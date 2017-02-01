Реалити ГК

IV этап «Городской красавицы». Дотянись до неба! Ярко!

Zina_Orlova
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Последний вечер января участницы реалити «Городская красавица» провели ярко, во всех смыслах. Спонсором этапа выступил батутный центр «Ярко Парк», который в канун Нового года открылся на территории «Ковров-Молла».



Батутный центр «Ярко Парк»,
расположенный на первом этаже ТРЦ «Ковров-Молл»
с первых дней стал центром притяжения для всех активных ковровчан.

В «Ярко Парке» городских красавиц ждали испытания на выносливость,
гибкость и умение быть спортивной, оставаясь при этом…

#девочкой-девочкой.



Об этом им сразу сообщили мы, команда GK, которую на этапе представляли Анна Постникова



и Кирилл Мольков.



Вы всё это ещё увидите, когда будет смонтирован видеоролик этапа, а пока — вот так это снималось.



К нашему огромному сожалению, на этапе не появилась Алёна Орлова.



По итогам III этапа у Алёны очень неплохие позиции в рейтинге, но за этап в «Ярко парке» она не получит ничего – ни за активность, ни за facemash-голосование. Dura lex, sed lex, по-русски говоря.



А в «Ярко Парк» пришло семь реалитянок – Марина Андрейченко, Екатерина Голвело, Фируза Мамедова, Юлия Пронина, Арина Родионова, Екатерина Сокурова и Юлия Соловьёва.





Начало было запланировано на 18.00. К этому времени собрались все, кроме выше упомянутой Алёны.



Участницы вошли на территорию «Ярко Парка».

Форма одежды (об этом девушки были предупреждены) спортивная, удобная и, разумеется, яркая и привлекательная.

А вот об обуви в батутном центре можно не волноваться — тут все в носках, батуты же!

Настрой у участниц был решительным.

Было видно — они пришли побеждать.





Посмотрите на этих атлеток! Разумеется, Фируза Мамедова не сомневалась, что с её-то спортивной подготовкой, ей не страшны никакие задания. Так ли оказалось на самом деле? Ведь это не тренажёрный зал, а батутный центр!





«Ярко Парк» — батутный центр.

Но это не только батуты, а целый комплекс…

Трудно подобрать слово – тренажёры, сооружения или арт-объекты?

Вот, например, эта «трибуна», по цвету так похожая на лого реалити «Городская красавица», что это?





О том, какие соревнования подготовлены для участниц, рассказал руководитель батутного центра Ярослав Чесноков.



Он в этот вечер был не только топ-менеджером, но и активным участником. В «Ярко Парке» вообще — все VIPы всегда в гуще событий!





Девушек ожидало несколько спортивных конкурсов:

— Ярко-эстафета, включающая бег по батутной зоне;
— «полоса препятствий» в батутной зоне;
— прыжки «в яму»;
— игра в «вышибалы».



Ничего себе! Вот это нагрузка!





Ну, раз уж будет реальная физ-ра, вначале на разминку.







Так, одежду надо закрепить как следует, как бы чего не лопнуло!



За ходом подготовки наблюдали зрители. Помните, мы же говорили, что IV этап будет публичным?





В числе интересантов были знаменитости. Вот, «Королева России 2016» Наталья Баранкова пришла поболеть.



А вот известный в городе постановщик танцев и шоу Анна Петрова!



Некоторые, настроившись на увлекательное шоу, даже чайную церемонию успели провести!



Посмотрите, не эта ли девушка была в числе претенденток на участие в реалити? В финал пройти не удалось, но интерес к проекту сохранился. Отлично! Удача обязательно придёт в следующем сезоне.



Меж тем, участницы разминались. А в разминке главное что? Разогреться и почувствовать упругость!



Как уже сказано, на этапах девушек постоянно сопровождают не только фотографы, но и видеографы Антон Макаров





и Артём Буренков



И эти парни видят всё, каждый момент! Вот, к примеру, нежные объятия в прыжке. Катя Сокурова и Фируза Мамедова на время забыли, что буквально через несколько минут им придётся соревноваться.



И вот — эстафета.







Пока что девушки уверенно сохраняют кипсмайлинг.





Но вот, началось…





Ну, скажите, как это снимать?! Не эти ли слова читались в глазах видеографа?



А на мониторах «Ярко Парка» девушки были по-прежнему спокойны и прекрасны. Демонстрировался видеоролик дефиле на «МодноМаркет». Понятное дело, когда ни батута, ни прыжков, можно и красиво походить.



А на этапе начались прыжки и преодоление препятствий. Юля Соловьёва — вот кто сохраняет невозмутимость даже в полёте!



Но Катя Сокурова и не думает отставать в стремлении быть обаятельной.



Равно, как и Юля Пронина.



Да и Катя Голвело



«Продолжайте, девочки, я всё вижу!» — ободрял участниц видеограф Артём Буренков.



Главный фотограф проекта Александр Соколов тоже наблюдал за происходящим. Его час ещё не наступил. Уж он-то знал, что самое сложное ожидает девчонок в конце…



Очень жарко в «Ярко парке». Жажда…





Инструктор «Ярко Парка» подаёт сигнал. Всем, внимание!



Команда GK на этом этапе выступала в качестве наблюдателей, все задания были исключительно от представителей батутного центра.



«Говорят, девчонок сейчас отправят делать сальто в воздухе», — говорит Татьяна Борминцева.

Да, ладно! Это же надо акробатом быть?!



Тем не менее, вышло именно так. Они боялись.



Бодрились…



Ииииии…



Да! Это были прыжки! И, вернувшись с небес, они сохраняли на лицах уверенные улыбки!





Юные зрители смотрели на происходящее в ошеломлении.



Ещё бы, эти полёты просто поражают воображение!





Приземление было мягким.





С полным погружением. «Айл би бэк...»



Представители «Ярко парко» внимательно следили за всеми телодвижениями. Ещё бы, ведь им предстояло решить, кто составил тройку лучших. Их вердикт был таков.

Самой спортивной и пружинистой признали Марину Андрейченко, которая получила в подарок фирменный комплект одежды от «Ярко парка». Второе и третье места присудили Екатерине Сокуровой и Екатерине Голвело. Их награды — абонемент на бесплатное посещение батутного центра.







Меж тем, видеограф Артём Буренков отозвал нескольких участниц.



Интервью о том, какими видят свои шансы, как оценивают подруг-соперниц и… Кто уйдёт из проекта на этой неделе? Только правда, и ничего, кроме правды!



Главный фотограф проекта Александр Соколов отдыхал.



Копил силы, ведь после всех спортивных состязаний девушек ожидал «контрольный» фотосет. на этот раз темой стала эмоция — восторг. Как участницы смогут изобразить восторг от прыжка на батуте?



Результаты фотосета вы сможете увидеть на facemash-голосовании. Как и на предыдущих этапах, на суд зрителей выставлены кадры, которые выбрали сами участницы. Мы свой анализ фотосета представим позднее, после того, как будет определена девушка, фото которой вам понравилось больше других.



А уже сейчас мы огласим заключение экспертной группы об активности участниц на этапе. В составе экспертной группы, наряду с командой GK, Ярослав Чесноков и Кирилл Сидоров.



Оценивается не только спортивный задор, но и задор в широком понимании слова. Вот решение экспертной группы:

Марина Андрейченко — 3 балла;
Екатерина Голвело — 2 балла;
Фируза Мамедова — 2,4 балла;
Юлия Пронина — 2 балла;
Арина Родионова — 2 балла;
Екатерина Сокурова — 2,2 балла;
Юлия Соловьёва — 1,6 балла.

Таким образом, абсолютный победитель на IV этапе — Марина Андрейченко. Она стала лучшей и в спортивной части, и сохранила максимум обаяния.



А что покажут результаты facemash-голосования? Узнаем в конце недели.


Фотограф Александр Илларионов

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