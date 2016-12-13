Реалити ГК
Красивые, азартные и удачливые. Список полуфиналисток реалити-проекта «Городская красавица»
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В прошлые выходные в ресторане «Цезарь» состоялся полуфинальный отбор участниц проекта «Городская красавица». Напоминаем, GK предложил уверенным в себе, красивым и азартным девушкам в возрасте от 18 до 30 лет включиться в борьбу за суперприз – путёвку на двоих на Канарские острова.
О том, как определялись полуфиналистки, нашим читателям уже рассказал руководитель проекта Кирилл Мольков.
Наш вызов приняли 23 очаровательные ковровчанки.
Это они в сопровождении своих групп поддержки познакомились и получили возможность позировать перед фото- и видеокамерами.
«Картинку» вечера обеспечивали фотограф Александр Соколов и видеограф Антон Макаров.
Статусными гостями вечера стали представители и руководители компаний, выступающих спонсорами и партнёрами проекта.
Городскую компьютерную сеть ITNET представлял руководитель службы по связям с общественностью Ян Курганов, который, кстати, на протяжении полуфинала вёл перископ-трансляцию. Записи трансляций можно пересмотреть в нашей группе ВК
Партнёра проекта, студию красоты «Виктори» представляла её директор Виктория Селеметова
Виктория рассказала участницам о том, что представляет собой участие в подобных проектах, и о том, как наилучшим образом подготовиться к фото- и видеосъёмке. Виктория, кстати, подготовила к фотосессии одну из участниц мероприятия.
Аплодисментами встретили участники вечеринки представителей магазина модной одежды MODNO.RUS, компании «Оптика Айкрафт», студия Красоты «LUXURY», салона-парикмахерской «Парадиз» и фирмы «Лимузины Коврова».
Именно представительский автомобиль «Лимузинов Коврова» доставил команду GK к месту проведения полуфинала, в ресторан «Цезарь».
Ещё один партнёр проекта – студия флористики и декора «Florissimo» предоставил элегантные букеты цветов.
Ведущий вечера и всего проекта Вадим Садретдинов рассказал о каждой из участниц, дал девушкам возможность проявить себя не только внешне, но и в общении.
Чувство юмора, умение достойно подать себя на публике – это не менее важные, чем эффектная внешность, качества, которые в дальнейшем очень пригодятся участницам.
Участницам вечеринки предложили делать селфи и выкладывать в социальные сети в режиме он-лайн с хэштегом GK_GK («Городская красавица» на «ГородКовров.РУ»).
В итоге победителями конкурса стали одна из участниц проекта и гость вечера. Победители получили сертификат от салона красоты «Victory» номиналом 1000 рублей и бутылка шампанского от ресторана «Цезарь». Напомним, что в числе гостей были наши победители конкурса репоста.
Не менее важным фактором поддержки является то, как реагируют и проявляют своё внимание друзья и родные участниц. Так, группа поддержки одной из участниц прислала в разгар вечеринки букет цветов и воздушные шары. Не исключено, что это, в том числе, помогло девушке впоследствии пройти в полуфинал.
Результаты Fasemash-голосования были озвучены не сразу. Первой о том, что она прошла в полуфинал, узнала победительница лайк-голосования ВК. Ею стала 24-летняя Фируза Мамедова.
Фируза заверила ведущего, что совсем не волновалась, когда направляла на конкурс анкету, и что поддержку ей оказали все родные и близкие. Кстати, Фируза пришла на полуфинал в компании с солидной группой поддержки.
Прежде, чем стали известны имена остальных полуфиналисток, всех участников вечеринки ждали музыкальные сюрпризы. Прозвучала официальная песня проекта «Городская красавица».
Композицию исполнили лауреат всероссийских и международных конкурсов, студентка училища имени Гнесиных Марина Горькова и рэп-исполнитель Ваня ПАНЧ.
Дуэт сложился под руководством звукорежиссёра и автора саундтрека Дениса Саранча, руководителя студии звукозаписи EVEREST music. Мелодия и слова настолько ярко воздействовали на участниц, что рефрен «Город твой! Город ждёт!» они пропели вместе с вокалисткой.
Ещё одним музыкальным подарком проекту стала рэп-композиция, представленная студией звукозаписи TIC TAC RECORDS. Это стало одновременно и призывом, и комплиментом всем участницам.
Участницы ожидали оглашения результатов, а в это время зал развлекал приглашенный гость Maxshow 33 со своей новой программой «Шоу гигантских мыльных пузырей». Никто не остался равнодушным, а кому-то даже удалось стать частью этой программы.
И, наконец, результаты. Кто поборется за путёвку в лучшее место на земле? Кто отправится на Канары? Имена и фамилии участниц, которые вступают в борьбу за путёвку на «острова мечты», указываются согласно данным, которые они сами пожелали разместить в открытом доступе.
Итак:
1. Анна Михайлова.
2. Екатерина Сокурова.
3. Нина Кропчина.
4. Алёна Орлова.
5. Юлия Соловьёва.
6. Арина Родионова.
7. Анастасия Ткач.
8. Аня Ореховая.
9. Юлия Пронина.
10. Анастасия Райская.
11. Мария Андрейченко.
12. Фируза Мамедова (по итогам лайк-голосования).
В полуфинал реалити-проекта «Городская красавица» прошло 12 из 23 участниц. Количество полуфиналисток обусловлено тем, что первым заданием реалити станут съёмки календаря на 2017 год, в котором каждая девушка будет представлять месяц года. Работа предстоит напряжённая, поскольку до конца года остаётся совсем немного времени.
Ритмичная и оперативная работа, способность выполнять её – одно из условий прохождения этапов конкурса. Об этом полуфиналисткам сказала победительница конкурсов «Миссис Россия-2016» и «Владимирская красавица-2016» ковровчанка Наталья Баранкова, которая также выступает в качестве партнёра реалити-проекта «Городская красавица».
В момент проведения полуфинала Наталья в качестве почётного гостя была на финале конкурса «Мисс Москва» и обратилась к полуфиналисткам по скайпу. Наталья пожелала всем девушкам удачи и обещала в ближайшее время встретиться и побеседовать с ними лично. Кстати, эта встреча состоится сегодня, в редакции GK. Следите за нашими публикациями.
После оглашения списка полуфиналисток, с девушками побеседовали представители команды GK. С участницами проекта заключено соглашение, в котором прописаны права и обязанности сторон на период проведения реалити-проекта.
Главным требованием к участницам является… не красота и блеск, а дисциплина. Все этапы реалити-проекта – это не только шоу, но и работа для всех профессионалов, которые будут обеспечивать ту самую красоту и блеск участниц.
От девушек требуется, прежде всего, вовремя приходить на все этапы реалити, не опаздывать и, тем более, не пропускать встречи. «Прогул» — это автоматическое исключение из проекта.
Увы, с этим грустным условием проекта уже столкнулась одна из победительниц полуфинала Анна Михайлова. Несмотря на то, что по результатам «рейтинга Эло» она получила один из самых высоких баллов, Аня не смогла присутствовать на полуфинале. И была исключена из проекта.
По правилам проведения реалити, место выбывшей полуфиналистки автоматически замещает участница проекта, которая по результатам рейтинга Эло ближе всего к верхним 12-ти строчкам таблицы. На момент исключения Анны Михайловой наивысший результат за рамками полуфинала был у Надежды Калачёвой.
Информация о том, что она в проекте, стала для Надежды приятным сюрпризом.
Несмотря на то, что мы огласили список полуфиналисток, с остальными участницами проекта мы не прощаемся. Как видите, девушки, чудеса случаются. Сегодня удача улыбнулась Надежде Калачевой, а завтра, возможно, в проект вернётся кто-то из вас. Будем на связи! В любом случае, мы увидимся ещё не раз до конца проекта, который будет продолжаться весь декабрь, январь и февраль.
Фото: Александр Соколов, Антон Макаров
О том, как определялись полуфиналистки, нашим читателям уже рассказал руководитель проекта Кирилл Мольков.
Наш вызов приняли 23 очаровательные ковровчанки.
Это они в сопровождении своих групп поддержки познакомились и получили возможность позировать перед фото- и видеокамерами.
«Картинку» вечера обеспечивали фотограф Александр Соколов и видеограф Антон Макаров.
Статусными гостями вечера стали представители и руководители компаний, выступающих спонсорами и партнёрами проекта.
Городскую компьютерную сеть ITNET представлял руководитель службы по связям с общественностью Ян Курганов, который, кстати, на протяжении полуфинала вёл перископ-трансляцию. Записи трансляций можно пересмотреть в нашей группе ВК
Партнёра проекта, студию красоты «Виктори» представляла её директор Виктория Селеметова
Виктория рассказала участницам о том, что представляет собой участие в подобных проектах, и о том, как наилучшим образом подготовиться к фото- и видеосъёмке. Виктория, кстати, подготовила к фотосессии одну из участниц мероприятия.
Аплодисментами встретили участники вечеринки представителей магазина модной одежды MODNO.RUS, компании «Оптика Айкрафт», студия Красоты «LUXURY», салона-парикмахерской «Парадиз» и фирмы «Лимузины Коврова».
Именно представительский автомобиль «Лимузинов Коврова» доставил команду GK к месту проведения полуфинала, в ресторан «Цезарь».
Ещё один партнёр проекта – студия флористики и декора «Florissimo» предоставил элегантные букеты цветов.
Ведущий вечера и всего проекта Вадим Садретдинов рассказал о каждой из участниц, дал девушкам возможность проявить себя не только внешне, но и в общении.
Чувство юмора, умение достойно подать себя на публике – это не менее важные, чем эффектная внешность, качества, которые в дальнейшем очень пригодятся участницам.
Участницам вечеринки предложили делать селфи и выкладывать в социальные сети в режиме он-лайн с хэштегом GK_GK («Городская красавица» на «ГородКовров.РУ»).
В итоге победителями конкурса стали одна из участниц проекта и гость вечера. Победители получили сертификат от салона красоты «Victory» номиналом 1000 рублей и бутылка шампанского от ресторана «Цезарь». Напомним, что в числе гостей были наши победители конкурса репоста.
Не менее важным фактором поддержки является то, как реагируют и проявляют своё внимание друзья и родные участниц. Так, группа поддержки одной из участниц прислала в разгар вечеринки букет цветов и воздушные шары. Не исключено, что это, в том числе, помогло девушке впоследствии пройти в полуфинал.
Результаты Fasemash-голосования были озвучены не сразу. Первой о том, что она прошла в полуфинал, узнала победительница лайк-голосования ВК. Ею стала 24-летняя Фируза Мамедова.
Фируза заверила ведущего, что совсем не волновалась, когда направляла на конкурс анкету, и что поддержку ей оказали все родные и близкие. Кстати, Фируза пришла на полуфинал в компании с солидной группой поддержки.
Прежде, чем стали известны имена остальных полуфиналисток, всех участников вечеринки ждали музыкальные сюрпризы. Прозвучала официальная песня проекта «Городская красавица».
Композицию исполнили лауреат всероссийских и международных конкурсов, студентка училища имени Гнесиных Марина Горькова и рэп-исполнитель Ваня ПАНЧ.
Дуэт сложился под руководством звукорежиссёра и автора саундтрека Дениса Саранча, руководителя студии звукозаписи EVEREST music. Мелодия и слова настолько ярко воздействовали на участниц, что рефрен «Город твой! Город ждёт!» они пропели вместе с вокалисткой.
Ещё одним музыкальным подарком проекту стала рэп-композиция, представленная студией звукозаписи TIC TAC RECORDS. Это стало одновременно и призывом, и комплиментом всем участницам.
Участницы ожидали оглашения результатов, а в это время зал развлекал приглашенный гость Maxshow 33 со своей новой программой «Шоу гигантских мыльных пузырей». Никто не остался равнодушным, а кому-то даже удалось стать частью этой программы.
И, наконец, результаты. Кто поборется за путёвку в лучшее место на земле? Кто отправится на Канары? Имена и фамилии участниц, которые вступают в борьбу за путёвку на «острова мечты», указываются согласно данным, которые они сами пожелали разместить в открытом доступе.
Итак:
1. Анна Михайлова.
2. Екатерина Сокурова.
3. Нина Кропчина.
4. Алёна Орлова.
5. Юлия Соловьёва.
6. Арина Родионова.
7. Анастасия Ткач.
8. Аня Ореховая.
9. Юлия Пронина.
10. Анастасия Райская.
11. Мария Андрейченко.
12. Фируза Мамедова (по итогам лайк-голосования).
В полуфинал реалити-проекта «Городская красавица» прошло 12 из 23 участниц. Количество полуфиналисток обусловлено тем, что первым заданием реалити станут съёмки календаря на 2017 год, в котором каждая девушка будет представлять месяц года. Работа предстоит напряжённая, поскольку до конца года остаётся совсем немного времени.
Ритмичная и оперативная работа, способность выполнять её – одно из условий прохождения этапов конкурса. Об этом полуфиналисткам сказала победительница конкурсов «Миссис Россия-2016» и «Владимирская красавица-2016» ковровчанка Наталья Баранкова, которая также выступает в качестве партнёра реалити-проекта «Городская красавица».
В момент проведения полуфинала Наталья в качестве почётного гостя была на финале конкурса «Мисс Москва» и обратилась к полуфиналисткам по скайпу. Наталья пожелала всем девушкам удачи и обещала в ближайшее время встретиться и побеседовать с ними лично. Кстати, эта встреча состоится сегодня, в редакции GK. Следите за нашими публикациями.
После оглашения списка полуфиналисток, с девушками побеседовали представители команды GK. С участницами проекта заключено соглашение, в котором прописаны права и обязанности сторон на период проведения реалити-проекта.
Главным требованием к участницам является… не красота и блеск, а дисциплина. Все этапы реалити-проекта – это не только шоу, но и работа для всех профессионалов, которые будут обеспечивать ту самую красоту и блеск участниц.
От девушек требуется, прежде всего, вовремя приходить на все этапы реалити, не опаздывать и, тем более, не пропускать встречи. «Прогул» — это автоматическое исключение из проекта.
Увы, с этим грустным условием проекта уже столкнулась одна из победительниц полуфинала Анна Михайлова. Несмотря на то, что по результатам «рейтинга Эло» она получила один из самых высоких баллов, Аня не смогла присутствовать на полуфинале. И была исключена из проекта.
По правилам проведения реалити, место выбывшей полуфиналистки автоматически замещает участница проекта, которая по результатам рейтинга Эло ближе всего к верхним 12-ти строчкам таблицы. На момент исключения Анны Михайловой наивысший результат за рамками полуфинала был у Надежды Калачёвой.
Информация о том, что она в проекте, стала для Надежды приятным сюрпризом.
Несмотря на то, что мы огласили список полуфиналисток, с остальными участницами проекта мы не прощаемся. Как видите, девушки, чудеса случаются. Сегодня удача улыбнулась Надежде Калачевой, а завтра, возможно, в проект вернётся кто-то из вас. Будем на связи! В любом случае, мы увидимся ещё не раз до конца проекта, который будет продолжаться весь декабрь, январь и февраль.
Оставайтесь с GK и с «Городской красавицей»!
Фото: Александр Соколов, Антон Макаров
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