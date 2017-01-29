Реалити ГК
Итоги третьего этапа. Пришло время расстаться с...
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Это итоги III этапа реалити «Городская красавица». Он был необычным, заставил поволноваться как участниц, так и организаторов. Но, поверьте, итоги поднимут градус напряжения ещё больше.
Напомним, как развивались события. Заданий на этапе было два.
Первое — сделать самостоятельно экспресс-мейкап за 10 минут, используя косметику, которую сами участницы взяли с собой на этап.
Второе задание — провести фэшн-фотосет за минуту возле того самого зеркала, которое и помогло участницам «сделать себе лицо».
Баллы, от экспертной группы, которые получили участницы на этапе, уже опубликованы. Их дополнили десятые балла. Эти маленькие бонусы мы начисляем либо за степень вовлечённости в проект, либо за точность в выполнении заданий.
Возможность увеличить рейтинг предоставилась, когда администрация комплекса Доброград, одного из партнёров проекта, пригласила участниц принять участие во флешмобе «Гонка светлячков».
Во флешмобе приняли участие Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова. Марина, Фируза и Юлия получили по 0,2 балла. По информации из Доброграда, Арина Родионова опоздала на флешмоб, да и на лыжи так и не встала. Но всё-таки участвовала! Поэтому ей тоже плюсуем — 0,1 балла.
Дополнительные 0,3 балла получают Марина Андрейченко и Юлия Соловьёва, как самые профессиональные на фотосете III этапа.
Остальная информация — итоги активности в социальных сетях и результаты facemash-голосования — в итоговой таблице.
Как видно из результатов, тройка лидеров на сегодня — это Фируза Мамедова, Екатерина Сокурова и Арина Родионова.
А теперь о грустном. Ещё перед началом активных этапов, в декабре прошлого года мы говорили нашим участницам, что в ходе отбора еженедельно проект будут покидать одна или две участницы. И на этой неделе — тот самый случай, когда нас покинут сразу две девушки. Их имена, также как и имена лидеров, видны в таблице.
Это Анастасия Райская и Юлия Маркова. Как уже сказано, мы ни с кем не прощаемся навсегда. Об этом знают и Настя, и Юля. Резкое снижение рейтинга Насти (до начала этапа она уверенно держала позицию в верхней части таблицы) объясняет фактическое отсутствие на этапе. Но у нас есть великолепный инсайд! Насте сейчас реально не до реалити! Она готовиться к роли невесты на своей свадьбе. Дело это очень ответственное и уж, конечно, это важнее любых, даже самых заманчивых конкурсов. От всей души желаем Насте счастья, бесконечной взаимной любви и весёлого торжества!
Что касается Юли, то ей изначально было нелегко, она вошла в проект позднее других, с наименьшим количеством баллов. Но боролась как настоящая львица и смогла продержаться, по сути, до «экватора» проекта. Однако чудеса не могут продолжаться бесконечно. Юле мы желаем успешной учёбы и — не пропадать. Не сомневаемся, что ещё не раз встретимся с ней, а она подарит GK не один задорный кадр.
Итак, в реалити-проекте осталось восемь городских красавиц. Их число теперь будет только сокращаться, а накал страстей увеличиваться. До встречи в IV этапе. Он стартует вечером 31 января и пройдёт…
В «Ярко-Парке»!
Разумеется, соревнование будет спортивным. Но у нас соревнование моделей, так что, девчонки, готовьте свои прекрасные лица, причёски и самые обворожительные улыбки!
Для всех, кто следит за проектом, у нас есть отличная новость. Нам уже не раз задавали вопрос, можно ли увидеть «в живую» участниц и поболеть за них на этапе. Именно IV этап даёт вам такую возможность.
Фоторяд: Александр Илларионов, Александр Соколов, Игорь Селезнёв
Напомним, как развивались события. Заданий на этапе было два.
Первое — сделать самостоятельно экспресс-мейкап за 10 минут, используя косметику, которую сами участницы взяли с собой на этап.
Второе задание — провести фэшн-фотосет за минуту возле того самого зеркала, которое и помогло участницам «сделать себе лицо».
Баллы, от экспертной группы, которые получили участницы на этапе, уже опубликованы. Их дополнили десятые балла. Эти маленькие бонусы мы начисляем либо за степень вовлечённости в проект, либо за точность в выполнении заданий.
Возможность увеличить рейтинг предоставилась, когда администрация комплекса Доброград, одного из партнёров проекта, пригласила участниц принять участие во флешмобе «Гонка светлячков».
Во флешмобе приняли участие Марина Андрейченко, Фируза Мамедова, Юлия Пронина и Арина Родионова. Марина, Фируза и Юлия получили по 0,2 балла. По информации из Доброграда, Арина Родионова опоздала на флешмоб, да и на лыжи так и не встала. Но всё-таки участвовала! Поэтому ей тоже плюсуем — 0,1 балла.
Дополнительные 0,3 балла получают Марина Андрейченко и Юлия Соловьёва, как самые профессиональные на фотосете III этапа.
Остальная информация — итоги активности в социальных сетях и результаты facemash-голосования — в итоговой таблице.
Как видно из результатов, тройка лидеров на сегодня — это Фируза Мамедова, Екатерина Сокурова и Арина Родионова.
А теперь о грустном. Ещё перед началом активных этапов, в декабре прошлого года мы говорили нашим участницам, что в ходе отбора еженедельно проект будут покидать одна или две участницы. И на этой неделе — тот самый случай, когда нас покинут сразу две девушки. Их имена, также как и имена лидеров, видны в таблице.
Это Анастасия Райская и Юлия Маркова. Как уже сказано, мы ни с кем не прощаемся навсегда. Об этом знают и Настя, и Юля. Резкое снижение рейтинга Насти (до начала этапа она уверенно держала позицию в верхней части таблицы) объясняет фактическое отсутствие на этапе. Но у нас есть великолепный инсайд! Насте сейчас реально не до реалити! Она готовиться к роли невесты на своей свадьбе. Дело это очень ответственное и уж, конечно, это важнее любых, даже самых заманчивых конкурсов. От всей души желаем Насте счастья, бесконечной взаимной любви и весёлого торжества!
Что касается Юли, то ей изначально было нелегко, она вошла в проект позднее других, с наименьшим количеством баллов. Но боролась как настоящая львица и смогла продержаться, по сути, до «экватора» проекта. Однако чудеса не могут продолжаться бесконечно. Юле мы желаем успешной учёбы и — не пропадать. Не сомневаемся, что ещё не раз встретимся с ней, а она подарит GK не один задорный кадр.
Итак, в реалити-проекте осталось восемь городских красавиц. Их число теперь будет только сокращаться, а накал страстей увеличиваться. До встречи в IV этапе. Он стартует вечером 31 января и пройдёт…
В «Ярко-Парке»!
Разумеется, соревнование будет спортивным. Но у нас соревнование моделей, так что, девчонки, готовьте свои прекрасные лица, причёски и самые обворожительные улыбки!
Для всех, кто следит за проектом, у нас есть отличная новость. Нам уже не раз задавали вопрос, можно ли увидеть «в живую» участниц и поболеть за них на этапе. Именно IV этап даёт вам такую возможность.
Начинаем в 18 часов в «Ковров-Молле», в «Ярко-Парке»! Поддержите своих!
Фоторяд: Александр Илларионов, Александр Соколов, Игорь Селезнёв
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