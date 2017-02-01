Реалити ГК
IV этап «Городской красавицы». Дотянись до неба! Ярко!
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Последний вечер января участницы реалити «Городская красавица» провели ярко, во всех смыслах. Спонсором этапа выступил батутный центр «Ярко Парк», который в канун Нового года открылся на территории «Ковров-Молла».
Батутный центр «Ярко Парк»,
расположенный на первом этаже ТРЦ «Ковров-Молл»
с первых дней стал центром притяжения для всех активных ковровчан.
В «Ярко Парке» городских красавиц ждали испытания на выносливость,
гибкость и умение быть спортивной, оставаясь при этом…
#девочкой-девочкой.
Об этом им сразу сообщили мы, команда GK, которую на этапе представляли Анна Постникова
и Кирилл Мольков.
Вы всё это ещё увидите, когда будет смонтирован видеоролик этапа, а пока — вот так это снималось.
К нашему огромному сожалению, на этапе не появилась Алёна Орлова.
По итогам III этапа у Алёны очень неплохие позиции в рейтинге, но за этап в «Ярко парке» она не получит ничего – ни за активность, ни за facemash-голосование. Dura lex, sed lex, по-русски говоря.
А в «Ярко Парк» пришло семь реалитянок – Марина Андрейченко, Екатерина Голвело, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова, Екатерина Сокурова и Юлия Соловьёва.
Начало было запланировано на 18.00. К этому времени собрались все, кроме выше упомянутой Алёны.
Участницы вошли на территорию «Ярко Парка».
Форма одежды (об этом девушки были предупреждены) спортивная, удобная и, разумеется, яркая и привлекательная.
А вот об обуви в батутном центре можно не волноваться — тут все в носках, батуты же!
Настрой у участниц был решительным.
Было видно — они пришли побеждать.
Посмотрите на этих атлеток! Разумеется, Фируза Мамедова не сомневалась, что с её-то спортивной подготовкой, ей не страшны никакие задания. Так ли оказалось на самом деле? Ведь это не тренажёрный зал, а батутный центр!
«Ярко Парк» — батутный центр.
Но это не только батуты, а целый комплекс…
Трудно подобрать слово – тренажёры, сооружения или арт-объекты?
Вот, например, эта «трибуна», по цвету так похожая на лого реалити «Городская красавица», что это?
О том, какие соревнования подготовлены для участниц, рассказал руководитель батутного центра Ярослав Чесноков.
Он в этот вечер был не только топ-менеджером, но и активным участником. В «Ярко Парке» вообще — все VIPы всегда в гуще событий!
Девушек ожидало несколько спортивных конкурсов:
— Ярко-эстафета, включающая бег по батутной зоне;
— «полоса препятствий» в батутной зоне;
— прыжки «в яму»;
— игра в «вышибалы».
Ничего себе! Вот это нагрузка!
Ну, раз уж будет реальная физ-ра, вначале на разминку.
Так, одежду надо закрепить как следует, как бы чего не лопнуло!
За ходом подготовки наблюдали зрители. Помните, мы же говорили, что IV этап будет публичным?
В числе интересантов были знаменитости. Вот, «Королева России 2016» Наталья Баранкова пришла поболеть.
А вот известный в городе постановщик танцев и шоу Анна Петрова!
Некоторые, настроившись на увлекательное шоу, даже чайную церемонию успели провести!
Посмотрите, не эта ли девушка была в числе претенденток на участие в реалити? В финал пройти не удалось, но интерес к проекту сохранился. Отлично!
Удача обязательно придёт в следующем сезоне.
Меж тем, участницы разминались. А в разминке главное что? Разогреться и почувствовать упругость!
Как уже сказано, на этапах девушек постоянно сопровождают не только фотографы, но и видеографы Антон Макаров
и Артём Буренков
И эти парни видят всё, каждый момент! Вот, к примеру, нежные объятия в прыжке. Катя Сокурова и Фируза Мамедова на время забыли, что буквально через несколько минут им придётся соревноваться.
И вот — эстафета.
Пока что девушки уверенно сохраняют кипсмайлинг.
Но вот, началось…
Ну, скажите, как это снимать?! Не эти ли слова читались в глазах видеографа?
А на мониторах «Ярко Парка» девушки были по-прежнему спокойны и прекрасны. Демонстрировался видеоролик дефиле на «МодноМаркет». Понятное дело, когда ни батута, ни прыжков, можно и красиво походить.
А на этапе начались прыжки и преодоление препятствий. Юля Соловьёва — вот кто сохраняет невозмутимость даже в полёте!
Но Катя Сокурова и не думает отставать в стремлении быть обаятельной.
Равно, как и Юля Пронина.
Да и Катя Голвело…
«Продолжайте, девочки, я всё вижу!» — ободрял участниц видеограф Артём Буренков.
Главный фотограф проекта Александр Соколов тоже наблюдал за происходящим. Его час ещё не наступил. Уж он-то знал, что самое сложное ожидает девчонок в конце…
Очень жарко в «Ярко парке». Жажда…
Инструктор «Ярко Парка» подаёт сигнал. Всем, внимание!
Команда GK на этом этапе выступала в качестве наблюдателей, все задания были исключительно от представителей батутного центра.
«Говорят, девчонок сейчас отправят делать сальто в воздухе», — говорит Татьяна Борминцева.
Да, ладно! Это же надо акробатом быть?!
Тем не менее, вышло именно так. Они боялись.
Бодрились…
Ииииии…
Да! Это были прыжки! И, вернувшись с небес, они сохраняли на лицах уверенные улыбки!
Юные зрители смотрели на происходящее в ошеломлении.
Ещё бы, эти полёты просто поражают воображение!
Приземление было мягким.
С полным погружением. «Айл би бэк...»
Представители «Ярко парко» внимательно следили за всеми телодвижениями. Ещё бы, ведь им предстояло решить, кто составил тройку лучших. Их вердикт был таков.
Самой спортивной и пружинистой признали Марину Андрейченко, которая получила в подарок фирменный комплект одежды от «Ярко парка». Второе и третье места присудили Екатерине Сокуровой и Екатерине Голвело. Их награды — абонемент на бесплатное посещение батутного центра.
Меж тем, видеограф Артём Буренков отозвал нескольких участниц.
Интервью о том, какими видят свои шансы, как оценивают подруг-соперниц и… Кто уйдёт из проекта на этой неделе? Только правда, и ничего, кроме правды!
Главный фотограф проекта Александр Соколов отдыхал.
Копил силы, ведь после всех спортивных состязаний девушек ожидал «контрольный» фотосет. на этот раз темой стала эмоция — восторг. Как участницы смогут изобразить восторг от прыжка на батуте?
Результаты фотосета вы сможете увидеть на facemash-голосовании. Как и на предыдущих этапах, на суд зрителей выставлены кадры, которые выбрали сами участницы. Мы свой анализ фотосета представим позднее, после того, как будет определена девушка, фото которой вам понравилось больше других.
А уже сейчас мы огласим заключение экспертной группы об активности участниц на этапе. В составе экспертной группы, наряду с командой GK, Ярослав Чесноков и Кирилл Сидоров.
Оценивается не только спортивный задор, но и задор в широком понимании слова. Вот решение экспертной группы:
Марина Андрейченко — 3 балла;
Екатерина Голвело — 2 балла;
Фируза Мамедова — 2,4 балла;
Юлия Пронина — 2 балла;
Арина Родионова — 2 балла;
Екатерина Сокурова — 2,2 балла;
Юлия Соловьёва — 1,6 балла.
Таким образом, абсолютный победитель на IV этапе — Марина Андрейченко. Она стала лучшей и в спортивной части, и сохранила максимум обаяния.
Фотограф Александр Илларионов
Батутный центр «Ярко Парк»,
расположенный на первом этаже ТРЦ «Ковров-Молл»
с первых дней стал центром притяжения для всех активных ковровчан.
В «Ярко Парке» городских красавиц ждали испытания на выносливость,
гибкость и умение быть спортивной, оставаясь при этом…
#девочкой-девочкой.
Об этом им сразу сообщили мы, команда GK, которую на этапе представляли Анна Постникова
и Кирилл Мольков.
Вы всё это ещё увидите, когда будет смонтирован видеоролик этапа, а пока — вот так это снималось.
К нашему огромному сожалению, на этапе не появилась Алёна Орлова.
По итогам III этапа у Алёны очень неплохие позиции в рейтинге, но за этап в «Ярко парке» она не получит ничего – ни за активность, ни за facemash-голосование. Dura lex, sed lex, по-русски говоря.
А в «Ярко Парк» пришло семь реалитянок – Марина Андрейченко, Екатерина Голвело, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова, Екатерина Сокурова и Юлия Соловьёва.
Начало было запланировано на 18.00. К этому времени собрались все, кроме выше упомянутой Алёны.
Участницы вошли на территорию «Ярко Парка».
Форма одежды (об этом девушки были предупреждены) спортивная, удобная и, разумеется, яркая и привлекательная.
А вот об обуви в батутном центре можно не волноваться — тут все в носках, батуты же!
Настрой у участниц был решительным.
Было видно — они пришли побеждать.
Посмотрите на этих атлеток! Разумеется, Фируза Мамедова не сомневалась, что с её-то спортивной подготовкой, ей не страшны никакие задания. Так ли оказалось на самом деле? Ведь это не тренажёрный зал, а батутный центр!
«Ярко Парк» — батутный центр.
Но это не только батуты, а целый комплекс…
Трудно подобрать слово – тренажёры, сооружения или арт-объекты?
Вот, например, эта «трибуна», по цвету так похожая на лого реалити «Городская красавица», что это?
О том, какие соревнования подготовлены для участниц, рассказал руководитель батутного центра Ярослав Чесноков.
Он в этот вечер был не только топ-менеджером, но и активным участником. В «Ярко Парке» вообще — все VIPы всегда в гуще событий!
Девушек ожидало несколько спортивных конкурсов:
— Ярко-эстафета, включающая бег по батутной зоне;
— «полоса препятствий» в батутной зоне;
— прыжки «в яму»;
— игра в «вышибалы».
Ничего себе! Вот это нагрузка!
Ну, раз уж будет реальная физ-ра, вначале на разминку.
Так, одежду надо закрепить как следует, как бы чего не лопнуло!
За ходом подготовки наблюдали зрители. Помните, мы же говорили, что IV этап будет публичным?
В числе интересантов были знаменитости. Вот, «Королева России 2016» Наталья Баранкова пришла поболеть.
А вот известный в городе постановщик танцев и шоу Анна Петрова!
Некоторые, настроившись на увлекательное шоу, даже чайную церемонию успели провести!
Посмотрите, не эта ли девушка была в числе претенденток на участие в реалити? В финал пройти не удалось, но интерес к проекту сохранился. Отлично!
Меж тем, участницы разминались. А в разминке главное что? Разогреться и почувствовать упругость!
Как уже сказано, на этапах девушек постоянно сопровождают не только фотографы, но и видеографы Антон Макаров
и Артём Буренков
И эти парни видят всё, каждый момент! Вот, к примеру, нежные объятия в прыжке. Катя Сокурова и Фируза Мамедова на время забыли, что буквально через несколько минут им придётся соревноваться.
И вот — эстафета.
Пока что девушки уверенно сохраняют кипсмайлинг.
Но вот, началось…
Ну, скажите, как это снимать?! Не эти ли слова читались в глазах видеографа?
А на мониторах «Ярко Парка» девушки были по-прежнему спокойны и прекрасны. Демонстрировался видеоролик дефиле на «МодноМаркет». Понятное дело, когда ни батута, ни прыжков, можно и красиво походить.
А на этапе начались прыжки и преодоление препятствий. Юля Соловьёва — вот кто сохраняет невозмутимость даже в полёте!
Но Катя Сокурова и не думает отставать в стремлении быть обаятельной.
Равно, как и Юля Пронина.
Да и Катя Голвело…
«Продолжайте, девочки, я всё вижу!» — ободрял участниц видеограф Артём Буренков.
Главный фотограф проекта Александр Соколов тоже наблюдал за происходящим. Его час ещё не наступил. Уж он-то знал, что самое сложное ожидает девчонок в конце…
Очень жарко в «Ярко парке». Жажда…
Инструктор «Ярко Парка» подаёт сигнал. Всем, внимание!
Команда GK на этом этапе выступала в качестве наблюдателей, все задания были исключительно от представителей батутного центра.
«Говорят, девчонок сейчас отправят делать сальто в воздухе», — говорит Татьяна Борминцева.
Да, ладно! Это же надо акробатом быть?!
Тем не менее, вышло именно так. Они боялись.
Бодрились…
Ииииии…
Да! Это были прыжки! И, вернувшись с небес, они сохраняли на лицах уверенные улыбки!
Юные зрители смотрели на происходящее в ошеломлении.
Ещё бы, эти полёты просто поражают воображение!
Приземление было мягким.
С полным погружением. «Айл би бэк...»
Представители «Ярко парко» внимательно следили за всеми телодвижениями. Ещё бы, ведь им предстояло решить, кто составил тройку лучших. Их вердикт был таков.
Самой спортивной и пружинистой признали Марину Андрейченко, которая получила в подарок фирменный комплект одежды от «Ярко парка». Второе и третье места присудили Екатерине Сокуровой и Екатерине Голвело. Их награды — абонемент на бесплатное посещение батутного центра.
Меж тем, видеограф Артём Буренков отозвал нескольких участниц.
Интервью о том, какими видят свои шансы, как оценивают подруг-соперниц и… Кто уйдёт из проекта на этой неделе? Только правда, и ничего, кроме правды!
Главный фотограф проекта Александр Соколов отдыхал.
Копил силы, ведь после всех спортивных состязаний девушек ожидал «контрольный» фотосет. на этот раз темой стала эмоция — восторг. Как участницы смогут изобразить восторг от прыжка на батуте?
Результаты фотосета вы сможете увидеть на facemash-голосовании. Как и на предыдущих этапах, на суд зрителей выставлены кадры, которые выбрали сами участницы. Мы свой анализ фотосета представим позднее, после того, как будет определена девушка, фото которой вам понравилось больше других.
А уже сейчас мы огласим заключение экспертной группы об активности участниц на этапе. В составе экспертной группы, наряду с командой GK, Ярослав Чесноков и Кирилл Сидоров.
Оценивается не только спортивный задор, но и задор в широком понимании слова. Вот решение экспертной группы:
Марина Андрейченко — 3 балла;
Екатерина Голвело — 2 балла;
Фируза Мамедова — 2,4 балла;
Юлия Пронина — 2 балла;
Арина Родионова — 2 балла;
Екатерина Сокурова — 2,2 балла;
Юлия Соловьёва — 1,6 балла.
Таким образом, абсолютный победитель на IV этапе — Марина Андрейченко. Она стала лучшей и в спортивной части, и сохранила максимум обаяния.
А что покажут результаты facemash-голосования? Узнаем в конце недели.
Фотограф Александр Илларионов
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