Реалити ГК
Календарь «Городская красавица» от GK. Первый бэк и первый инсайд
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Что происходит на проекте «Городская красавица»? Главная задача участниц на оставшиеся дни декабря, как мы уже говорили, съёмки календаря. И работа идёт полным ходом.
15 декабря прошли фотосессии первых трёх участниц – Надежды Калачёвой, Арины Родионовой и Анастасии Ткач.
После съёмок девчонки говорили, что очень устали, но работой остались довольны.
Поддерживать тонус и бодрость всем нам (мы были рядом с участницами на протяжении всех фотосетов) помогал бодрящий кофе от «Кофе Брейк».
Вы знаете, что этот кофе можно выпить не только в кофейне на проспекте Мира, 2, но и забрать с собой?
Мы на проекте так и поступили.
Впрочем, вернёмся к рассказу о съёмках. В первый съёмочный день много времени ушло на подготовку студии, в которую временно была переоборудована часть офиса GK, ушло более двух часов. Фотограф проекта Александр Соколов постарался предусмотреть каждую мелочь. Одновременно шла видеосъёмка. Удачные ракурсы выбирал видеограф Артём Буренков.
Стены офиса меняли цвет, устанавливались дополнительные источники света, довольно много времени ушло на монтаж мобильной системы установки фона (фотографы называют её «ворота»).
… В студии красоты Victory тоже кипела работа. Парикмахер-стилист Дарья Котухова и визажист Виктория Селеметова готовили модели к съёмкам. Формирование образов началось с 14 часов. На каждую модель ушло по два часа, и к 18 часам девушки были готовы.
Выбор образа-месяца – это совместная работа студии красоты Victory и магазина модной одежды modno.rus
— Прежде чем принять решение по каждой девушке я и стилисты нашей студии отсмотрели все фотосеты, которые были отправлены в анкетах. Окончательное решение было принято уже после личного знакомства. Определяющим тут было совместить темперамент и внешний облик девушек и атмосферу месяцев года, — говорила Виктория Селеметова, руководитель студии красоты Victory
На самом деле, не всё так линейно. Девушка-июль – вовсе не обязательно должна быть знойной красоткой. А девушки, «играющие в зиму» отнюдь не нордического характера, вполне себе горячие. Самый первый фотосет в «тройке» выпал Надежде Калачёвой. Напомним, Надежда попала в ТОП-12 волею судеб, из-за неявки на полуфинал одной из отобравшихся девушек.
Верхние двенадцать строчек – это результат фейсмэш-голосования. Это, в том числе, означает, что те, кто на сегодня остался «за бортом» ничуть не менее привлекательны и очаровательны. Более того, в случае, если кто-то из полуфиналисток покинет проект, их место займут девушки со «скамейки запасных». Как говорится, не уходите далеко от экранов (мониторов).
В каком случае девушки могут покинуть проект? Опишем основные кейсы.
Участница выбывает, если не может принимать участие в мероприятиях реалити. Понятия «уважительная причина» на проекте не существует. Мы никого не ругаем, не осуждаем, но… и не задерживаем.
Под словами «мероприятия реалити» следует понимать ВСЕ ЭТАПЫ, начиная со съёмок для календаря. По завершении съёмок у девушек будут небольшие новогодние каникулы, но уже с 7 января начнутся активные этапы, то есть – собственно реалити-проект.
Участницам предстоит соревноваться в конкурсах, которые потребуют от них не только активности в социальных сетях, но и активности в самом буквальном смысле слова. Да, будет экстрим, если вы об этом хотели спросить.
К конкурсам будет нужно готовиться, а по завершении конкурсов — давать интервью, которые также будут оцениваться. Эта работа предполагает фактическое присутствие участниц на площадке проекта, то есть, в Коврове. Как минимум, «плечо» доступности должно позволять им в течении пары часов подъехать на место проведения этапов.
Этапы активностей будут продолжаться весь январь и три недели февраля. И когда мы говорим о необходимости присутствия на проекте, подразумеваем весь этот период.
Уже сейчас некоторые из наших полуфиналисток встали перед дилеммой: ехать на зимний курорт, навещать родственников или всё-таки продолжить участие в проекте. Выбор, конечно же, за девушками. А тем, кто пока остаётся в резерве, стоит на всякий случай проанализировать планы на декабрь, январь и февраль. Мало ли, как сложатся обстоятельства – в тот самый момент, когда вы купите «горячий тур» на Новый год, вам позвонят с проекта и предложат приехать на съёмки.
До Нового года помимо съёмок для календаря полуфиналистки по договорённости с нами позируют для иллюстрирования топиков GK. Эта работа позволит им за оставшиеся до начала активной фазы проекта дни приобрести опыт позирования, привыкнуть к фото и видеокамерам, научиться держаться в кадре. Но о репортажах с участием полуфиналисток мы ещё расскажем отдельно, а пока – о фотосетах в студии.
Первым месяцем года для нас стал октябрь. Именно этот месяц-образ воплощала Надежда Калачёва. Ни фотограф, ни стилист, ни все мы ещё не представляли сколько именно времени уйдёт на съёмку. Неизвестность не может не напрягать. У Нади даже голова разболелась от событий того дня. Однако она взяла себя в руки, и её состояние выдавала разве что немного грустная улыбка. Впрочем, осенняя грусть Надежде даже шла.
Надежда снималась в платье в пол. Для позирования было выбрано положение сидя. Казалось бы, чего проще – сидеть на стуле и улыбаться?
— Чтобы поза была эффектной, одну ногу нужно было держать на весу, — комментировала Виктория Селеметова. – Это непросто — нога в напряжении, надо контролировать положение тела и сохранять беззаботный вид…
После того, как Александр Соколов объявил, что фотосессия завершена, Надя облегчённо выдохнула.
Несколько глотков кофе, чтобы подкрепиться и… Конечно же, надо выложить в Инстаграм селфи.
Креативный макияж хочется запечатлеть для истории. Да и вообще, проверить ленту будет нелишним.
…«На исходную» уже вышла Арина Родионова.
Её месяц — февраль. Зима – это, конечно же, мех.
— В шубе было жарко! – вспоминала Арина.
Нам не раз пришлось прикладывать к лицу и телу Арины салфетки, чтобы устранить ненужный блеск.
Но это было не единственной сложностью. Арина украсила тело татуировками.
В принципе, против тату никто не возражает. Но в образ, созданный стилистом, татуировки никак не вписывались.
— В татуировках нет ничего предосудительного. Но если человек осознанно идёт на данный шаг, он должен понимать, что в дальнейшем ему придётся учитывать это обстоятельство как при выборе одежды, так и в принципе, при выборе образа, — говорил Александр Соколов. – Мы сделали несколько кадров, где тату просматривались. Но отсмотрев рабочий материал, пришли к выводу, что без рисунков на теле модель смотрится более удачно.
В макияже Арины (впрочем, как и у Надежды Калачёвой) были использованы блёстки. Так получились губы цвета льда. Контролировать мимику так, чтобы креативный мэйк-ап работал на образ, было непросто. К тому же характер у Арины отнюдь не нордический. Она хохотушка, а в кадре нужно было «выдавать холод».
И если Надежду нам приходилось «размораживать» и приободрять, то с Ариной всё было наоборот.
…За февралём пришла весна – месяц май и Анастасия Ткач. С Настей съёмка прошла, по сути, на одном дыхании. Девушка максимально старалась прислушиваться к рекомендациям фотографа и стилиста, быстро нашла удачное положение для позирования и… была свежа как майская роза. Что ещё нужно для хороших фото? Да, ничего!
Меж тем, шёл уже десятый час вечера! Вот это марафон! По завершении съёмок Виктория и Александр подвели итоги первого съёмочного дня.
— У нас получилась командная работа, — сказала Виктория. – В ходе съёмок было много моментов, за которые я, честно говоря, немного волновалась. По собственному опыту знаю, что на студийных фотосессиях особое внимание уделяют съёмкам пушистого меха, блестящих фрагментов в одежде, хайлайтеров в мейк-апе… Александр эти сложности словно не замечал! У Саши великолепная интуиция, он буквально чувствует момент и принимает единственно верное решение!
— Это всё благодаря Виктории! – говорит Александр. – Было легко именно потому, что она всегда была рядом. Не только мне помогала, но и наших моделей настраивала на рабочий ритм.
Командный дух действительно витал в студии на протяжении всей работы. Чувство плеча было потрясающим, взаимодействовали как Александр и Виктория, так и Артём Буренков, и Александр Илларионов, который обеспечивал съёмку бэка.
Наутро девушек ожидало новое испытание. 16 декабря для всех полуфиналисток был запланирован мастер-класс (МК). Мы хотели помочь участницам разобраться с цветом своих волос. Для профессиональных фотосетов необходимо «подсветить» волосы, как минимум тонировать их оттеночным шампунем.
Один из ковровских парикмахеров, назвавшись экспертом, согласился проконсультировать участниц проекта. Но поставил условие: «Я занят, много клиентов, поэтому готов проводить МК только в 7 утра».
Новость о том, что в 6.45 надо явиться по указанному адресу, не порадовала участниц. Поскольку все мероприятия проекта идут «под камеру», надо было не просто проснуться, но и успеть привести себя в порядок. Погода радости не добавляла – стояли морозы. Тем не менее, семеро участниц дисциплинированно явились вовремя, с причёсками и мейк-апом, готовые внимательно слушать мастера.
МК не получился. Наш «безумно занятый эксперт» не явился на встречу, которую сам и назначил. Перед участницами пришлось извиниться за горе-эксперта и распустить всех по домам. Порадовали те, кто отнёсся к форс-мажору спокойно и с юмором.
— На работу при полном параде, а не сонная приду!
До «эксперта» мы смогли дозвониться только около 9 утра. Услышали не извинения, а рассказ, который показался нам малоправдоподобным.
Этот случай стал для команды GK уроком. Мало назваться партнёром проекта и экспертом. Надо соответствовать этим статусам. Деловая репутация – это капитал, который ценится в бизнесе превыше всего.
В отличие этого «эксперта», наш проверенный партнёр Студия красоты Victory оперативно вмешалась в ситуацию и помогла. Полноценный МК провести уже не удалось, но индивидуальные консультации с участницами помогли им откорректировать цвет волос так, чтобы на фотосетах выглядеть максимально привлекательно.
О том, как прошли фотосеты второй «тройки», расскажем завтра. Работали Аня Ореховая – это апрель, Марина Андрейченко — декабрь, и Алёна Орлова — сентябрь.
Фотограф Александр Илларионов
15 декабря прошли фотосессии первых трёх участниц – Надежды Калачёвой, Арины Родионовой и Анастасии Ткач.
После съёмок девчонки говорили, что очень устали, но работой остались довольны.
Поддерживать тонус и бодрость всем нам (мы были рядом с участницами на протяжении всех фотосетов) помогал бодрящий кофе от «Кофе Брейк».
Вы знаете, что этот кофе можно выпить не только в кофейне на проспекте Мира, 2, но и забрать с собой?
Мы на проекте так и поступили.
Впрочем, вернёмся к рассказу о съёмках. В первый съёмочный день много времени ушло на подготовку студии, в которую временно была переоборудована часть офиса GK, ушло более двух часов. Фотограф проекта Александр Соколов постарался предусмотреть каждую мелочь. Одновременно шла видеосъёмка. Удачные ракурсы выбирал видеограф Артём Буренков.
Стены офиса меняли цвет, устанавливались дополнительные источники света, довольно много времени ушло на монтаж мобильной системы установки фона (фотографы называют её «ворота»).
… В студии красоты Victory тоже кипела работа. Парикмахер-стилист Дарья Котухова и визажист Виктория Селеметова готовили модели к съёмкам. Формирование образов началось с 14 часов. На каждую модель ушло по два часа, и к 18 часам девушки были готовы.
Выбор образа-месяца – это совместная работа студии красоты Victory и магазина модной одежды modno.rus
— Прежде чем принять решение по каждой девушке я и стилисты нашей студии отсмотрели все фотосеты, которые были отправлены в анкетах. Окончательное решение было принято уже после личного знакомства. Определяющим тут было совместить темперамент и внешний облик девушек и атмосферу месяцев года, — говорила Виктория Селеметова, руководитель студии красоты Victory
На самом деле, не всё так линейно. Девушка-июль – вовсе не обязательно должна быть знойной красоткой. А девушки, «играющие в зиму» отнюдь не нордического характера, вполне себе горячие. Самый первый фотосет в «тройке» выпал Надежде Калачёвой. Напомним, Надежда попала в ТОП-12 волею судеб, из-за неявки на полуфинал одной из отобравшихся девушек.
Верхние двенадцать строчек – это результат фейсмэш-голосования. Это, в том числе, означает, что те, кто на сегодня остался «за бортом» ничуть не менее привлекательны и очаровательны. Более того, в случае, если кто-то из полуфиналисток покинет проект, их место займут девушки со «скамейки запасных». Как говорится, не уходите далеко от экранов (мониторов).
В каком случае девушки могут покинуть проект? Опишем основные кейсы.
Участница выбывает, если не может принимать участие в мероприятиях реалити. Понятия «уважительная причина» на проекте не существует. Мы никого не ругаем, не осуждаем, но… и не задерживаем.
Под словами «мероприятия реалити» следует понимать ВСЕ ЭТАПЫ, начиная со съёмок для календаря. По завершении съёмок у девушек будут небольшие новогодние каникулы, но уже с 7 января начнутся активные этапы, то есть – собственно реалити-проект.
Участницам предстоит соревноваться в конкурсах, которые потребуют от них не только активности в социальных сетях, но и активности в самом буквальном смысле слова. Да, будет экстрим, если вы об этом хотели спросить.
К конкурсам будет нужно готовиться, а по завершении конкурсов — давать интервью, которые также будут оцениваться. Эта работа предполагает фактическое присутствие участниц на площадке проекта, то есть, в Коврове. Как минимум, «плечо» доступности должно позволять им в течении пары часов подъехать на место проведения этапов.
Этапы активностей будут продолжаться весь январь и три недели февраля. И когда мы говорим о необходимости присутствия на проекте, подразумеваем весь этот период.
Уже сейчас некоторые из наших полуфиналисток встали перед дилеммой: ехать на зимний курорт, навещать родственников или всё-таки продолжить участие в проекте. Выбор, конечно же, за девушками. А тем, кто пока остаётся в резерве, стоит на всякий случай проанализировать планы на декабрь, январь и февраль. Мало ли, как сложатся обстоятельства – в тот самый момент, когда вы купите «горячий тур» на Новый год, вам позвонят с проекта и предложат приехать на съёмки.
До Нового года помимо съёмок для календаря полуфиналистки по договорённости с нами позируют для иллюстрирования топиков GK. Эта работа позволит им за оставшиеся до начала активной фазы проекта дни приобрести опыт позирования, привыкнуть к фото и видеокамерам, научиться держаться в кадре. Но о репортажах с участием полуфиналисток мы ещё расскажем отдельно, а пока – о фотосетах в студии.
Первым месяцем года для нас стал октябрь. Именно этот месяц-образ воплощала Надежда Калачёва. Ни фотограф, ни стилист, ни все мы ещё не представляли сколько именно времени уйдёт на съёмку. Неизвестность не может не напрягать. У Нади даже голова разболелась от событий того дня. Однако она взяла себя в руки, и её состояние выдавала разве что немного грустная улыбка. Впрочем, осенняя грусть Надежде даже шла.
Надежда снималась в платье в пол. Для позирования было выбрано положение сидя. Казалось бы, чего проще – сидеть на стуле и улыбаться?
— Чтобы поза была эффектной, одну ногу нужно было держать на весу, — комментировала Виктория Селеметова. – Это непросто — нога в напряжении, надо контролировать положение тела и сохранять беззаботный вид…
После того, как Александр Соколов объявил, что фотосессия завершена, Надя облегчённо выдохнула.
Несколько глотков кофе, чтобы подкрепиться и… Конечно же, надо выложить в Инстаграм селфи.
Креативный макияж хочется запечатлеть для истории. Да и вообще, проверить ленту будет нелишним.
…«На исходную» уже вышла Арина Родионова.
Её месяц — февраль. Зима – это, конечно же, мех.
— В шубе было жарко! – вспоминала Арина.
Нам не раз пришлось прикладывать к лицу и телу Арины салфетки, чтобы устранить ненужный блеск.
Но это было не единственной сложностью. Арина украсила тело татуировками.
В принципе, против тату никто не возражает. Но в образ, созданный стилистом, татуировки никак не вписывались.
— В татуировках нет ничего предосудительного. Но если человек осознанно идёт на данный шаг, он должен понимать, что в дальнейшем ему придётся учитывать это обстоятельство как при выборе одежды, так и в принципе, при выборе образа, — говорил Александр Соколов. – Мы сделали несколько кадров, где тату просматривались. Но отсмотрев рабочий материал, пришли к выводу, что без рисунков на теле модель смотрится более удачно.
В макияже Арины (впрочем, как и у Надежды Калачёвой) были использованы блёстки. Так получились губы цвета льда. Контролировать мимику так, чтобы креативный мэйк-ап работал на образ, было непросто. К тому же характер у Арины отнюдь не нордический. Она хохотушка, а в кадре нужно было «выдавать холод».
И если Надежду нам приходилось «размораживать» и приободрять, то с Ариной всё было наоборот.
…За февралём пришла весна – месяц май и Анастасия Ткач. С Настей съёмка прошла, по сути, на одном дыхании. Девушка максимально старалась прислушиваться к рекомендациям фотографа и стилиста, быстро нашла удачное положение для позирования и… была свежа как майская роза. Что ещё нужно для хороших фото? Да, ничего!
Меж тем, шёл уже десятый час вечера! Вот это марафон! По завершении съёмок Виктория и Александр подвели итоги первого съёмочного дня.
— У нас получилась командная работа, — сказала Виктория. – В ходе съёмок было много моментов, за которые я, честно говоря, немного волновалась. По собственному опыту знаю, что на студийных фотосессиях особое внимание уделяют съёмкам пушистого меха, блестящих фрагментов в одежде, хайлайтеров в мейк-апе… Александр эти сложности словно не замечал! У Саши великолепная интуиция, он буквально чувствует момент и принимает единственно верное решение!
— Это всё благодаря Виктории! – говорит Александр. – Было легко именно потому, что она всегда была рядом. Не только мне помогала, но и наших моделей настраивала на рабочий ритм.
Командный дух действительно витал в студии на протяжении всей работы. Чувство плеча было потрясающим, взаимодействовали как Александр и Виктория, так и Артём Буренков, и Александр Илларионов, который обеспечивал съёмку бэка.
Наутро девушек ожидало новое испытание. 16 декабря для всех полуфиналисток был запланирован мастер-класс (МК). Мы хотели помочь участницам разобраться с цветом своих волос. Для профессиональных фотосетов необходимо «подсветить» волосы, как минимум тонировать их оттеночным шампунем.
Один из ковровских парикмахеров, назвавшись экспертом, согласился проконсультировать участниц проекта. Но поставил условие: «Я занят, много клиентов, поэтому готов проводить МК только в 7 утра».
Новость о том, что в 6.45 надо явиться по указанному адресу, не порадовала участниц. Поскольку все мероприятия проекта идут «под камеру», надо было не просто проснуться, но и успеть привести себя в порядок. Погода радости не добавляла – стояли морозы. Тем не менее, семеро участниц дисциплинированно явились вовремя, с причёсками и мейк-апом, готовые внимательно слушать мастера.
МК не получился. Наш «безумно занятый эксперт» не явился на встречу, которую сам и назначил. Перед участницами пришлось извиниться за горе-эксперта и распустить всех по домам. Порадовали те, кто отнёсся к форс-мажору спокойно и с юмором.
— На работу при полном параде, а не сонная приду!
До «эксперта» мы смогли дозвониться только около 9 утра. Услышали не извинения, а рассказ, который показался нам малоправдоподобным.
Этот случай стал для команды GK уроком. Мало назваться партнёром проекта и экспертом. Надо соответствовать этим статусам. Деловая репутация – это капитал, который ценится в бизнесе превыше всего.
В отличие этого «эксперта», наш проверенный партнёр Студия красоты Victory оперативно вмешалась в ситуацию и помогла. Полноценный МК провести уже не удалось, но индивидуальные консультации с участницами помогли им откорректировать цвет волос так, чтобы на фотосетах выглядеть максимально привлекательно.
О том, как прошли фотосеты второй «тройки», расскажем завтра. Работали Аня Ореховая – это апрель, Марина Андрейченко — декабрь, и Алёна Орлова — сентябрь.
Есть у нас новости и помимо съёмок для календаря. Оставайтесь с нами и вы всё узнаете!
Фотограф Александр Илларионов
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