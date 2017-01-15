Реалити ГК
Итоги первого этапа. Кто уйдёт и кто останется на «Городской красавице»?
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Этот текст с нетерпением ждали все участницы проекта и группы их поддержки. Подведены итоги первого этапа реалити «Городская красавица». Кто уйдёт и кто останется, чтобы продолжить борьбу за суперприз?
Напомним правила оценки работы участниц. Да, это работа, в чём все наши девушки уже успели убедиться. Умение подать себя, не только причёска, наряд и маникюр, но и тембр голоса, дикция, манера держаться, осанка – всё это элементы, из которых складывается понятие «модель».
В активную фазу проекта, которая началась, по сути, с 7 января 2017 года, наши участницы вошли с «личным багажом». Это баллы, которые им удалось заработать, участвуя в съёмках календаря GK-2017, в дефиле-показе на ярмарке «МодноМаркет» и по итогам лайк-голосования от читателей GK. С результатами мы познакомили вас ещё в канун Нового года.
7 января мы собрали участниц с учётом «замен на поле». Две претендентки Екатерина Голвело и Юлия Маркова, подавшие в своё время заявки на реалити, заменили двух выбывших по личным обстоятельствам финалисток.
У вновь прибывших девушек было изначально более слабое положение в рейтинге. Единственной возможностью догнать подруг было участие в «МодноМаркет». Одна из «новеньких», Екатерина Голвело, воспользовалась этой возможностью на 100% — не просто участвовала в дефиле, но и получила за это максимальные три балла. Надо напомнить, что за каждый вид активности на реалити, девушки получают от 1 до 3 баллов. В случае неявки на задание, баллы не начисляются.
Юлия Маркова поначалу тоже хотела участвовать в дефиле, но почему-то в последний момент отказалась. Как ей теперь уже понятно — зря. Однако и у Юли до начала главных испытаний появилась возможность оторваться от нулевого показателя. Мы заранее предупредили всех участниц, что наряду с основными испытаниями реалити, будем организовывать для девушек мастер-классы и встречи со специалистами, представляющими индустрию красоты, сферу рекламы и медиа. Участие в таких встречах не обязательно, но мы поощряем эту активность – 0,1 балл за каждую встречу.
Первая возможность заработать десятую балла появилась 7 января на «рождественской встрече» с телеведущей Еленой Бондаревой.
Встречу пропустили Алёна Орлова и Анастасия Ткач. Всем кроме них было добавлено по 0,1 балла в личный зачёт.
Ещё одной возможностью получить дополнительные знания и улучшить рейтинговый результат стала встреча со стилистом Тоней Зверем 12 января.
На встречу пришли только четыре участницы – Фируза Мамедова, Алёна Орлова, Арина Родионова и Юлия Соловьёва. Именно они получили прекрасные селфи в свои профили Инстаграм и ВК (а следовательно – дополнительные «плюсики» в зачёт интернет-активности) и добавили в зачёт по 0,1 балла.
Третья дополнительная возможность «подзаработать» открылась для участниц в результате… их личной инициативы. Напомним, по завершении первого блиц-фотосета мы предоставили девушкам возможность оценить рабочий материал и определить самое удачное фото из всех предложенных. Вкус и понимание того, чем отличается аватарка от гламура, у девушек и экспертов кардинально отличались. Конгениальным, то есть – полностью совпадающим с экспертной оценкой – было решение только одной участницы – Юлии Соловьёвой.
Впрочем, ещё несколько участниц выказали неплохой вкус и чувство стиля при анализе своих фотосетов. За это чувство стиля, а также за умение профессионально вести себя во время фотосессии, мы добавили по 0,1 балла в зачёт пяти участниц – Марины Андрейченко, Алёны Орловой, Екатерины Сокуровой, Юлии Соловьёвой и Нины Кропчиной. По поводу Нины Кропчиной сделаем отступление.
Этой девушке с явно неплохими внешними данными с первых дней проекта не везло. Началось всё ещё на съёмках календаря. Нина не смогла найти общего языка с визажистом, невнимательно подошла к подготовке собственного образа и… В итоге, фото несмотря ни на что получилось замечательным. Но на оценке работы в декабре 2016 года это не могло не сказаться. К тому же Нина не приняла участие в дефиле-показе «МодноМаркет». В Новый год Нина вошла с одним из самых низких показателей на проекте. Хуже дела обстояли только у Юлии Марковой, которую оправдывало то, что Юля – новичок.
Но стартовали основные этапы. 10 января в кафе-баре «Уголь» прошёл первый этап – «Антишашки». И сразу – успех, Нина в тройке победительниц. А ещё — дополнительная десятая балла как бонус за профессиональное позирование. Однако баллов всё-таки фатально не хватало. Явное отсутствие логики – очаровательная девушка с прекрасной фигурой, фотогеничная и задатками модели – по неведомым причнам «на дне». Как так?
Все мы очень переживали за Нину, но одновременно – рассчитывали на первые результаты facemash-голосования. С учётом удачного выбора фото, который сделала сама Нина, ну и, конечно же, с учётом её очаровательной внешности, ничего кроме успеха ожидать не приходилось. А ведь есть ещё критерий «активность в социальных сетях». «Не отчаивайся, Нина!» — так и хотелось сказать. Но мы не могли этого сделать, не теряя беспристрастности. Возможно, стоило, с учётом записи на стене ВК у Нины, которая появилась позавчера.
Что это? Сдали нервы? Она ещё не знала о том, что у неё один из лучших результатов на facemash-голосования и по итогам работы в социальных сетях! Не будем скрывать, это эмоциональное решение мы предвидели. Дело в том, что Нина в разговоре с организаторами сообщила, что в ближайшее время по личным обстоятельствам будет вынуждена пропускать некоторые активные этапы реалити. Это неизбежно приведёт к нулевым баллам и не позволит ей подниматься в рейтинге. Именно неучастие, но не провал. Однако правила есть правила.
Как теперь мы все понимаем, Нина сходит с дистанции. Но мы уже говорили и повторяем: МЫ НИ С КЕМ НЕ ПРОЩАЕМСЯ!
Будем очень рады видеть Нину на всех внеконкурсных мероприятиях, рекламных съёмках и, конечно же, на итоговом гала-представлении, в котором – не сомневаемся – Нина станет одной из звёзд. Ну, а пока – до свидания, Нина.
А теперь – к результатам остальных участниц проекта. Ещё в начале недели все девушки получили информацию о баллах, которые они получили от экспертной группы проекта за активность, проявленную в рамках турнира «Антишашки».
На тот момент они выглядели следующим образом.
1. Екатерина Сокурова – 9,47
2. Фируза Мамедова – 9,28
3. Марина Андрейченко – 8,41
4. Арина Родионова – 8,36
5. Юлия Пронина – 7,94
6. Алёна Орлова – 7,62
7. Юлия Соловьёва – 7,07
8. Екатерина Голвело – 5,9
9. Анастасия Райская – 5,55
10. Анастасия Ткач – 4,88
11. Нина Кропчина — 4,54
12. Юлия Маркова – 1,9
Это активность на этапе плюс десятые баллов за участие во внеконкурсных мероприятиях реалити.
В пятницу и субботу личный зачёт каждой «городской красавицы» пополнился баллами по итогам fasemash-голосования и итогами работы в социальных сетях. Предлагаем вашему вниманию сводную таблицу результатов.
Как показывают данные, в социальных сетях максимально проявили себя Фируза Мамедова (2,75 балла), Арина Родионова (2,65 балла) и Юлия Соловьёва (2,6 балла). Надо отметить, что максимального балла за соцсети не получил никто. Это привело нас к мысли о том, что необходим отдельный ликбез – как правильно продвигать себя в интернете. Уже сегодня читайте на сайте интервью с директором GK и продюсером «Городской красавицы» Кириллом Мольковым.
Теперь о facemash-голосовании. Не без удовлетворения отмечаем, что больше всего голосов наши читатели и сетезрители отдали тем участницам, чей выбор фото в большей степени совпадал с выбором экспертов. Максимальные 3 балла получила Екатерина Сокурова, на втором месте с результатом 2,78 балла Юлия Соловьёва и замыкает тройку лидеров… да, Нина Кропчина. 2,64 балла! За Нину проголосовало 6404 посетителя GK!
Итак, по сумме баллов по всем критериям на первом месте Екатерина Сокурова (14,47), вторая — Фируза Мамедова (14,38), третья Арина Родионова (13,4), четвертая Марина Андрейченко (12,84), на пятом месте Юлия Соловьёва (12,84). Но это сухие цифры, а что с итогами?
Того, кому надо всерьёз задуматься и активизировать усилия, нетрудно определить (см. таблицу). С учётом того, что из проекта вышла одна из участниц, мы решили проявить гуманность. На этой неделе больше никто не уйдёт. Мы надеемся, что теперь уже все участницы точно поняли, что если нужны результаты, надо бороться. Надо обращать внимание на все сегменты реалити, не пытаться заставить организаторов подстраиваться под ваши обстоятельства.
Хотите победить? Мы готовы дать вам эту возможность. Но вы сделаете это сами!
Напомним правила оценки работы участниц. Да, это работа, в чём все наши девушки уже успели убедиться. Умение подать себя, не только причёска, наряд и маникюр, но и тембр голоса, дикция, манера держаться, осанка – всё это элементы, из которых складывается понятие «модель».
В активную фазу проекта, которая началась, по сути, с 7 января 2017 года, наши участницы вошли с «личным багажом». Это баллы, которые им удалось заработать, участвуя в съёмках календаря GK-2017, в дефиле-показе на ярмарке «МодноМаркет» и по итогам лайк-голосования от читателей GK. С результатами мы познакомили вас ещё в канун Нового года.
7 января мы собрали участниц с учётом «замен на поле». Две претендентки Екатерина Голвело и Юлия Маркова, подавшие в своё время заявки на реалити, заменили двух выбывших по личным обстоятельствам финалисток.
У вновь прибывших девушек было изначально более слабое положение в рейтинге. Единственной возможностью догнать подруг было участие в «МодноМаркет». Одна из «новеньких», Екатерина Голвело, воспользовалась этой возможностью на 100% — не просто участвовала в дефиле, но и получила за это максимальные три балла. Надо напомнить, что за каждый вид активности на реалити, девушки получают от 1 до 3 баллов. В случае неявки на задание, баллы не начисляются.
Юлия Маркова поначалу тоже хотела участвовать в дефиле, но почему-то в последний момент отказалась. Как ей теперь уже понятно — зря. Однако и у Юли до начала главных испытаний появилась возможность оторваться от нулевого показателя. Мы заранее предупредили всех участниц, что наряду с основными испытаниями реалити, будем организовывать для девушек мастер-классы и встречи со специалистами, представляющими индустрию красоты, сферу рекламы и медиа. Участие в таких встречах не обязательно, но мы поощряем эту активность – 0,1 балл за каждую встречу.
Первая возможность заработать десятую балла появилась 7 января на «рождественской встрече» с телеведущей Еленой Бондаревой.
Встречу пропустили Алёна Орлова и Анастасия Ткач. Всем кроме них было добавлено по 0,1 балла в личный зачёт.
Ещё одной возможностью получить дополнительные знания и улучшить рейтинговый результат стала встреча со стилистом Тоней Зверем 12 января.
На встречу пришли только четыре участницы – Фируза Мамедова, Алёна Орлова, Арина Родионова и Юлия Соловьёва. Именно они получили прекрасные селфи в свои профили Инстаграм и ВК (а следовательно – дополнительные «плюсики» в зачёт интернет-активности) и добавили в зачёт по 0,1 балла.
Третья дополнительная возможность «подзаработать» открылась для участниц в результате… их личной инициативы. Напомним, по завершении первого блиц-фотосета мы предоставили девушкам возможность оценить рабочий материал и определить самое удачное фото из всех предложенных. Вкус и понимание того, чем отличается аватарка от гламура, у девушек и экспертов кардинально отличались. Конгениальным, то есть – полностью совпадающим с экспертной оценкой – было решение только одной участницы – Юлии Соловьёвой.
Впрочем, ещё несколько участниц выказали неплохой вкус и чувство стиля при анализе своих фотосетов. За это чувство стиля, а также за умение профессионально вести себя во время фотосессии, мы добавили по 0,1 балла в зачёт пяти участниц – Марины Андрейченко, Алёны Орловой, Екатерины Сокуровой, Юлии Соловьёвой и Нины Кропчиной. По поводу Нины Кропчиной сделаем отступление.
Этой девушке с явно неплохими внешними данными с первых дней проекта не везло. Началось всё ещё на съёмках календаря. Нина не смогла найти общего языка с визажистом, невнимательно подошла к подготовке собственного образа и… В итоге, фото несмотря ни на что получилось замечательным. Но на оценке работы в декабре 2016 года это не могло не сказаться. К тому же Нина не приняла участие в дефиле-показе «МодноМаркет». В Новый год Нина вошла с одним из самых низких показателей на проекте. Хуже дела обстояли только у Юлии Марковой, которую оправдывало то, что Юля – новичок.
Но стартовали основные этапы. 10 января в кафе-баре «Уголь» прошёл первый этап – «Антишашки». И сразу – успех, Нина в тройке победительниц. А ещё — дополнительная десятая балла как бонус за профессиональное позирование. Однако баллов всё-таки фатально не хватало. Явное отсутствие логики – очаровательная девушка с прекрасной фигурой, фотогеничная и задатками модели – по неведомым причнам «на дне». Как так?
Все мы очень переживали за Нину, но одновременно – рассчитывали на первые результаты facemash-голосования. С учётом удачного выбора фото, который сделала сама Нина, ну и, конечно же, с учётом её очаровательной внешности, ничего кроме успеха ожидать не приходилось. А ведь есть ещё критерий «активность в социальных сетях». «Не отчаивайся, Нина!» — так и хотелось сказать. Но мы не могли этого сделать, не теряя беспристрастности. Возможно, стоило, с учётом записи на стене ВК у Нины, которая появилась позавчера.
Что это? Сдали нервы? Она ещё не знала о том, что у неё один из лучших результатов на facemash-голосования и по итогам работы в социальных сетях! Не будем скрывать, это эмоциональное решение мы предвидели. Дело в том, что Нина в разговоре с организаторами сообщила, что в ближайшее время по личным обстоятельствам будет вынуждена пропускать некоторые активные этапы реалити. Это неизбежно приведёт к нулевым баллам и не позволит ей подниматься в рейтинге. Именно неучастие, но не провал. Однако правила есть правила.
Как теперь мы все понимаем, Нина сходит с дистанции. Но мы уже говорили и повторяем: МЫ НИ С КЕМ НЕ ПРОЩАЕМСЯ!
Будем очень рады видеть Нину на всех внеконкурсных мероприятиях, рекламных съёмках и, конечно же, на итоговом гала-представлении, в котором – не сомневаемся – Нина станет одной из звёзд. Ну, а пока – до свидания, Нина.
А теперь – к результатам остальных участниц проекта. Ещё в начале недели все девушки получили информацию о баллах, которые они получили от экспертной группы проекта за активность, проявленную в рамках турнира «Антишашки».
На тот момент они выглядели следующим образом.
1. Екатерина Сокурова – 9,47
2. Фируза Мамедова – 9,28
3. Марина Андрейченко – 8,41
4. Арина Родионова – 8,36
5. Юлия Пронина – 7,94
6. Алёна Орлова – 7,62
7. Юлия Соловьёва – 7,07
8. Екатерина Голвело – 5,9
9. Анастасия Райская – 5,55
10. Анастасия Ткач – 4,88
11. Нина Кропчина — 4,54
12. Юлия Маркова – 1,9
Это активность на этапе плюс десятые баллов за участие во внеконкурсных мероприятиях реалити.
В пятницу и субботу личный зачёт каждой «городской красавицы» пополнился баллами по итогам fasemash-голосования и итогами работы в социальных сетях. Предлагаем вашему вниманию сводную таблицу результатов.
Как показывают данные, в социальных сетях максимально проявили себя Фируза Мамедова (2,75 балла), Арина Родионова (2,65 балла) и Юлия Соловьёва (2,6 балла). Надо отметить, что максимального балла за соцсети не получил никто. Это привело нас к мысли о том, что необходим отдельный ликбез – как правильно продвигать себя в интернете. Уже сегодня читайте на сайте интервью с директором GK и продюсером «Городской красавицы» Кириллом Мольковым.
Теперь о facemash-голосовании. Не без удовлетворения отмечаем, что больше всего голосов наши читатели и сетезрители отдали тем участницам, чей выбор фото в большей степени совпадал с выбором экспертов. Максимальные 3 балла получила Екатерина Сокурова, на втором месте с результатом 2,78 балла Юлия Соловьёва и замыкает тройку лидеров… да, Нина Кропчина. 2,64 балла! За Нину проголосовало 6404 посетителя GK!
Итак, по сумме баллов по всем критериям на первом месте Екатерина Сокурова (14,47), вторая — Фируза Мамедова (14,38), третья Арина Родионова (13,4), четвертая Марина Андрейченко (12,84), на пятом месте Юлия Соловьёва (12,84). Но это сухие цифры, а что с итогами?
Того, кому надо всерьёз задуматься и активизировать усилия, нетрудно определить (см. таблицу). С учётом того, что из проекта вышла одна из участниц, мы решили проявить гуманность. На этой неделе больше никто не уйдёт. Мы надеемся, что теперь уже все участницы точно поняли, что если нужны результаты, надо бороться. Надо обращать внимание на все сегменты реалити, не пытаться заставить организаторов подстраиваться под ваши обстоятельства.
Хотите победить? Мы готовы дать вам эту возможность. Но вы сделаете это сами!
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