Мамедова и Арина Родионова.
И, наконец, самые весомые – дополнительные 0,5 балла получили все те, кто принял участие в коротком, но очень важном мероприятии, которое прошло сегодня днём в редакции GK. Всем участницам заблаговременно были разосланы уведомления о том, что встреча очень важная и ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Сожалеем, но правила таковы, что на реалити не существует понятия «уважительная» или «неуважительная» причина. Мы никого и ни к чему не принуждаем. Хотите бороться, планируйте своё время так, чтобы успевать везде. Нет? Ничего личного, только конкурс.
Информацию, которую получили сегодня участницы, пока оставляем за кадром. Но то, о чём узнали девушки, вполне удовлетворило всех, кто нашёл время и дисциплинированно явился в означенный час. А пришли все, за исключением Екатерины Голвело, Юлии Марковой и Анастасии Райской.
Мы были рады увидеть нашу пропащую Настю Ткач. Она великолепно выглядит, сожалеет, что не смогла найти времени для участия в I и II этапах конкурса. Что тут сказать? Выбор каждая из «реалитянок» делает самостоятельно.
Анастасия Ткач пропустила этап в Доброграде. Не было её и на встрече с Русланом Корниловым. Но активность в соцсетях проявляла и заработала 1,1 балла. Ещё половину балла Настя получила за участие в сегодняшней встрече. На момент подведения итогов её общий балл — 8,88. К сожалению, его не смогут дополнить результаты facemash-голосования — в блиц-фотосете Настя тоже не участвовала.
Это была информация о дополнительных десятых баллов, которые начисляются за вовлечённость в мероприятия проекта. Вернёмся к основным составляющим результата.
Как и на предыдущем, I этапе, который прошёл в кафе-баре «Уголь», было проведено facemash-голосование, а IT-группа GK проанализировала интернет-активность участниц в период с 24 по 20 января включительно.
Как видно из таблицы, самой интернет-активной стала Фируза Мамедова, которая получила по этому критерию максимальные 3 балла. На втором месте по интернет-активности Юлия Соловьёва, у которой 2,9 баллов. Замыкает «интернет-тройку» Марина Андрейченко — 2,8 баллов.
Теперь – самое важное. Итоги этапа, который прошёл в Доброграде.
На прошлой неделе проект покинула Нина Кропчина, и фактически во II этапе подсчёт баллов производился для 11 участниц. Результаты выглядят следующим образом.
Реалити покидает Анастасия Ткач. Это произошло из-за её недостаточно серьёзного отношения к проекту. Эта новость позволила остальным участницам выдохнуть с облегчением – ведь основной костяк команды, по сути, не пострадал. В III вступает десять девушек.
Что это будет за испытание? Пока что всем «реалитянкам» известно время и место встречи, на которое они должны прибыть без опозданий с дресс-кодом «маленькое чёрное платье», без макияжа, но с «полным боезапасом» косметики.
Говорят, в вооружённых силах одним из испытаний для бойцов является подъём по тревоге. Успеть собраться, пока горит спичка… Но это просто так, к слову пришлось.
До встречи в III этапе. Пока!
Фоторяд: Александр Илларионов, Александр Соколов, Игорь Селезнёв
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