Реалити ГК
III этап «Городской красавицы». Гангстерская разборка и экстремальный макияж
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Сейчас уже нет сомнений в том, что этот этап запомнится нашим участницам как самый брутальный. «Брутальный» от итальянского brutto, что в переводе означает – плохой. Именно такие «плохие мальчики» стали главными действующими лицами нашей вечерней драмы.
Это был не тест-драйв, а краш-тест. В разгар фотопозирования наших красавиц, согласно сценарию, должны были похитить неизвестные злодеи и увезти в неизвестном направлении. Страшно? Сами боялись.
Во-первых, кто-то из девчонок мог реально перепугаться, а обмороков и прочих неприятностей со здоровьем хотелось меньше всего.
Во-вторых, могло произойти прямо противоположное – на проекте есть вполне себе спортивные и боевитые участницы, способные на очень активное сопротивление. Драка в реалити, под камеру – это заманчиво, но опять-таки, риск травмы участницы (или «злодея», что тоже – не айс).
И, наконец, в-третьих! А если бы кто-то из девчонок вызвал с перепугу полицию? Тогда мы все, включая организаторов и спонсоров, вполне могли бы стать участниками увлекательного реалити под названием «Дача показаний».
Вот и видеограф Антон Макаров сомневался…
Как придать происходящему максимальную остроту и экстремальность, но в то же время намекнуть девушкам, что «всё понарошку»?
Было принято решение о контролируемом инсайде. Наши «злодеи» (на их роли мы пригласили членов спортклуба «Держава-33») как бы ненароком разместили в Instagram следующее объявление:
Скорость, с которой информация ушла к участницам реалити, приятно поразила. Девчонки оживлённо принялись обсуждать, что будут делать, когда на них «нападут». Идеи были ровно те, которых мы хотели бы меньше всего.
Кто-то мечтал о том, чтобы «злодеев» было побольше: «Чур мне парочку! Да покрепче!».
Иные скептически оценивали даже вариант «два злодея против одной реалитянки»: «Я со своей комплекцией и размером ноги любого ушатаю!».
Ну, и в качестве резюме: «Был бы прикол, если бы на входе городские красавицы уложили захватчиков».
Дав девчонкам вволю насмеяться, мы разместили в сети сообщение о том, что в связи с допущенной утечкой информации сценарий этапа изменён. Дебаты сошли на нет, казалось даже, что красавицы раздосадованы тем, что их передумали похищать. Но надежда умирает последней! Они собирались вечером в редакцию GK, и на лицах читалось: «Ну, чего вы там задумали? Нас не проведёшь!». Мы, по мере сил, сохраняли «покер фейс». Фотограф проекта Александр Илларионов, снимавший бекстейдж, проявил чудеса актёрского мастерства:
— Девчонки, выходим на общий снимок!
Сказано было настолько убедительно и уверенно, что ни у одной из участниц не возникло вопроса, почему общий снимок делается в начале, а не в конце этапа. Надо общий – значит, построимся на общий. Но Александра обычное позирование в группе не устраивало:
— Что за кислые лица? Так не пойдёт! Больше жизни!
В разгар позирования произошло ОНО! Нападение!
Наши «злодеи» пришли на место сбора заранее. Мы отработали тайминг сцены нападения, рассчитали траектории перемещения участников эпизода, договорились об условных знаках и… отправили парней в засаду. И – вуаля – эффект внезапности был 100-процентный.
Разумеется, как только наши «пленницы» были блокированы, мы сразу объяснились. И предложили: «Продолжим игру в боевик или просто сядем по машинам и отправимся на этап?».
— Хотим продолжения шоу! Захват, так уж захват! – заявили девчонки.
Иного ответа мы и не ожидали. А как насчёт доехать на этап с завязанными глазами в багажнике джипа?
Несмотря на то, что большинство участниц не возражало, мы категорически пресекли «игры в ганстеров». Проект проектом, но правил перевозки пассажиров ещё никто не отменял! В итоге на этап мы отправились чинно и мирно. За исключением, разве что, закрытых глаз участниц. Они по трое были усажены на задние сиденья автомобилей. Кстати, что за машины были, девочки не видели.
— Мы так долго едем, мне кажется, это уже не Ковров, — доносились разговоры с заднего сиденья.
А ехали-то мы всего 10 минут! Вот, что интрига и таинственность делают! Состояние лёгкого шока читалось на лицах в первые секунды после «освобождения».
Способность видеть окружающее девушкам вернули непосредственно на месте проведения конкурса. Он был очень простым – сделать себе макияж на скорую руку.
Накануне всем участницам был объявлен дресс-код: маленькое чёрное платье, чёрные колготки, туфли на шпильках, причёска и… чистое лицо. С собой – весь арсенал декоративной косметики, какой смогут унести в руках. О задании напомнил ведущий проекта Сергей Нестеров, который и встречал девушек в «тайном убежище».
О способности профессиональных моделей привести себя в состояние «боеготовности» за считанные минуты, ходят легенды. Американская топ-модель Тайра Бэнкс даже видеокурсы публикует «Мейк-ап за пять минут», причём косметику Тайра наносит вслепую, без зеркала!
Наше задание в сравнении с «методой Бэнкс» было образцом милосердия и доброты. Во-первых, не пять минут, а десять. Во-вторых, мейк-ап девушки делали перед великолепными зеркалами от компании «ГримГласс». Руководитель компании Денис Сухов лично присутствовал на этапе и оценивал степень успешности позирования девушек.
А с заданеим их познакомила визажист проекта Виктория Селеметова.
Итак, девушкам предстояло «сделать себе лицо» за 10 минут. Три зеркала – девять участниц.
Формально на этапе было десять девушек, но одна из них – Анастасия Райская – в означенное время не явилась.
О том, что у нас нет понятия «уважительная» причина, мы уже говорили. Не пришла, значит, будет ноль баллов. Селяви…
По результатам жеребьёвки участниц разделили на «тройки», и за полчаса они должны были справиться с заданием.
Как выяснилось, экспресс-макияж для девушек не составил труда.
Знали бы мы о таких талантах в деле самопокраски, сократили бы время вдвое!
Но ведь это была только половина дела. По завершении мейк-апа участниц ждала «минута славы».
Задание, в принципе, для девушек уже не новое: позировать в течение минуты.
Особенностью фотосета было то, что снимки главный фотограф проекта Александр Соколов делал исключительно через зеркало «ГриммГласс».
— Надеемся, что все участницы отражаются в зеркале?
С фотосетом девушки справились так же успешно, как и с собственноручным экспресс-макияжем.
Однако без внештатных ситуаций всё-таки не обошлось.
Так, участница Екатерина Голвело, как заметили её подруги-соперницы, решила немного схитрить – пришла на этап с уже наложенным тоном.
— Я же просто вчера в солярии перезагорала, решила покраснение на коже замаскировать, — пыталась оправдываться Катя.
Ничего не знаем! Сказано – чистое лицо, значит – чистое, без тона, помады и прочего декора. Хотя…
Современная косметология – дело тонкое. Посмотрите на нашу прекрасную Фирузу. Чистое лицо, никакого макияжа, всё, казалось бы, по правилам. А про перманентные ресницы никто же не предупреждал? То же можно сказать и о перманентных бровях. Ох, уж эти девчонки… Их маленьким хитростям нет предела!
Так или иначе, экспертная группа вынесла решение. Оценивался комплекс: насколько адекватно вели себя участницы на этапе, насколько качественно и быстро сделали мейк-ап, насколько раскованно позировали для бэкстейджа. Ну, и просто, насколько они были милы. А они были очень милы!
Состав экспертной группы III этапа:
— визажист проекта Виктория Селеметова;
— ведущий проекта Сергей Нестеров;
— представитель компании GrimGlass Денис Сухов;
— продюсер проекта Кирилл Мольков.
Решение экспертной группы:
Марина Андрейченко — 2,5 балла;
Екатерина Голвело – 2 балла;
Фируза Мамедова – 2,25 балла;
Юлия Маркова – 1,25 балла;
Алёна Орлова – 2,25 балла;
Юлия Пронина – 2,25 балла;
Анастасия Райская – 0 баллов;
Арина Родионова – 2,25 балла;
Екатерина Сокурова – 2,25 балла;
Юлия Соловьёва – 2 балла.
Экспертная группа посчитала, что наиболее успешной на этом этапе была Марина Андрейченко, а наименьший балл у Анастасии Райской. Точнее, у Насти вообще нет никакого балла. Ноль ожидает её и в facemash-голосовании, хотя остаются ещё социальные сети.
Своё решение и оценку вы можете вынести уже сейчас.
Что будет дальше? Экстремальный мейк-ап мы оценили.
Фотограф Александр Илларионов
Это был не тест-драйв, а краш-тест. В разгар фотопозирования наших красавиц, согласно сценарию, должны были похитить неизвестные злодеи и увезти в неизвестном направлении. Страшно? Сами боялись.
Во-первых, кто-то из девчонок мог реально перепугаться, а обмороков и прочих неприятностей со здоровьем хотелось меньше всего.
Во-вторых, могло произойти прямо противоположное – на проекте есть вполне себе спортивные и боевитые участницы, способные на очень активное сопротивление. Драка в реалити, под камеру – это заманчиво, но опять-таки, риск травмы участницы (или «злодея», что тоже – не айс).
И, наконец, в-третьих! А если бы кто-то из девчонок вызвал с перепугу полицию? Тогда мы все, включая организаторов и спонсоров, вполне могли бы стать участниками увлекательного реалити под названием «Дача показаний».
Вот и видеограф Антон Макаров сомневался…
Как придать происходящему максимальную остроту и экстремальность, но в то же время намекнуть девушкам, что «всё понарошку»?
Было принято решение о контролируемом инсайде. Наши «злодеи» (на их роли мы пригласили членов спортклуба «Держава-33») как бы ненароком разместили в Instagram следующее объявление:
Скорость, с которой информация ушла к участницам реалити, приятно поразила. Девчонки оживлённо принялись обсуждать, что будут делать, когда на них «нападут». Идеи были ровно те, которых мы хотели бы меньше всего.
Кто-то мечтал о том, чтобы «злодеев» было побольше: «Чур мне парочку! Да покрепче!».
Иные скептически оценивали даже вариант «два злодея против одной реалитянки»: «Я со своей комплекцией и размером ноги любого ушатаю!».
Ну, и в качестве резюме: «Был бы прикол, если бы на входе городские красавицы уложили захватчиков».
Дав девчонкам вволю насмеяться, мы разместили в сети сообщение о том, что в связи с допущенной утечкой информации сценарий этапа изменён. Дебаты сошли на нет, казалось даже, что красавицы раздосадованы тем, что их передумали похищать. Но надежда умирает последней! Они собирались вечером в редакцию GK, и на лицах читалось: «Ну, чего вы там задумали? Нас не проведёшь!». Мы, по мере сил, сохраняли «покер фейс». Фотограф проекта Александр Илларионов, снимавший бекстейдж, проявил чудеса актёрского мастерства:
— Девчонки, выходим на общий снимок!
Сказано было настолько убедительно и уверенно, что ни у одной из участниц не возникло вопроса, почему общий снимок делается в начале, а не в конце этапа. Надо общий – значит, построимся на общий. Но Александра обычное позирование в группе не устраивало:
— Что за кислые лица? Так не пойдёт! Больше жизни!
В разгар позирования произошло ОНО! Нападение!
Наши «злодеи» пришли на место сбора заранее. Мы отработали тайминг сцены нападения, рассчитали траектории перемещения участников эпизода, договорились об условных знаках и… отправили парней в засаду. И – вуаля – эффект внезапности был 100-процентный.
Разумеется, как только наши «пленницы» были блокированы, мы сразу объяснились. И предложили: «Продолжим игру в боевик или просто сядем по машинам и отправимся на этап?».
— Хотим продолжения шоу! Захват, так уж захват! – заявили девчонки.
Иного ответа мы и не ожидали. А как насчёт доехать на этап с завязанными глазами в багажнике джипа?
Несмотря на то, что большинство участниц не возражало, мы категорически пресекли «игры в ганстеров». Проект проектом, но правил перевозки пассажиров ещё никто не отменял! В итоге на этап мы отправились чинно и мирно. За исключением, разве что, закрытых глаз участниц. Они по трое были усажены на задние сиденья автомобилей. Кстати, что за машины были, девочки не видели.
— Мы так долго едем, мне кажется, это уже не Ковров, — доносились разговоры с заднего сиденья.
А ехали-то мы всего 10 минут! Вот, что интрига и таинственность делают! Состояние лёгкого шока читалось на лицах в первые секунды после «освобождения».
Способность видеть окружающее девушкам вернули непосредственно на месте проведения конкурса. Он был очень простым – сделать себе макияж на скорую руку.
Накануне всем участницам был объявлен дресс-код: маленькое чёрное платье, чёрные колготки, туфли на шпильках, причёска и… чистое лицо. С собой – весь арсенал декоративной косметики, какой смогут унести в руках. О задании напомнил ведущий проекта Сергей Нестеров, который и встречал девушек в «тайном убежище».
О способности профессиональных моделей привести себя в состояние «боеготовности» за считанные минуты, ходят легенды. Американская топ-модель Тайра Бэнкс даже видеокурсы публикует «Мейк-ап за пять минут», причём косметику Тайра наносит вслепую, без зеркала!
Наше задание в сравнении с «методой Бэнкс» было образцом милосердия и доброты. Во-первых, не пять минут, а десять. Во-вторых, мейк-ап девушки делали перед великолепными зеркалами от компании «ГримГласс». Руководитель компании Денис Сухов лично присутствовал на этапе и оценивал степень успешности позирования девушек.
А с заданеим их познакомила визажист проекта Виктория Селеметова.
Итак, девушкам предстояло «сделать себе лицо» за 10 минут. Три зеркала – девять участниц.
Формально на этапе было десять девушек, но одна из них – Анастасия Райская – в означенное время не явилась.
О том, что у нас нет понятия «уважительная» причина, мы уже говорили. Не пришла, значит, будет ноль баллов. Селяви…
По результатам жеребьёвки участниц разделили на «тройки», и за полчаса они должны были справиться с заданием.
Как выяснилось, экспресс-макияж для девушек не составил труда.
Знали бы мы о таких талантах в деле самопокраски, сократили бы время вдвое!
Но ведь это была только половина дела. По завершении мейк-апа участниц ждала «минута славы».
Задание, в принципе, для девушек уже не новое: позировать в течение минуты.
Особенностью фотосета было то, что снимки главный фотограф проекта Александр Соколов делал исключительно через зеркало «ГриммГласс».
— Надеемся, что все участницы отражаются в зеркале?
С фотосетом девушки справились так же успешно, как и с собственноручным экспресс-макияжем.
Однако без внештатных ситуаций всё-таки не обошлось.
Так, участница Екатерина Голвело, как заметили её подруги-соперницы, решила немного схитрить – пришла на этап с уже наложенным тоном.
— Я же просто вчера в солярии перезагорала, решила покраснение на коже замаскировать, — пыталась оправдываться Катя.
Ничего не знаем! Сказано – чистое лицо, значит – чистое, без тона, помады и прочего декора. Хотя…
Современная косметология – дело тонкое. Посмотрите на нашу прекрасную Фирузу. Чистое лицо, никакого макияжа, всё, казалось бы, по правилам. А про перманентные ресницы никто же не предупреждал? То же можно сказать и о перманентных бровях. Ох, уж эти девчонки… Их маленьким хитростям нет предела!
Так или иначе, экспертная группа вынесла решение. Оценивался комплекс: насколько адекватно вели себя участницы на этапе, насколько качественно и быстро сделали мейк-ап, насколько раскованно позировали для бэкстейджа. Ну, и просто, насколько они были милы. А они были очень милы!
Состав экспертной группы III этапа:
— визажист проекта Виктория Селеметова;
— ведущий проекта Сергей Нестеров;
— представитель компании GrimGlass Денис Сухов;
— продюсер проекта Кирилл Мольков.
Решение экспертной группы:
Марина Андрейченко — 2,5 балла;
Екатерина Голвело – 2 балла;
Фируза Мамедова – 2,25 балла;
Юлия Маркова – 1,25 балла;
Алёна Орлова – 2,25 балла;
Юлия Пронина – 2,25 балла;
Анастасия Райская – 0 баллов;
Арина Родионова – 2,25 балла;
Екатерина Сокурова – 2,25 балла;
Юлия Соловьёва – 2 балла.
Экспертная группа посчитала, что наиболее успешной на этом этапе была Марина Андрейченко, а наименьший балл у Анастасии Райской. Точнее, у Насти вообще нет никакого балла. Ноль ожидает её и в facemash-голосовании, хотя остаются ещё социальные сети.
Своё решение и оценку вы можете вынести уже сейчас.
Открыта линия для facemash-голосования!
Что будет дальше? Экстремальный мейк-ап мы оценили.
А как насчёт экстремального позирования? Следите за реалити и узнаете больше!
Фотограф Александр Илларионов
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