Реалити ГК
Итоги IV этапа «Городской красавицы». Их осталось семеро!
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Подведены итоги IV этапа реалити «Городская красавица», который прошёл в батутном центре «Ярко парка».
С первыми итогами – решением экспертной группы, и читатели, и участницы уже ознакомились.
Максимальное число баллов тогда заработала Марина Андрейченко. Но это была лишь часть общего результата.
Возможность «подзаработать» дополнительные десятые баллы на минувшей неделе была дана только однажды, во время встречи-беседы на темы этикета, который включал в себя психологический мини-тест.
Проходила встреча в кафе «Трюфель», подробный рассказ о том, как она прошла – впереди.
А пока лишь отметим, что на встречу пришли Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова и Екатерина Сокурова. Они-то и получают плюс 0,1 балла.
Ещё одной встречей команды GK и красавиц стал день рождения интернет-сайта. Но мы же не можем раздавать бонусы просто за то, что к нам пришли в гости! Поэтому – всем спасибо, все молодцы.
И, наконец, результаты facemash-голосования. Поскольку съёмки проходили в очень неординарных условиях – в прыжке – единственное требование к девушкам было: изображать восторг и улыбаться. Что они с успехом и проделали. Мы не станем на этой неделе противопоставлять мнение фотографов и читателей.
Просто констатируем, что наибольшее число голосов собрала Екатерина Сокурова, на втором месте по числу симпатий Юлия Соловьёва, третья – Екатерина Голвело.
Более подробно смотрите в сводной таблице.
Лидирует по итогам IV этапа по-прежнему Фируза Мамедова. Однако к ней очень близко «подобралась» Екатерина Сокурова. Марина Андрейченко и вовсе, вошла в тройку, потеснив «бронзовую призёрку» прошлой недели, Арину Родионову.
Что касается аутсайдера (на этой неделе мы расстаёмся только с одной участницей), ею предсказуемо стала Алёна Орлова. Очень жаль! Ведь у Алёны всё могло получиться. Но, увы, она не смогла присутствовать на этапе, чем автоматически лишила себя возможности выставить фото на facemash-голосование. А это привело к тому, что в двух колонках таблицы у неё нули. Ноль баллов и за вовлечённость в проект.
Что ж – активность и вовлечённость, как уже поняли участницы – непременное наше условие. Без этого нечего и надеяться на чудеса. До свиданья, Алёна! До встречи на наших мастер-классах и внеконкурсных мероприятиях реалити.
В проекте на сегодня Марина Андрейченко, Екатерина Голвело, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова, Екатерина Сокурова, Юлия Соловьёва.
Всех, кто остался, мы вновь приглашаем в Доброград. Вот только не будет никаких лыж! Но что же будет?
С первыми итогами – решением экспертной группы, и читатели, и участницы уже ознакомились.
Максимальное число баллов тогда заработала Марина Андрейченко. Но это была лишь часть общего результата.
Возможность «подзаработать» дополнительные десятые баллы на минувшей неделе была дана только однажды, во время встречи-беседы на темы этикета, который включал в себя психологический мини-тест.
Проходила встреча в кафе «Трюфель», подробный рассказ о том, как она прошла – впереди.
А пока лишь отметим, что на встречу пришли Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова и Екатерина Сокурова. Они-то и получают плюс 0,1 балла.
Ещё одной встречей команды GK и красавиц стал день рождения интернет-сайта. Но мы же не можем раздавать бонусы просто за то, что к нам пришли в гости! Поэтому – всем спасибо, все молодцы.
И, наконец, результаты facemash-голосования. Поскольку съёмки проходили в очень неординарных условиях – в прыжке – единственное требование к девушкам было: изображать восторг и улыбаться. Что они с успехом и проделали. Мы не станем на этой неделе противопоставлять мнение фотографов и читателей.
Просто констатируем, что наибольшее число голосов собрала Екатерина Сокурова, на втором месте по числу симпатий Юлия Соловьёва, третья – Екатерина Голвело.
Более подробно смотрите в сводной таблице.
Лидирует по итогам IV этапа по-прежнему Фируза Мамедова. Однако к ней очень близко «подобралась» Екатерина Сокурова. Марина Андрейченко и вовсе, вошла в тройку, потеснив «бронзовую призёрку» прошлой недели, Арину Родионову.
Что касается аутсайдера (на этой неделе мы расстаёмся только с одной участницей), ею предсказуемо стала Алёна Орлова. Очень жаль! Ведь у Алёны всё могло получиться. Но, увы, она не смогла присутствовать на этапе, чем автоматически лишила себя возможности выставить фото на facemash-голосование. А это привело к тому, что в двух колонках таблицы у неё нули. Ноль баллов и за вовлечённость в проект.
Что ж – активность и вовлечённость, как уже поняли участницы – непременное наше условие. Без этого нечего и надеяться на чудеса. До свиданья, Алёна! До встречи на наших мастер-классах и внеконкурсных мероприятиях реалити.
В проекте на сегодня Марина Андрейченко, Екатерина Голвело, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова, Екатерина Сокурова, Юлия Соловьёва.
Всех, кто остался, мы вновь приглашаем в Доброград. Вот только не будет никаких лыж! Но что же будет?
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