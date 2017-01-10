Реалити ГК
Календарь реалити-проекта «Городская красавица». Электронная презентация
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Съёмки календаря реалити-проекта «Городская красавица» проходили в декабре прошлого года. Мы подробно рассказывали о них, о том, как старались фотомодели-участницы, фотографы и видеографы, стилисты и визажисты. И вот он, итог нашей работы!
Образы моделей созданы благодаря
студии красоты «Виктори»,
«Магазина модной одежды modno.rus» и её владельца Татьяны Богдановой.
Разумеется, съёмки были бы невозможны без творческой работы, которую проделал главный фотограф проекта Александр Соколов.
Надо отметить, что Александру на разных этапах работы помогали фотографы Артём Буренков, Александр Илларионов и Яна Касьянова.
Особую роль в съёмках сыграл фотограф Евгений Соколов, благодаря которому была сделана вот эта фотография, как итог нашей совместной работы:
На общем снимке люди, которые трудились над календарём:
Продюсер проекта Кирилл Мольков;
Коммерческий директор проекта Татьяна Борминцева;
Стилист и визажист проекта Виктория Селеметова;
Фотограф проекта Александр Соколов;
Модель-образ проекта Милена Сурикова.
Наш календарь готов, вот его электронное воплощение:
(ссылка для просмотра на мобильных устройствах)
И ещё одна отличная новость: уже открыты предпродажи! Календарь можно приобрести по цене 999 рублей.
По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
8 (49232) 5-33-73, 8-920-933-05-73
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Образы моделей созданы благодаря
студии красоты «Виктори»,
«Магазина модной одежды modno.rus» и её владельца Татьяны Богдановой.
Разумеется, съёмки были бы невозможны без творческой работы, которую проделал главный фотограф проекта Александр Соколов.
Надо отметить, что Александру на разных этапах работы помогали фотографы Артём Буренков, Александр Илларионов и Яна Касьянова.
Особую роль в съёмках сыграл фотограф Евгений Соколов, благодаря которому была сделана вот эта фотография, как итог нашей совместной работы:
На общем снимке люди, которые трудились над календарём:
Продюсер проекта Кирилл Мольков;
Коммерческий директор проекта Татьяна Борминцева;
Стилист и визажист проекта Виктория Селеметова;
Фотограф проекта Александр Соколов;
Модель-образ проекта Милена Сурикова.
Наш календарь готов, вот его электронное воплощение:
(ссылка для просмотра на мобильных устройствах)
И ещё одна отличная новость: уже открыты предпродажи! Календарь можно приобрести по цене 999 рублей.
По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
8 (49232) 5-33-73, 8-920-933-05-73
Вы можете написать нам по адресу: reklama@gorodkovrov.ru
Или обратиться через ВК.
Торопитесь, тираж ограничен!
P.S. Чуть не забыли!
Спецпредложение GK! Только до конца января один из вас сможет приобрести самый уникальную копию календаря проекта в формате аукциона.
Предлагайте максимальную цену прямо здесь, в комментариях под текстом. Тот, кто предложит максимальную сумму, получит эксклюзивную копию
1 комментарий
1. А слабо заклеить лого на макбуке, логотипом GK? Как делают все уважающие себя издания, тв проекты и т.п.?
2. Календарь в каком формате то? Как журнал? Или все таки это календарь, который можно, поставить, повесить))) Иначе нафига за 1000 календарь, которым нельзя пользоваться по прямому назначению?
3. Санек))) напишу только одно, зачем Нину так откадрировал (наверное есть такое слово)?
4. Милена — модель образ чего?
Из всех фото «Июнь» подходит на модель — образ проекта.